Премьера продолжения сериала «Второе зрение» с Павлом Трубинером состоится 22 августа

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Антон Хабаров заменит Михаила Пшеничного в детективе «Я знаю твои секреты»

17 августа

Не стало режиссера фильмов «Бесконечная история», «Враг мой» и «Троя» Вольфганга Петерсена

Ему был 81 год