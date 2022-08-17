Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Чрево»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премьера продолжения сериала «Второе зрение» с Павлом Трубинером состоится 22 августа

17 августа
2022 год

Новости кино >>
17 августа 2022

На ТВ-3 22 августа в 19:30 стартует продолжение сериала «Второе зрение» с Павлом Трубинером в роли незрячего следователя Дмитрия Ефремова, который после случившегося с ним несчастья не только находит в себе силы вернуться к работе, но и открывает новые удивительные способности. Второй сезон выходит на экраны спустя пять лет после премьеры первой части, уточняет пресс-служба телеканала.

Премьера продолжения сериала «Второе зрение» с Павлом Трубинером состоится 22 августа
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

«На самом деле я не ожидал, что будет продолжение, и могу сказать, что входить в историю во второй раз сложнее, чем придумывать всё впервые. Что точно не изменилось – так это трудности, с которыми играешь слепого персонажа. Сложно находиться почти 12 часов в сутки с глазами в расфокусе – глаза очень устают и болят, и ничего с этим не поделаешь. Ещё готовясь к первому сезону, я пересмотрел все фильмы, в которых актёры играли незрячих людей. Но всё равно очень важно поймать для себя момент, чтобы физически понять, как действовать на площадке. Все незрячие люди ведь тоже очень разные, и слепота у них могла возникнуть по разным причинам: одни частично видят, другие не видят вообще, приобретённое это или врождённое – тут очень много нюансов», – рассказал Павел Трубинер.

Во втором сезоне Евремов продолжает ловить убийц, но теперь – в паре с новой напарницей, капитаном Ритой Черешневой в исполнении Натальи Земцовой. Практически «на глазах» главного героя убивают его бывшую любовь Ксюшу. Убийцу берут по горячим следам, но Ефремов не верит в его виновность. Продолжая раскрывать на пару с Ритой текущие дела, Ефремов в свободное время ищет настоящего убийцу. Для этого ему приходится сблизиться с эффектной и опасной женщиной – Аллой. Запутанные отношения приводят Ефремова к кризису по всем статьям: он вызывает ярость смертельно опасных врагов, терпит предательство и, в конце концов, оказывается по ту сторону закона.

Премьера продолжения сериала «Второе зрение» с Павлом Трубинером состоится 22 августа
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

По словам Натальи Земцовой, ее «героиня Рита не боится кого-то задеть или сказать что-то не то, и конечно выделяется среди других своих коллег. Она действительно дерзкая девчонка, способная решить любой вопрос. Это мне потрясающе близко! Я и в жизни тоже очень часто пребываю в таком состоянии, когда мне нужно много всего сделать и нельзя унывать. Мне нравится, что Рита никогда не раскисает и не сдаётся, всегда держит лицо. И мне очень понравились все мои сцены с дублёром, которая бегала по стенам и творила другие невероятные вещи. Я смотрела их потом на озвучке и думала: "Какая же я крутая!"».

Компанию исполнителям главных ролей составят Мария Шумакова, Анна Бегунова, Алексей Кирсанов, Илья Кипоренко, Азамат Нигманов, Сергей Рост, Александр Галибин, Михаэл Джанибекян, Александр Фисенко, Алексей Тихонов и другие актеры. Режиссером второго сезона выступил Владимир Виноградов. За визуальную составляющую отвечают оператор Василий Рыжов и художник-постановщик Олег Ухов. Продолжение «Второго зрения» состоит из 16 серий, которые будут выходить на ТВ-3 по будням, с понедельника по четверг, в 19:30.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Павел Трубинер приступил к съемкам в продолжении детектива «Второе зрение»
Лучшие российские сериалы 2017 года
Поиск по меткам
ТВ-3
персоны
Анна БегуноваВладимир Виноградов (II)Александр ГалибинМикаэл ДжанибекянНаталья ЗемцоваИлья КипоренкоАлексей КирсановАзамат НигмановСергей РостВасилий РыжовАлексей ТихоновПавел ТрубинерОлег УховАлександр ФисенкоМария Шумакова
фильмы
Второе зрениеВторое зрение-2

фотографии >>
Премьера продолжения сериала «Второе зрение» с Павлом Трубинером состоится 22 августа фотографии
Премьера продолжения сериала «Второе зрение» с Павлом Трубинером состоится 22 августа фотографии
Премьера продолжения сериала «Второе зрение» с Павлом Трубинером состоится 22 августа фотографии
Премьера продолжения сериала «Второе зрение» с Павлом Трубинером состоится 22 августа фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Чрево»

Скорбим

Виктор Зозулин
16 августа ушёл из жизни актёр Виктор Зозулин.
Тамара Косубаева
15 августа ушла из жизни актриса Тамара Косубаева.

День рождения >>

Роман Богданов
Ирина Бунина
Николай Губенко
Олег Гущин
Ренат Давлетьяров
Николай Добрынин
Никита Емшанов
Василий Кортуков
Муслим Магомаев
Олег Табаков
Роберт Де Ниро
Дэвид Конрад
Мишель Кретон
Лешек Лихота
Морин О'Хара
Шон Пенн
Томер Сислей
все родившиеся 17 августа >>

Афиша кино >>

Ширли-мырли
комедия-фарс
Россия, 1995
Неудержимые 2
боевик, приключения, триллер
США, 2012
Неудержимые
боевик, приключения, триллер
США, 2010
Неудержимые 3
боевик, приключения, триллер
США, 2014
Челюсти: Столкновение
триллер
Великобритания, 2022
Венецианские львы
комедия
Италия, 2015
Позывной «Барон»
драма, криминальный фильм
Россия, Узбекистан, 2022
Икар
приключения, семейное кино
Бельгия, Люксембург, Франция, 2022
Мия и я: Легенда Сентопии
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, Бельгия, Германия, Индия, 2022
Неубиваемый
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Канада, 2022
Ночной режим
мистика, триллер
Россия, 2022
Развод в стиле кунг-фу
боевик, драма
Бельгия, Франция, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен