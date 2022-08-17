Премьера продолжения сериала «Второе зрение» с Павлом Трубинером состоится 22 августа

На ТВ-3 22 августа в 19:30 стартует продолжение сериала «Второе зрение» с Павлом Трубинером в роли незрячего следователя Дмитрия Ефремова, который после случившегося с ним несчастья не только находит в себе силы вернуться к работе, но и открывает новые удивительные способности. Второй сезон выходит на экраны спустя пять лет после премьеры первой части, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
«На самом деле я не ожидал, что будет продолжение, и могу сказать, что входить в историю во второй раз сложнее, чем придумывать всё впервые. Что точно не изменилось – так это трудности, с которыми играешь слепого персонажа. Сложно находиться почти 12 часов в сутки с глазами в расфокусе – глаза очень устают и болят, и ничего с этим не поделаешь. Ещё готовясь к первому сезону, я пересмотрел все фильмы, в которых актёры играли незрячих людей. Но всё равно очень важно поймать для себя момент, чтобы физически понять, как действовать на площадке. Все незрячие люди ведь тоже очень разные, и слепота у них могла возникнуть по разным причинам: одни частично видят, другие не видят вообще, приобретённое это или врождённое – тут очень много нюансов», – рассказал Павел Трубинер.
Во втором сезоне Евремов продолжает ловить убийц, но теперь – в паре с новой напарницей, капитаном Ритой Черешневой в исполнении Натальи Земцовой. Практически «на глазах» главного героя убивают его бывшую любовь Ксюшу. Убийцу берут по горячим следам, но Ефремов не верит в его виновность. Продолжая раскрывать на пару с Ритой текущие дела, Ефремов в свободное время ищет настоящего убийцу. Для этого ему приходится сблизиться с эффектной и опасной женщиной – Аллой. Запутанные отношения приводят Ефремова к кризису по всем статьям: он вызывает ярость смертельно опасных врагов, терпит предательство и, в конце концов, оказывается по ту сторону закона.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
По словам Натальи Земцовой, ее «героиня Рита не боится кого-то задеть или сказать что-то не то, и конечно выделяется среди других своих коллег. Она действительно дерзкая девчонка, способная решить любой вопрос. Это мне потрясающе близко! Я и в жизни тоже очень часто пребываю в таком состоянии, когда мне нужно много всего сделать и нельзя унывать. Мне нравится, что Рита никогда не раскисает и не сдаётся, всегда держит лицо. И мне очень понравились все мои сцены с дублёром, которая бегала по стенам и творила другие невероятные вещи. Я смотрела их потом на озвучке и думала: "Какая же я крутая!"».
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