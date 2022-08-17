Антон Хабаров заменит Михаила Пшеничного в детективе «Я знаю твои секреты»

Сериал выходит на ТВЦ с 2015 года. Эти семь лет зрители наблюдали за тем, как начиналась любовь героев Михаила и Агаты – Нины и Евгения. Как они создали семью, завели ребенка, и, конечно, раскрыли вместе множество преступлений. Однако в новых сезонах Евгений Скворцов больше не появится. Место главного героя займет новый персонаж — бывший спецназовец Буров в исполнении Хабарова. Он возглавит опергруппу, которой командовал Евгений.
По словам режиссера Ашота Кещяна, герой Скворцова погиб на спецоперации, согласно сюжету. И поэтому срочно было принято решение вводить нового персонажа. Хабаровым постановщик очень доволен и надеется, что актер останется с ними на много сезонов.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
«Буров — на первый взгляд смурной персонаж, закрытый. Он строгий, дисциплинированный. И он попадает в опергруппу, которая достаточно разношерстная по характерам, разноплановая в плане персонажей и малодисциплинированная, — поведал о новом персонаже Кещян, после чего добавил. — В жизни Нины появится новый интересный мужчина. Но мы пока не говорим о каких-то отношениях между ними, до этого еще очень и очень далеко».
На данный момент идет работа над сезонами «Белый рыцарь» и «Галатея», чья премьера на ТВЦ запланирована на осенний телесезон.
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