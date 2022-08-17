Семён Стругачёв стал «диббуком» в комедии «Бедные Абрамовичи»

анонс

Начались съемки седьмого сезона «Балабола» с Константином Юшкевичем

Антон Хабаров заменит Михаила Пшеничного в детективе «Я знаю твои секреты»

Премьера продолжения сериала «Второе зрение» с Павлом Трубинером состоится 22 августа

17 августа

Не стало режиссера фильмов «Бесконечная история», «Враг мой» и «Троя» Вольфганга Петерсена

Ему был 81 год