Семён Стругачёв стал «диббуком» в комедии «Бедные Абрамовичи»

В Москве стартовали съемки 13-серийной комедии Ильи Фарфеля «Бедные Абрамовичи». Главную роль в сериале исполнит Гера Сандлер, ранее сыгравший в хите Netflix «Неортодоксальная», уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По словам Сандлера, «"Бедные Абрамовичи" — трогательная и легкая история без наигранности и штампов. Думаю, что в процессе съемок я еще многое смогу раскрыть в своем персонаже, чему-то удивиться, что-то мне в нем понравится, что-то — нет, потому что Боря трехмерный, интереснейший. Но мне уже абсолютно точно нравится, как замечательно в сценарии описан процесс его возвращения к себе. Через национальные корни к своей душе, к пониманию добра и зла, порядочности, приближение к правде о себе и любви к близким».
По сюжету в центре Москвы под одной крышей живут четыре поколения еврейской семьи. И хотя живут Абрамовичи совсем рядом с синагогой, от еврейских традиций, религии и самосознания все они, за исключением старой Муси Львовны (Ирина Чипиженко), очень далеки. Боря (Сандлер) продает (и ест) свинину, безуспешно пытаясь преуспеть в бизнесе, его сын Давид (Денис Котов) скрывает свое происхождение, а жена Алла (Анна Банщикова) даже не подозревает, как сильно она похожа на настоящую аидише-маму. Но все меняется в один день, когда в Борю, убегающего от коллекторов, попадает молния. Придя в себя, он знакомится с духом предка – вредным стариком Хаимом (Семён Стругачёв). Когда-то Хаим совершил страшный грех и навлек на весь их род проклятие. Только Боре под силу снять его с семьи Абрамовичей, но для этого нужно освободить душу Хаима.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«"Бедные Абрамовичи" — интеллектуальная комедия, берущая, как мне кажется, начало в кинематографических традициях Вуди Аллена и Ларри Дэвида. Особую ценность истории придает и тонкий еврейский юмор, — делится впечатлениями от сценария Анна Банщикова. — В еврейской семье мать и жена обладают реальными полномочиями и правом голоса, часто даже доминирующим. Вот и от моей героини Аллы в доме Абрамовичей многое зависит. Но дети и муж для этой сильной и мудрой женщины — самое главное!».
Илье Фарфелю «близок и понятен сюжет сериала: это про евреев, а я вырос в Израиле полностью в еврейском окружении. В сериале мы покажем разные аспекты культуры: свадебную церемонию, маленькие утренние ритуалы, синагогу, исследуем, как и почему молятся, и многое другое. Главный герой нашего сериала Боря пока не нашел себя в этом мире, но не оставляет попыток. Всю жизнь он идентифицировал себя как еврея, но никогда не думал, что это значит. И вот к Боре приходит "диббук" — дух его прапрапрапрапрадеда, который начинает раскрывать ему цель и смысл иудаизма, детали веры, которых он, будучи евреем, не знал».
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