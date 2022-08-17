Начались съемки седьмого сезона «Балабола» с Константином Юшкевичем

В Москве начались съемки 24-серийного седьмого сезона иронического детектива «Балабол» про провинциального опера Саню в исполнении Константина Юшкевича, сообщает пресс-служба НТВ.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Саня Балабин уверен, что все может и умеет сам, но зачастую попадает в безвыходные ситуации, когда спасти его могут только друзья. В седьмом сезоне в отделе Балабола появится новичок – лейтенант Чекашин (Илья Роговин). И Саня найдет себе новый объект для шуток и подколов. Сам же окажется внутри неожиданного любовного треугольника: в город вернутся Анжелика (Виктория Маслова) и Марьям (Юлия Такшина), а вместе с ними и новые приключения. Также в опасности окажется семья Сани, и просто так он это не оставит. Балабин выйдет на след опасной банды, перевозящей бриллианты за рубеж.
«За столько лет у нас сформировалась отличная команда, мы понимаем друг друга с полуслова. Бывает что-то привносим в сценарий непосредственно на площадке, обсуждаем и приходим к общему знаменателю, благо, у коллег с самоиронией все в порядке. Саня – не супергерой, он не всегда поступает правильно и зачастую попадает в нелепые ситуации. И мне это нравится. У него есть отличное чувство юмора, с помощью которого он разруливает самые разные ситуации. Я большой киноман, и у меня есть определенные ориентиры в отечественном и зарубежном кинематографе. Когда-то одним из рабочих названий "Балабола" было "Одинокий волк". Его не утвердили, но, мне кажется, сейчас Балабин именно им и стал. Да, женщин вокруг него много, но жениться снова он пока не планирует. Кстати, в новом сезоне появятся персонажи, которые на время из жизни Сани исчезали. А еще будет много экшен-сцен. Особенно сложно снимать массовые драки: на площадке одновременно много людей, всех нужно синхронизировать. Но с ребятами каскадерами мы работаем давно, уже сформировался определенный механизм. Раньше мы б такую сцену снимали целую смену, а теперь часа за три укладываемся. Лукавить не буду, для сложных трюков у меня есть дублер. Но что-то стараюсь выполнять сам, недавно вот по носу слегка получил, но сам виноват, это все рабочие моменты», – рассказал Константин Юшкевич.
По словам Галина, «все те, кто работает над проектом на протяжении многих лет, уже стали друг для друга второй семьей, а я, такая свежая кровь, чувствую себя немного отчимом, но хорошим. Моя задача, как у врача, не навредить, сохранить все лучшее и привнести что-то новое. Я с большим удовольствием наблюдаю за тем, как команда работает на площадке, она находится в постоянном творческом поиске, никто не остается равнодушным к процессу. В этом сезоне будет необычайно много экшена, мы буквально через день снимаем драки. Впереди нас ждут съемки огромной перестрелки в таможенном терминале, на это уйдет три дня. Зрители увидят интересно закрученные сюжетные линии, необычных героев, нетривиальные концовки. Собрался очень талантливый актерский ансамбль, будет много новых персонажей. Кто-то из новичков, возможно, задержится и на будущие сезоны. В седьмом сезоне немного изменится визуальный ряд, появятся интересные колористические решения и обновленный взгляд на монтаж. Мы пытаемся больше снимать атмосферных кадров, которые, мы надеемся, будут глубже погружать зрителей в историю. Но главное, мы не стремимся к подражанию уже сформированной сериальной эстетике, а пытаемся найти свой оригинальный язык».
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