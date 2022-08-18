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Ужасы нашего двора: «Жилой комплекс С» ждет гостей

18 августа
2022 год

Новости кино >>
18 августа 2022
Adult Swim отрапортовал, что хоррор-аниме «Жилой комплекс С» выйдет 2 октября. Из промо-материалов пока — только тизер, зато с котиками, VHS-ными полосами, потоками крови с потолка и вайбом классических джей-хорроров нулевых, вроде «Пульса», «Темных вод» и «Звонка».



Грядущий сериал расскажет о девушке по имени Кими, проживающей в приморском городке Куросаки в многоквартирном доме эконом-класса — пресловутом комплексе C. В собственной квартире с Кими происходят такие вещи, что сказать страшно, но, похоже, кошмарный морок довлеет и над другими жильцами проклятого дома.

Ужасы нашего двора: «Жилой комплекс С» ждет гостей

Режиссером проекта выступит экс-сэйю Юдзи Нара под пристальным присмотром старшего вице-президента по вопросам аниме в WarnerMedia Джейсона ДеМарко и известной продюсерки Маки Тэрасима-ФурутыФури-Кури», «Бессмертный Гран-При»).
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обсуждение >>
№ 1
Игорь Коноваловьь   18.08.2022 - 10:52
Хоррор аниме мне всегда казались страшнее, даже если это мультик. Умеют они снимать устрашающие вещи. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Ужасы нашего двора: «Жилой комплекс С» ждет гостей фотографии
Ужасы нашего двора: «Жилой комплекс С» ждет гостей фотографии
Ужасы нашего двора: «Жилой комплекс С» ждет гостей фотографии
Ужасы нашего двора: «Жилой комплекс С» ждет гостей фотографии
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