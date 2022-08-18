Ужасы нашего двора: «Жилой комплекс С» ждет гостей

Adult Swim
отрапортовал, что хоррор-аниме «Жилой комплекс С
» выйдет 2 октября. Из промо-материалов пока — только тизер, зато с котиками, VHS-ными полосами, потоками крови с потолка и вайбом классических джей-хорроров нулевых, вроде «Пульса
», «Темных вод
» и «Звонка
».
Грядущий сериал расскажет о девушке по имени Кими, проживающей в приморском городке Куросаки в многоквартирном доме эконом-класса — пресловутом комплексе C. В собственной квартире с Кими происходят такие вещи, что сказать страшно, но, похоже, кошмарный морок довлеет и над другими жильцами проклятого дома.
Режиссером проекта выступит экс-сэйю Юдзи Нара
под пристальным присмотром старшего вице-президента по вопросам аниме в WarnerMedia Джейсона ДеМарко
и известной продюсерки Маки Тэрасима-Фуруты
(«Фури-Кури
», «Бессмертный Гран-При
»).
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