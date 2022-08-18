Агата Муцениеце, Павел Табаков и Анастасия Красовская отправились в горы в трейлере сериала «Стая»

По сюжету юные правонарушители в рамках экспериментальной программы отправляются в горы. Они настолько разные, что вряд ли когда-нибудь встретились бы в обычной жизни. Каждый — яркая личность со своей мрачной историей. Каждому придется по-новому раскрыться в диких условиях. Им предстоит проложить тропу через опасный горный перевал под контролем психолога-воспитателя Риты (Муцениеце). Все меняется, когда ночью в палаточном лагере происходит трагедия. Подростки понимают, что будут главными подозреваемыми, и решают бежать, взяв Риту в заложницы. На их поиски отправляются муж Риты (Макар Запорожский) и отец одного из ребят (Александр Робак), не подозревая, что им предстоит узнать и с чем столкнуться в процессе. Харизматичные юные герои посреди дикой природы начинают строить новую жизнь и превращаются в настоящую «стаю». Правда, в команде есть тот, кто никогда не должен был оказаться в экспедиции — человек, который раскроет в ребятах самые темные стороны.
Съемки сериала проходили в Краснодарском крае, Дагестане и Северной Осетии, куда группа отправилась в двухмесячную экспедицию. А прежде актеры усиленно готовились к съемкам в Москве, проходя обучение скалолазанию и безопасности поведения в горах, а также посещая занятия по стрельбе из лука. Съемочные дни начинались в три утра, а путь до площадки иногда занимал два с половиной часа. Работа над проектом велась в условиях дикой природы, поэтому группу ожидали сложные спуски и подъемы, вертолетные съемки, сплавы по реке, сцены в ледяной воде и непредсказуемая погода.
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