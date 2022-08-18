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Агата Муцениеце, Павел Табаков и Анастасия Красовская отправились в горы в трейлере сериала «Стая»

18 августа
2022 год

Новости кино >>
18 августа 2022
Опубликован трейлер восьмисерийной молодежной драмы Марка Горобца «Стая» с Агатой Муцениеце, Павлом Табаковым и Анастасией Красовской в главных ролях. Премьера сериала производства кинокомпании Art Pictures Vision состоится 9 сентября эксклюзивно на more.tv и Wink, а после — в эфире телеканала СТС.



По сюжету юные правонарушители в рамках экспериментальной программы отправляются в горы. Они настолько разные, что вряд ли когда-нибудь встретились бы в обычной жизни. Каждый — яркая личность со своей мрачной историей. Каждому придется по-новому раскрыться в диких условиях. Им предстоит проложить тропу через опасный горный перевал под контролем психолога-воспитателя Риты (Муцениеце). Все меняется, когда ночью в палаточном лагере происходит трагедия. Подростки понимают, что будут главными подозреваемыми, и решают бежать, взяв Риту в заложницы. На их поиски отправляются муж Риты (Макар Запорожский) и отец одного из ребят (Александр Робак), не подозревая, что им предстоит узнать и с чем столкнуться в процессе. Харизматичные юные герои посреди дикой природы начинают строить новую жизнь и превращаются в настоящую «стаю». Правда, в команде есть тот, кто никогда не должен был оказаться в экспедиции — человек, который раскроет в ребятах самые темные стороны.

Съемки сериала проходили в Краснодарском крае, Дагестане и Северной Осетии, куда группа отправилась в двухмесячную экспедицию. А прежде актеры усиленно готовились к съемкам в Москве, проходя обучение скалолазанию и безопасности поведения в горах, а также посещая занятия по стрельбе из лука. Съемочные дни начинались в три утра, а путь до площадки иногда занимал два с половиной часа. Работа над проектом велась в условиях дикой природы, поэтому группу ожидали сложные спуски и подъемы, вертолетные съемки, сплавы по реке, сцены в ледяной воде и непредсказуемая погода.

Агата Муцениеце, Павел Табаков и Анастасия Красовская отправились в горы в трейлере сериала «Стая»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

Компанию вышеназванным актерам составят Георгий Ратишвили, Виталий Хаев, Эльшан Алескеров, Иван Непомнящий, Вероника Мохирева, Екатерина Карташова, Юрий Насонов, Екатерина Честина, Александр Кудренко, Кассиопея Карташова и другие.

«‎Стая»‎ победила в номинации «Лучший сценарий» на первом российском фестивале оригинального контента стриминговых платформ Original+.
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Агата Муцениеце, Павел Табаков и Анастасия Красовская отправились в горы в трейлере сериала «Стая» фотографии
Агата Муцениеце, Павел Табаков и Анастасия Красовская отправились в горы в трейлере сериала «Стая» фотографии
Агата Муцениеце, Павел Табаков и Анастасия Красовская отправились в горы в трейлере сериала «Стая» фотографии
Агата Муцениеце, Павел Табаков и Анастасия Красовская отправились в горы в трейлере сериала «Стая» фотографии
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