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Патрику Суэйзи исполнилось бы 70 лет

18 августа
2022 год

Новости кино >>
18 августа 2022
Сегодня, 18 августа, исполнилось бы 70 лет звезде «Грязных танцев» и «Привидения», популярному американскому актеру и танцовщику Патрику Суэйзи.

Патрику Суэйзи исполнилось бы 70 лет
фото: usatoday.com

Танцор Джонни, призрак Сэм Вит и любитель острых ощущений Боди родился в Хьюстоне 18 августа 1952 года. Его мать была хореографом, поэтому Патрик с раннего детства занимался танцами, окончил балетную школу. Уйдя из профессионального балета, стал танцевать в труппе Elliot Feld Dance Company и параллельно брать уроки актерского мастерства. Выступал на одной сцене с Михаилом Барышниковым, причем для них готовился специальный спектакль. Но с танцевальной карьерой будущей звезде пришлось покончить из-за травмы колена.

Начал свою кинокарьеру на телевидении. Сериалы с его участием «МЭШ», «Север и Юг» и «Библия» привлекли к нему внимание многих известных режиссеров. Прежде чем добиться мировой славы, сыграл у Теда Котчеффа в «Необычайной отваге», Роджера Споттисвуда в «Ренегадах», Джона Милиуса в «Красном рассвете» и Фрэнсиса Форда Копполы в «Изгоях». Прославился ролью танцора Джонни в «Грязных танцах» Эмиля Ардолино, после чего закрепил свой звездный статус в «Привидении» Джерри Цукера и криминальном боевике Кэтрин Бигелоу «На гребне волны».

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За свою жизнь успел сыграть 52 роли в таких фильмах, как «Молодая кровь», «Грэндвью, США», «Стальной рассвет», «Дом у дороги», «Вонг Фу, с благодарностью за все!», «Черный пес», «Донни Дарко», «11:14» и «Копи царя Соломона». Последними его работами стали «Зверь» и «Окись». Спродюсировал «Последний танец» со своим участием, писал и исполнял песни, занимался озвучанием и айкидо. Его женой до самого конца была актриса Лиза Ниеми.

В марте 2008-го стало известно об онкологическом заболевании Суэйзи — у него обнаружили рак поджелудочной железы. Великолепного актера и танцора не стало спустя год, 14 сентября 2009-го. Ему было всего 57 лет. Имя Патрика Суэйзи увековечено на Аллее славы.
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11:14Вонг Фу, с благодарностью за все!Грэндвью, СШАГрязные танцыДом у дорогиДонни ДаркоЗверьИзгоиКопи царя СоломонаКрасный рассветМолодая кровьМЭШНа гребне волныНеобычайная отвагаОкисьПоследний танецПривидениеРенегадыСевер и ЮгСевер и юг 2Стальной рассветЧерный пес

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