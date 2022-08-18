Патрику Суэйзи исполнилось бы 70 лет

Сегодня, 18 августа, исполнилось бы 70 лет звезде «Грязных танцев
» и «Привидения
», популярному американскому актеру и танцовщику Патрику Суэйзи
.
Танцор Джонни, призрак Сэм Вит и любитель острых ощущений Боди родился в Хьюстоне 18 августа 1952 года. Его мать была хореографом, поэтому Патрик с раннего детства занимался танцами, окончил балетную школу. Уйдя из профессионального балета, стал танцевать в труппе Elliot Feld Dance Company и параллельно брать уроки актерского мастерства. Выступал на одной сцене с Михаилом Барышниковым
, причем для них готовился специальный спектакль. Но с танцевальной карьерой будущей звезде пришлось покончить из-за травмы колена.
Начал свою кинокарьеру на телевидении. Сериалы с его участием «МЭШ
», «Север и Юг
» и «Библия» привлекли к нему внимание многих известных режиссеров. Прежде чем добиться мировой славы, сыграл у Теда Котчеффа в «Необычайной отваге
», Роджера Споттисвуда
в «Ренегадах
», Джона Милиуса
в «Красном рассвете
» и Фрэнсиса Форда Копполы
в «Изгоях
». Прославился ролью танцора Джонни в «Грязных танцах» Эмиля Ардолино, после чего закрепил свой звездный статус в «Привидении» Джерри Цукера
и криминальном боевике Кэтрин Бигелоу
«На гребне волны
».
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За свою жизнь успел сыграть 52 роли в таких фильмах, как «Молодая кровь
», «Грэндвью, США
», «Стальной рассвет
», «Дом у дороги
», «Вонг Фу, с благодарностью за все!
», «Черный пес
», «Донни Дарко
», «11:14
» и «Копи царя Соломона
». Последними его работами стали «Зверь
» и «Окись
». Спродюсировал «Последний танец
» со своим участием, писал и исполнял песни, занимался озвучанием и айкидо. Его женой до самого конца была актриса Лиза Ниеми
.
В марте 2008-го стало известно об онкологическом заболевании Суэйзи — у него обнаружили рак поджелудочной железы. Великолепного актера и танцора не стало спустя год, 14 сентября 2009-го. Ему было всего 57 лет. Имя Патрика Суэйзи увековечено на Аллее славы.
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