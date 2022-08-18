Александр Константинов, Максим Митяшин и Дмитрий Пчела связали свою жизнь с органами госбезопасности

Действие 16-серийной остросюжетной драмы Михаила Вассербаума начинается в 70-е годы в Ленинграде. Герои, познакомившиеся и подружившиеся в первые дни своей службы в Комитете, плечом к плечу пройдут через многочисленные жизненные перипетии. Их дружба выдержит испытания временем и карьерой. Они даже представить себе не могли, что их бывшие «клиенты» — цеховики, диссиденты, агенты иностранной разведки, — станут банкирами, политическими деятелями, меценатами и спонсорами.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«В сериале рассказывается история трех молодых людей, которые служат в органах государственной безопасности. Играть персонажа в развитии, показать героя на протяжении длительного времени – задача непростая. Но чем сложнее роль, тем интереснее её играть. Мой герой обычный парень, отслуживший в пограничных войсках, работает на заводе. Неожиданно получил предложение поступить на службу в КГБ и стал личным телохранителем, как говорят профессионалы, "прикреплённым", одного из партийных руководителей Ленинграда. И это только начало интересной истории», — делится Дмитрий Пчела.
Съемки сериала будут проходить в центре Санкт-Петербурга, в спальных районах города, а также в Москве. За визуальную составляющую отвечают оператор Владислав Гурчин и художники-постановщики Игорь Панюшкин и Сергей Ракутов.
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