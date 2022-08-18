Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Чрево»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александр Константинов, Максим Митяшин и Дмитрий Пчела связали свою жизнь с органами госбезопасности

18 августа
2022 год

Новости кино >>
18 августа 2022

В Санкт-Петербурге стартовали съемки сериала «Комитет» с Александром Константиновым, Максимом Митяшиным и Дмитрием Пчелой в главных ролях трех друзей, связавших свою жизнь с органами госбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Действие 16-серийной остросюжетной драмы Михаила Вассербаума начинается в 70-е годы в Ленинграде. Герои, познакомившиеся и подружившиеся в первые дни своей службы в Комитете, плечом к плечу пройдут через многочисленные жизненные перипетии. Их дружба выдержит испытания временем и карьерой. Они даже представить себе не могли, что их бывшие «клиенты» — цеховики, диссиденты, агенты иностранной разведки, — станут банкирами, политическими деятелями, меценатами и спонсорами.

Александр Константинов, Максим Митяшин и Дмитрий Пчела связали свою жизнь с органами госбезопасности
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«В сериале рассказывается история трех молодых людей, которые служат в органах государственной безопасности. Играть персонажа в развитии, показать героя на протяжении длительного времени – задача непростая. Но чем сложнее роль, тем интереснее её играть. Мой герой обычный парень, отслуживший в пограничных войсках, работает на заводе. Неожиданно получил предложение поступить на службу в КГБ и стал личным телохранителем, как говорят профессионалы, "прикреплённым", одного из партийных руководителей Ленинграда. И это только начало интересной истории», — делится Дмитрий Пчела.

Съемки сериала будут проходить в центре Санкт-Петербурга, в спальных районах города, а также в Москве. За визуальную составляющую отвечают оператор Владислав Гурчин и художники-постановщики Игорь Панюшкин и Сергей Ракутов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Начались съемки седьмого сезона «Балабола» с Константином Юшкевичем
Закончились съемки «Акушера» с Никитой Панфиловым
Сергей Жарков стал «Аутсайдером»
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Михаил ВассербаумВладислав ГурчинАлександр КонстантиновМаксим МитяшинИгорь ПанюшкинДмитрий ПчелаСергей Ракутов
фильмы
Комитет

фотографии >>
Александр Константинов, Максим Митяшин и Дмитрий Пчела связали свою жизнь с органами госбезопасности фотографии
Александр Константинов, Максим Митяшин и Дмитрий Пчела связали свою жизнь с органами госбезопасности фотографии
Александр Константинов, Максим Митяшин и Дмитрий Пчела связали свою жизнь с органами госбезопасности фотографии
Александр Константинов, Максим Митяшин и Дмитрий Пчела связали свою жизнь с органами госбезопасности фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Чрево»

Скорбим

Виктор Зозулин
16 августа ушёл из жизни актёр Виктор Зозулин.
Тамара Косубаева
15 августа ушла из жизни актриса Тамара Косубаева.

День рождения >>

Валерий Бессараб
Юрий Демич
Лидия Доротенко
Александр Ратников
Михаил Станкевич
Степан Старчиков
Станислав Чуркин
Лариса Шатило
Марюс Ямпольскис
Кароль Буке
Эдвард Нортон
Роман Полански
Роберт Редфорд
Кристиан Слейтер
Маделейн Стоу
Патрик Суэйзи
все родившиеся 18 августа >>

Афиша кино >>

Ширли-мырли
комедия-фарс
Россия, 1995
Неудержимые 2
боевик, приключения, триллер
США, 2012
Неудержимые
боевик, приключения, триллер
США, 2010
Неудержимые 3
боевик, приключения, триллер
США, 2014
Челюсти: Столкновение
триллер
Великобритания, 2022
Венецианские львы
комедия
Италия, 2015
Позывной «Барон»
драма, криминальный фильм
Россия, Узбекистан, 2022
Икар
приключения, семейное кино
Бельгия, Люксембург, Франция, 2022
Мия и я: Легенда Сентопии
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, Бельгия, Германия, Индия, 2022
Неубиваемый
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Канада, 2022
Ночной режим
мистика, триллер
Россия, 2022
Развод в стиле кунг-фу
боевик, драма
Бельгия, Франция, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram