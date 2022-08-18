Мария Горбань займется «Делом о пропавшей деревне»

«"Дело о пропавшей деревне" — уже не первый проект, который мы реализуем вместе со студией "Свердловск". За время работы у нас сформировался прекрасный творческий коллектив. В этот раз мы вместе снимаем фантастическую комедию в формате документально-журналистского расследования, где главные герои одновременно и участники, и рассказчики происходящих событий, пытаются раскрыть тайну таинственного исчезновения людей. В нашем проекте деревня — это не просто место событий. Это живой организм, со своими уникальными обитателями, не растерявшими свою самобытность и обаяние. Именно через контраст восприятия деревенской жизни и городских привычек строится основной сюжет сериала, где приезжие журналисты и уцелевшие местные жители вместе пытаются докопаться до истины. Получится у них или нет — смотрите на IVI», — говорит режиссер Андрей Шавкеро.
По сюжету в поисках сенсационного материала для своего влога, столичная журналистка Татьяна Блок (Горбань) попадает в российскую деревню Нижние Броды. Повод для съемки масштабный: однажды утром в деревне Верхние Броды — через речку от Нижних — исчезли все люди. Разом, двадцать человек. На месте остались и деньги, и документы, и вся домашняя скотина. Люди словно в один момент испарились. Татьяна принимается за расследование. Для нее это шанс доказать всем, что ее зря уволили с телевидения и она способна снимать высококачественные репортажи. Культурные и бытовые отличия между местными и приезжими станут основным источником большого количества курьезных ситуаций. Героине придется научиться жить в деревне, а точнее – выживать в ней.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
Мария Горбань «познакомилась со своей героиней еще на этапе подготовки к пробам. Меня зацепил ее сильный характер и меняющая ее история. Татьяна ведет журналистское расследование, для чего приезжает из города в глухую деревню. В начале мы видим надменную светскую львицу, а дальше — влюбляемся в "свою" девчонку из соседнего подъезда. На самом деле, мы похожи с моей героиней — я козерог и тигр, вижу цель и иду к ней. Так ведет себя Татьяна. Она очень верит в себя и в то, что делает. Я так серьезно говорю о своей героине, тогда как история, на самом деле, очень смешная. По жанру сериал комедийный. Безумно люблю комедии. Обычно я играю отрицательных персонажей, но здесь Татьяна влюбляет в себя буквально сразу, хотя и ведет себя не очень однозначно в самом начале истории. Спасибо классной команде, которая так круто организовала процесс. Настоящие профессионалы, которые заботятся обо всем, чтобы мы могли заниматься творчеством».
Съемки пройдут в настоящей деревне в Тверской области. В поиске истинной причины исчезновения жителей деревни зрители познакомятся с бытом и нравами ортодоксальной России. Помимо таинственности, деревенскую жизнь покажут, как нечто волшебное и сказочное. Каждая серия – новая загадка, с мистической составляющей, и наши герои обязаны добраться до истины.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
«Умничать про такой жанр как "пародия на расследование" не буду, хотя вспомнить "нашего" действительно нечего… Соединяем воедино и гламурных блогеров с их понтами, штампами, и деревню с ее обманчивой простотой, и такую притягательную сейчас мистику — от ведьмы до НЛО. Короче, как только переловим всех русалок в Тверской области, покажем, что получилось», — рассказал автор сценария и продюсер Сергей Светлаков.
По словам креативного продюсера Яны Лебедевой, «проект цепляет сочетанием такой родной и уютной деревни, ощущения, что ты просто приехал погостить к бабушке, пахнет сеном и все хорошо, и — необычного мистического расследования. Знакомые городские (хотя в нашем случае, скорее "деревенские") легенды, благодаря талантливой команде и авторам, ведут героев к самым неожиданным выводам. И нам со зрителями остается получать удовольствие от этого, безусловно, очень смешного пути. Ведь истина — где-то рядом, да и жители деревни — не то, чем кажутся».
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