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Объявлены победители студенческой лаборатории «Короче» в Калининграде

18 августа
2022 год

Новости кино >>
18 августа 2022
В Калининграде подведены итоги работы студенческой лаборатории в рамках десятого фестиваля короткометражного кино «Короче», который пройдет с 19 по 21 августа. Победителем в номинации «Лучший фильм» стала работа «Первая охота» Екатерины Бартовой, приз за лучшую идею получил фильм Вячеслава Беломестных «Духота», а среди режиссеров лучшим признали Владислава Емелина, автора ленты «Четверг — Рыбный день», сообщает пресс-служба смотра.

Объявлены победители студенческой лаборатории «Короче» в Калининграде
фото: Пресс-служба фестиваля «Короче»

Образовательная программа прошла на «Короче» впервые, но планируется, что лаборатория станет ежегодной. Студенты из киновузов Иркутска, Нальчика, Ростова-на-Дону, Омска, Санкт-Петербурга, Краснодара и Якутска прошли курс обучения у мастеров киноиндустрии и сняли свой короткометражный фильм хронометражем до 1 минуты, всего за время лаборатории было снято 18 минутных фильмов.

Студенты прослушали мастер-классы режиссера и сценариста Наталии МещаниновойКомбинат "Надежда"», «Пингвины моей мамы») — «Воспитать в себе режиссера». Сценарист, продюсер и режиссер Андрей ЗолотаревВне себя», «Триггер») провел мастер-класс «Авторский взгляд на историю», известный оператор, обладатель Серебряного «Святого Георгия» ММКФ за фильм «Генезис 2.0» Максим Арбугаев рассказал студентам секреты своего мастерства на мастер-классе «Актер в кадре. Планы и ракурсы», а постановщик Владимир Мункуев («Нуучча») провел мастер-класс под названием «Сотрудничество и сотворчество режиссёра и продюсера. Зоны ответственности».

Объявлены победители студенческой лаборатории «Короче» в Калининграде
фото: Пресс-служба фестиваля «Короче»

Также в рамках лаборатории прошли круглые столы «Российское кино будущего» и «Как попасть на фестиваль», в которых приняли участие отборщики программ фестивалей «Короче», «Пилот» и короткометражной секции ММКФ — Вадим Рутковский, Надежда Королева, Егор Москвитин, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов и другие.

Награждение победителей прошло в Центральном парке Калининграда. После официальной части состоялся концерт группы «Чиж & Co».
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