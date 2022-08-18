Объявлены победители студенческой лаборатории «Короче» в Калининграде

В Калининграде подведены итоги работы студенческой лаборатории в рамках десятого фестиваля короткометражного кино «Короче», который пройдет с 19 по 21 августа. Победителем в номинации «Лучший фильм» стала работа «Первая охота» Екатерины Бартовой, приз за лучшую идею получил фильм Вячеслава Беломестных «Духота», а среди режиссеров лучшим признали Владислава Емелина, автора ленты «Четверг — Рыбный день», сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля «Короче»
Образовательная программа прошла на «Короче» впервые, но планируется, что лаборатория станет ежегодной. Студенты из киновузов Иркутска, Нальчика, Ростова-на-Дону, Омска, Санкт-Петербурга, Краснодара и Якутска прошли курс обучения у мастеров киноиндустрии и сняли свой короткометражный фильм хронометражем до 1 минуты, всего за время лаборатории было снято 18 минутных фильмов.
Также в рамках лаборатории прошли круглые столы «Российское кино будущего» и «Как попасть на фестиваль», в которых приняли участие отборщики программ фестивалей «Короче», «Пилот» и короткометражной секции ММКФ — Вадим Рутковский, Надежда Королева, Егор Москвитин, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов и другие.
Награждение победителей прошло в Центральном парке Калининграда. После официальной части состоялся концерт группы «Чиж & Co».
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