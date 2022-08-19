«Мою любимую свекровь» с Евгенией Дмитриевой и Константином Соловьевым покажут 22 августа на «Dомашнем»

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Он сменил на этом посту Романа Чистякова

19 августа

Вета Гераськина снимет сказку, вдохновленную творчеством Александра Роу и Хаяо Миядзаки

Фильма «Василисса» расскажет о девочке, которая сбегает в лес и попадает в параллельный мир