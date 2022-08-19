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«Мою любимую свекровь» с Евгенией Дмитриевой и Константином Соловьевым покажут 22 августа на «Dомашнем»

19 августа
2022 год

Новости кино >>
19 августа 2022

Премьера проекта «Моя любимая свекровь» с Евгенией Дмитриевой и Константином Соловьевым в главных ролях состоится 22 августа на «Dомашнем», сообщает пресс-служба телеканала.

«Мою любимую свекровь» с Евгенией Дмитриевой и Константином Соловьевым покажут 22 августа на «Dомашнем»

По сюжету Татьяне исполнилось 40 лет. Ей казалось, что впереди ее ждет спокойная жизнь и полный штиль в личной жизни. Однако судьба готовит для неё совсем другой сценарий: сын объявляет, что совсем скоро она станет свекровью. Татьяна выходит из состояния психологического равновесия, пытаясь рассорить сына с невестой – он молод, глуп и не готов к семейной жизни. Но внезапно женщина сама влюбляется, и будущая свекровь Татьяны совершенно не в восторге от решения сына жениться.

В сериале также снялись Галина Польских, Марина Дюжева, Галина Петрова, Сергей Беляев, Антонина Дивина, Игорь Пазыч, Митя Махонин, Кристина Бабушкина, Лаура Кеосаян, Дарья Дроздовская и Николай Герман. Режиссером выступил Влад Николаев.
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обсуждение >>
№ 1
Antea13   19.08.2022 - 12:03
Премьера может быть только одна. Если сериал показывают на другом канале это просто повтор. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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