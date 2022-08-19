«Мою любимую свекровь» с Евгенией Дмитриевой и Константином Соловьевым покажут 22 августа на «Dомашнем»

Премьера проекта «Моя любимая свекровь
» с Евгенией Дмитриевой
и Константином Соловьевым
в главных ролях состоится 22 августа на «Dомашнем», сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету Татьяне исполнилось 40 лет. Ей казалось, что впереди ее ждет спокойная жизнь и полный штиль в личной жизни. Однако судьба готовит для неё совсем другой сценарий: сын объявляет, что совсем скоро она станет свекровью. Татьяна выходит из состояния психологического равновесия, пытаясь рассорить сына с невестой – он молод, глуп и не готов к семейной жизни. Но внезапно женщина сама влюбляется, и будущая свекровь Татьяны совершенно не в восторге от решения сына жениться.
В сериале также снялись Галина Польских
, Марина Дюжева
, Галина Петрова, Сергей Беляев
, Антонина Дивина
, Игорь Пазыч
, Митя Махонин
, Кристина Бабушкина
, Лаура Кеосаян
, Дарья Дроздовская
и Николай Герман
. Режиссером выступил Влад Николаев
.
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