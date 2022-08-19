Вета Гераськина снимет сказку, вдохновленную творчеством Александра Роу и Хаяо Миядзаки

Вета Гераськина, дебютировавшая как режиссер с драмой «Другое имя», снимет сказку «Василисса» на киностудии «Ленфильм». Об этом сообщает пресс-служба проекта.
фото: Кадр из видеоролика, показанного на питчинге в Министерстве культуры
В центре сюжета — 16-ти летняя девушка Василиса, живущая в поле рядом со сказочным лесом. Чувствуя его зов и нарушив запреты родителей, она сбегает ночью в лес и попадает в параллельный мир. Это будет вольная адаптация одноименной пьесы Марии Малухиной, на основе которой режиссер создаст сказочный мир, переосмысляя русский фольклор и увлекая зрителя в магическое путешествие.
фото: Кадр из видеоролика, показанного на питчинге в Министерстве культуры
«Василисса» — один из пяти проектов «Ленфильма», получивших поддержку на питчинге Министерства культуры. Также в производство будут запущены психологический триллер Ольги Городецкой «Монохром» и неигровые картины «Сделайте красиво», «К чему-то прекрасному» и «Право на счастье».
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