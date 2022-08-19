Вета Гераськина снимет сказку, вдохновленную творчеством Александра Роу и Хаяо Миядзаки

анонс

Он сменил на этом посту Романа Чистякова

19 августа

«Мою любимую свекровь» с Евгенией Дмитриевой и Константином Соловьевым покажут 22 августа на «Dомашнем»

В сериале также снялись Галина Польских и Марина Дюжева