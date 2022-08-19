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Гендиректором Госфильмофонда назначен Александр Павлов

19 августа
2022 год

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19 августа 2022

Новым гендиректором Госфильмофонда назначен Александр Павлов. Он сменил на этом посту Романа Чистякова, который занимал должность с этого года, сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Гендиректором Госфильмофонда назначен Александр Павлов
фото: csdfmuseum.ru

В ведомстве уточнили, что первый замминистра культуры Сергей Обрывалин и директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко уже представили нового руководителя коллективу Госфильмофонда.

Александр Павлов родился 16 июня 1960 года в Новосибирске. С отличием окончил Донецкий государственный университет по специальности «физика». Работал в Центральной избирательной Комиссии РФ и Администрации Президента России. С 2008 года руководил некоммерческим партнерством инновационной деятельности «МосГорУслуга».
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