Марк Уолберг составит «Семейный план»

Марк Уолберг
исполнит главную роль в комедии «Семейный план
» (The Family Plan), сообщает Deadline
.
фото: deadline.com
В центре сюжета оказывается мужчина, живущий с семьей за городом. Когда героя неожиданно настигает прошлое, он пускает в бега вместе с родными. Сценаристом выступает Дэвид Коггшолл.
Режиссерское кресло займет Саймон Селлан Джоунс («Джессика Джонс
», «Борджиа
»). Постановщик уже работал с Уолбергом над грядущей картиной «Король Артур
».
Производством проекта занимаются студии Apple Original Films и Skydance Media.
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