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Марк Уолберг составит «Семейный план»

19 августа
2022 год

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19 августа 2022
Марк Уолберг исполнит главную роль в комедии «Семейный план» (The Family Plan), сообщает Deadline.

Марк Уолберг составит «Семейный план»
фото: deadline.com

В центре сюжета оказывается мужчина, живущий с семьей за городом. Когда героя неожиданно настигает прошлое, он пускает в бега вместе с родными. Сценаристом выступает Дэвид Коггшолл.

Режиссерское кресло займет Саймон Селлан Джоунс («Джессика Джонс», «Борджиа»). Постановщик уже работал с Уолбергом над грядущей картиной «Король Артур».

Производством проекта занимаются студии Apple Original Films и Skydance Media.
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