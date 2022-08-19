Марк Уолберг составит «Семейный план»

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19 августа Роберт Де Ниро сыграет сразу две главные роли в драме о мафиози Фильм поставит режиссер «Человека дождя» Барри Левинсона

19 августа Гендиректором Госфильмофонда назначен Александр Павлов Он сменил на этом посту Романа Чистякова

19 августа Вета Гераськина снимет сказку, вдохновленную творчеством Александра Роу и Хаяо Миядзаки Фильма «Василисса» расскажет о девочке, которая сбегает в лес и попадает в параллельный мир