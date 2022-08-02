Катерина Шпица и Натали Юра сыграли в фильме «The Life» о путешествии на поезде через всю жизнь

Катерина Шпица и Натали Юра сыграли в независимом короткометражном фильме «The Life», главная героиня которого путешествует на поезде по собственной жизни, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба проекта «The Life»
Режиссером и сценаристом фильма выступил Анатолий Тарабрин. Идея «The Life» родилась у него несколько лет назад, когда он ехал в поезде из Рима во Флоренцию и наблюдал трогательную сцену с бабушкой, которая рассказывала своей дочери, что 30 лет назад на этой же станции она говорила ей те же слова, которые сейчас та повторяет своему ребенку.
По сюжету маленькая девочка Энни садится в вагон поезда и отправляется в свое первое путешествие. Поезд мчится на бешеной скорости сквозь утро и ночь, станции и города, дни и года. Позади оказываются школа, университет, выпускной, первые свидания, первая работа, мимо проносятся и ее мечты. Остановки на станциях слишком короткие, но хватит ли ей смелости сойти на одной из них? Идея фильма заключается в том, чтобы рассказать о быстротечности жизни и том, как мало у нас времени, чтобы в ней что-либо изменить.
Для авторов было важно сделать историю многонациональной, а также не привязываться к конкретному времени года и исторической эпохе. Пространство поезда, вернее вагона, в котором проходит жизнь героини, за время действия картины — а это всего 15 минут — трансформируется и изменяется 7 раз.
Съемки заняли больше года и прошли в различных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Тверской области и Ростове-на-Дону, где одной из локаций стал Музей Северо-Кавказской железной дороги. Съемочная группа решила полностью отказаться от графики: все, что зрители увидят на экране, — реальность. При этом «The Life» — независимый проект, созданный без государственного финансирования.
фото: Пресс-служба проекта «The Life»
«Эта история очень близка мне самому. Я часто размышляю о смысле жизни и ценности времени. О том, как важно замечать людей, находящихся рядом, видеть красоту каждого дня, ценить простые вещи. Мой фильм о том, что всем нам нужно останавливаться и прислушиваться к себе, — рассказывает режиссер фильма Анатолий Тарабрин. — Мы задумали очень масштабные съемки несмотря на то, что у нас не было источников финансирования. Но сценарий был настолько сильным и искренним, что нельзя было жертвовать ничем. И мы абсолютно правильно поступили, так как те, кто решил с нами это все воплощать в жизнь, очень прониклись идеей и были готовы работать практически бесплатно. В итоге все получилось. Для молодых кинематографистов важно мыслить широко и пытаться заразить своей идеей всех вокруг, и тогда все получится. Даже без денег».
Анатолий Тарабрин — автор короткометражек «Подарок», «Мастерское ограбление», «Я есть». Его лента «Фортануло» с Виктором Добронравовым получила награду как лучший короткометражный фильм на фестивалях The Oaks Film Festival и Beachfront Film Festival в США, BIMIFF в Бразилии, Crown Wood International Film Festival в Индии и White Unicorn International Film Festival в Гонконге.
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