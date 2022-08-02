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Хром, плоть и неон в энергичном трейлере «Киберпанк: Бегущие по краю»

2 августа
2022 год

Новости кино >>
2 августа 2022
Сентябрьская премьера «Киберпанк: Бегущие по краю» на Netflix все ближе, а это значит, что новых трейлеров и прочих материалов будет становиться все больше. В первый же день августа студия TriggerАкадемия ведьмочек», «Убей или умри»), которая работает над аниме по мотивам скандальной видеоигры Cyberpunk 2077, показала новый трейлер.



События десятисерийного шоу развернутся в Найт-сити — высокотехнологичном городе, где футуристические высотки подчеркивают низкий уровень жизни тех, кому не повезло родиться богатым, а для выживания люди используют бесчисленные модификации для тела и девайсов. Юный сирота Давид Мартинес, чтобы выжить, записывается в ряды бегущих по краю (edgerunners), местных охотников за головами.

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Имена сэйю пока не раскрывают, зато известен состав творческой команды. Режиссером выступит Хироюки Имаиси, работавший над такими проектами Trigger, как «Промар», «Совершенно новое животное», «Убей или умри» и «Милый во Франксе», а сценарием занимаются Масахико Оцука и Ёсики Ука, также участвовавшие в этом и других проектах студии. За дизайн персонажей и анимационную режиссуру отвечает Ё Ёсинари, ранее ответственный за ключевую анимацию на «Евангелионе», «Фури-кури» и «Гуррен Лаганне». Саундтрек пишет легендарный Акира Ямаока, хорошо знакомый поклонникам франшизы Silent Hill, а композицией на открывающих титрах будет This Fffire группы Franz Ferdinand.

Хром, плоть и неон в энергичном трейлере «Киберпанк: Бегущие по краю»

Шоураннером всего этого предприятия числится Рафал Яки — менеджер компании-разработчика игры CD PROJEKT RED и автор комикса «Ведьмак: Ронин» по мотивам другой культовой игры студии.
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Академия ведьмочекБегущий по лезвиюГуррен ЛаганнЕвангелионКиберпанк: Бегущие по краюЛюбимый во ФранксеПромарСовершенно новое животноеФури-Кури

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Хром, плоть и неон в энергичном трейлере «Киберпанк: Бегущие по краю» фотографии
Хром, плоть и неон в энергичном трейлере «Киберпанк: Бегущие по краю» фотографии
Хром, плоть и неон в энергичном трейлере «Киберпанк: Бегущие по краю» фотографии
Хром, плоть и неон в энергичном трейлере «Киберпанк: Бегущие по краю» фотографии
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