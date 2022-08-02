Хром, плоть и неон в энергичном трейлере «Киберпанк: Бегущие по краю»

Сентябрьская премьера «Киберпанк: Бегущие по краю
» на Netflix все ближе, а это значит, что новых трейлеров и прочих материалов будет становиться все больше. В первый же день августа студия Trigger
(«Академия ведьмочек
», «Убей или умри
»), которая работает над аниме по мотивам скандальной видеоигры Cyberpunk 2077, показала новый трейлер.
События десятисерийного шоу развернутся в Найт-сити — высокотехнологичном городе, где футуристические высотки подчеркивают низкий уровень жизни тех, кому не повезло родиться богатым, а для выживания люди используют бесчисленные модификации для тела и девайсов. Юный сирота Давид Мартинес, чтобы выжить, записывается в ряды бегущих по краю (edgerunners), местных охотников за головами.
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«Киберпанк» и другие ожидаемые аниме летнего сезона
Имена сэйю пока не раскрывают, зато известен состав творческой команды. Режиссером выступит Хироюки Имаиси
, работавший над такими проектами Trigger, как «Промар
», «Совершенно новое животное
», «Убей или умри
» и «Милый во Франксе
», а сценарием занимаются Масахико Оцука
и Ёсики Ука
, также участвовавшие в этом и других проектах студии. За дизайн персонажей и анимационную режиссуру отвечает Ё Ёсинари
, ранее ответственный за ключевую анимацию на «Евангелионе
», «Фури-кури
» и «Гуррен Лаганне
». Саундтрек пишет легендарный Акира Ямаока
, хорошо знакомый поклонникам франшизы Silent Hill
, а композицией на открывающих титрах будет This Fffire группы Franz Ferdinand
.
Шоураннером всего этого предприятия числится Рафал Яки
— менеджер компании-разработчика игры CD PROJEKT RED и автор комикса «Ведьмак: Ронин
» по мотивам другой культовой игры студии.
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