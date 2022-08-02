Кинофестиваль «Докер» откроется фильмом «Красная Африка» о дружбе черного континента и СССР

С 15 по 24 августа в московском киноцентре «Октябрь» в восьмой раз пройдёт «Докер» — Международный фестиваль, показывающий самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы авторского документального кинематографа. За десять дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 65 новых фильмов из 25 стран мира, большинство из которых будут показаны в нашей стране впервые. Фильмы этого года — призеры и участники престижных киносмотров 2021 и 2022 годов, среди которых Берлинский Кинофестиваль, IDFA в Амстердаме, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене и многие другие.
Откроется фестиваль в Москве 15 августа премьерой неожиданного исторического эпоса «Красная Африка» — о парадоксальной тридцатилетней дружбе между черным континентом и СССР. Пронзительное погружение в прошлое, без нотаций и закадровых комментариев, состоящее из уникальных, редких, бережно найденных кадров кинохроники. Автор фильма — кинодокументалист, историк кино и художник Александр Марков, фильмы и видеоинсталляции которого демонстрировались и получали призы на крупных кинофестивалях и выставках современного искусства. Мировая премьера «Красной Африки» прошла в апреле этого года на престижном фестивале документального кино Visions du Réel в Швейцарии. Также фильм успел побывать на фестивалях в Португалии и Сенегале. На «Докере» состоится Российская премьера ленты, после показа — обсуждение с авторами. Картина также является участником основного конкурса.
фото: пресс-служба фестиваля "Докер" / "Красная Африка"
Всего в программе основного конкурса этого года — 10 сильнейших историй из Австрии, Великобритании, Италии, Китая, Мексики, Нидерландов, Перу, Португалии, России и Франции, которые будут показаны в России впервые. Основное жюри возглавит Сергей Дворцевой.
Помимо двух основных конкурсных программ — полного и короткого метра, — по итогам которых Международное жюри и зрители вручат призы в восьми номинациях, пройдут показы картин из параллельных специальных секций: Let IT Dok! — единственной в мире конкурсной кинопрограммы об IT-технологиях, DOKer Kids — секции неигровых фильмов для детей и семейного просмотра и программы о ментальном здоровье «Док Терапия», все сеансы которой сопровождаются последующим разбором с психологами и психотерапевтами. Зародившаяся в прошлом году программа «Новая школа» представит студенческие работы из новых перспективных мастерских. Нововведением фестиваля этого года стала программа отечественного кино «Док Станция», которая представит 10 неординарных историй, снятых в самых разных регионах страны.
Среди хедлайнеров — мировая премьера российской картины «Живой», герой которой при помощи скульптур воскрешает память о погибших солдатах Второй мировой войны. «Нет пути домой» — пронзительная история об отце и дочери и о том, через что приходится пройти иммигрантам и их детям. Китайская кинолента «Мистер Тан» позволит взглянуть на реновацию старых китайских городов глазами их обитателей, а итальянская картина «Дети спящего великана» расскажет о жизни в крошечном вымирающем городке, затерянном в сердце Италии. Конфликт между жаждой свободы и созависимостью разгорится в душе 23-летней француженки по имени Чайла, героини одноименного фильма. Ей предстоит вырваться из-под контроля партнера-тирана и отстоять право сохранить опеку над собственными детьми. А героине «Путешествия Пати», молодой женщине из народа Уичоли, предстоит другая борьба — за то, чтобы у женщин из ее общины было то, чего не хватало самой Пати: безопасность, поддержка и возможности для самореализации.
фото: пресс-служба фестиваля "Докер" / "Живой"
В конкурсе коротких метров можно будет увидеть 15 лаконичных и выразительных работ, рассказывающих о чем молчат величественные ландшафты Сахары, как продолжать радоваться жизни, когда рядом нет того, кто был душой любого праздника и где проходит граница между домашним и диким, знакомым и неизведанным. Россию в конкурсе представляют сразу три фильма: «Сон №9-2380 (ИК-6)», «Инверсия» и «Дневник наблюдений за природой и трудовой деятельностью человека».
В IT-программе Let IT Dok!, созданной совместно с компанией ЛАНИТ: три бойкие российские работы о видеоиграх как креативном пространстве («Игровая независимость»), неизбежном цифровом будущем музыки («Горящие музыкой») и кино («Синематрица»); завораживающее и пугающее эссе о векторах развития био- и роботехники «AI: Искусственное бессмертие»; футуристический диджитал-артхаус о новой «норме» пандемии и самоизоляции («Портреты будущего»); док-размышление об интеграции технологий в жизнь современного человека («Будущее за нами?») и зажигательный Болливудский док об индийском парне, мечтающем стать звездой ТикТока («15 секунд жизни»).
Шесть картин из секции «Док Терапия» позволят нам глубоко порассуждать на тему душевного здоровья. Отношения детей и родителей вновь выйдут на первый план, а герои фильмов поделятся своим эмоциональным опытом в решении ментальных проблем. Кинолента «Появление» расскажет об участниках арт-терапии и о том, как отношения с искусством трансформируют их жизни. Герой российской картины «Когда цветет черемуха» попытается достичь взаимопонимания с родными и разобраться в причинах своей депрессии. «У ног моей матери» отправит зрителей в эмоциональное путешествие расстановочной терапии, а «Это не я» расскажет о противоречивых взглядах и воспоминаниях сына и матери о родительстве. В центре внимания австрийского фильма «Анамнез» – марионетка, играющая роль безжалостного убийцы. Нидерландская лента «Джейсон» – завершающая часть трилогии, посвященной подросткам, оказавшимся под опекой государства, – болезненно честная история молодого человека, пытающегося преодолеть травмы прошлого, помогая другим.
фото: пресс-служба фестиваля "Докер" / "Портреты будущего"
Самые юные зрители вместе со своими родителями смогут насладиться фильмами из секции Doker Kids, в рамках которой будет показано умное, меткое и своенравное документальное кино для всей семьи. В программе для самых маленьких – коллекция трогательных историй о животных, рассказанных иранским мастером документальной анималистики. «История Фики и Фидана» (6+) поведает о непростых отношениях котиков, улитки из «Медленно, но верно» (6+) отправятся в большое путешествие, а «Охотник» (6+) расскажет о любви двух ящерок и о том, на что они готовы ради семьи. Зрителей постарше наверняка заинтересуют «Удар жизни» (12+), в котором подростки Каракаса познают премудрости жизни и бокса, и «Пастушка» (12+), главная героиня которой учится сочувствию, помогая отцу на ферме.
Новая программа 2022 года – «Док Станция» – познакомит зрителей с отечественными документальными кинолентами. «Жизнь Иванны Яптунэ» – фильм, покоривший сердца синефилов всего мира, – расскажет историю ненецкой многодетной матери, а «Хой» позволит узнать поближе звезду российского рока. Богатый визуальный ряд и завораживающий саундтрек «Веры» приглашают зрителей в путешествие по духовному миру южной Сибири. В лирической музыкальной драме «Невидимое» переплетаются страхи и мечты студентов консерватории. Герои «Родины» отправляются в Киргизию в погоне за тенями прошлого, а герой «30 000 ударов» взбирается на Эльбрус, преследуя давнюю мечту.
Закроется фестиваль 24 августа масштабной и завораживающей иранской картиной «Город говорящих ветров». В центре внимания – живой и дышащий древнейший город, хранящий в себе наследие ушедших времен. Голоса стихий поведают зрителям о прошлом и настоящем, о культурах и религиях, существующих здесь бок о бок, и о нависшей над городом угрозе. Режиссер фильма Алиреза Деган – член Иранской гильдии Документалистов, призер и участник мировых кинофестивалей.
фото: пресс-служба фестиваля "Докер" / "Ветер говорящих ветров"
Параллельно с кинопоказами, в рамках фестиваля пройдут профессиональные дискуссии о неигровом кино: мастерство операторов-документалистов и их место в современной киноиндустрии, ошибки системы обучения и нехватка талантов, будущее авторского дока и вызовы, которые стоят перед режиссерами и продюсерами, – эти и другие волнующие темы будут подняты во время открытых встреч и круглых столов.
«Программа этого года окончательно констатирует, что документальное кино — неисчерпаемый источник вдохновения жизнью как таковой. Если вдруг вам плохо, вы запутались, вам всё надоело, не знаете, куда себя приложить, — посмотрите хороший документальный фильм. Фильм, который снимался несколько лет, в котором аккумулирована энергия и переживания реальных людей, в котором нет манипуляций и сиюминутностей, — вам сразу полегчает. Наши программы, как и прежде, напоминают каждому, что он не одинок. Располагают к разговору, помогают сформулировать смыслы, проговорить травмы, подобрать слова для эмоций. В конечном счете — призывают к единению, возрождению и взаимовыручке, ведь без этого невозможны прогресс и эволюция», — говорит директор и продюсер фестиваля Ирина Шаталова.
Сразу после закрытия фестиваля в киноцентре «Октябрь» и определения победителей, с 25 по 28 августа в кинотеатрах Москино пройдут показы лучших фильмов. Кроме того, показы фильмов «Докера 2022» пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 25 сентября (Киноцентр «Дом кино») и Ярославле с 10 по 12 октября (Киномакс «Аура»).
фото: пресс-служба фестиваля "Докер" / "Путешествие Пати"
Фестиваль проходит при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации. Стратегический партнер фестиваля — программа «КАРО.Арт». Партнер программы Let IT dok! — ведущая в России и СНГ многопрофильная группа ИТ-компаний «ЛАНИТ». Показы израильских фильмов в рамках фестиваля проходят при поддержке Посольства Израиля.
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