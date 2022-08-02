Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кинофестиваль «Докер» откроется фильмом «Красная Африка» о дружбе черного континента и СССР

2 августа
2022 год

Новости кино >>
2 августа 2022
Кинофестиваль «Докер» откроется фильмом «Красная Африка» о дружбе черного континента и СССР

С 15 по 24 августа в московском киноцентре «Октябрь» в восьмой раз пройдёт «Докер» — Международный фестиваль, показывающий самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы авторского документального кинематографа. За десять дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 65 новых фильмов из 25 стран мира, большинство из которых будут показаны в нашей стране впервые. Фильмы этого года — призеры и участники престижных киносмотров 2021 и 2022 годов, среди которых Берлинский Кинофестиваль, IDFA в Амстердаме, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене и многие другие.

Откроется фестиваль в Москве 15 августа премьерой неожиданного исторического эпоса «Красная Африка» — о парадоксальной тридцатилетней дружбе между черным континентом и СССР. Пронзительное погружение в прошлое, без нотаций и закадровых комментариев, состоящее из уникальных, редких, бережно найденных кадров кинохроники. Автор фильма — кинодокументалист, историк кино и художник Александр Марков, фильмы и видеоинсталляции которого демонстрировались и получали призы на крупных кинофестивалях и выставках современного искусства. Мировая премьера «Красной Африки» прошла в апреле этого года на престижном фестивале документального кино Visions du Réel в Швейцарии. Также фильм успел побывать на фестивалях в Португалии и Сенегале. На «Докере» состоится Российская премьера ленты, после показа — обсуждение с авторами. Картина также является участником основного конкурса.

Кинофестиваль «Докер» откроется фильмом «Красная Африка» о дружбе черного континента и СССР
фото: пресс-служба фестиваля "Докер" / "Красная Африка"

Всего в программе основного конкурса этого года — 10 сильнейших историй из Австрии, Великобритании, Италии, Китая, Мексики, Нидерландов, Перу, Португалии, России и Франции, которые будут показаны в России впервые. Основное жюри возглавит Сергей Дворцевой.

Помимо двух основных конкурсных программ — полного и короткого метра, — по итогам которых Международное жюри и зрители вручат призы в восьми номинациях, пройдут показы картин из параллельных специальных секций: Let IT Dok! — единственной в мире конкурсной кинопрограммы об IT-технологиях, DOKer Kids — секции неигровых фильмов для детей и семейного просмотра и программы о ментальном здоровье «Док Терапия», все сеансы которой сопровождаются последующим разбором с психологами и психотерапевтами. Зародившаяся в прошлом году программа «Новая школа» представит студенческие работы из новых перспективных мастерских. Нововведением фестиваля этого года стала программа отечественного кино «Док Станция», которая представит 10 неординарных историй, снятых в самых разных регионах страны.

Смотреть Программу и расписание на официальном сайте «Докер»

Среди хедлайнеров — мировая премьера российской картины «Живой», герой которой при помощи скульптур воскрешает память о погибших солдатах Второй мировой войны. «Нет пути домой» — пронзительная история об отце и дочери и о том, через что приходится пройти иммигрантам и их детям. Китайская кинолента «Мистер Тан» позволит взглянуть на реновацию старых китайских городов глазами их обитателей, а итальянская картина «Дети спящего великана» расскажет о жизни в крошечном вымирающем городке, затерянном в сердце Италии. Конфликт между жаждой свободы и созависимостью разгорится в душе 23-летней француженки по имени Чайла, героини одноименного фильма. Ей предстоит вырваться из-под контроля партнера-тирана и отстоять право сохранить опеку над собственными детьми. А героине «Путешествия Пати», молодой женщине из народа Уичоли, предстоит другая борьба — за то, чтобы у женщин из ее общины было то, чего не хватало самой Пати: безопасность, поддержка и возможности для самореализации.

Кинофестиваль «Докер» откроется фильмом «Красная Африка» о дружбе черного континента и СССР
фото: пресс-служба фестиваля "Докер" / "Живой"

В конкурсе коротких метров можно будет увидеть 15 лаконичных и выразительных работ, рассказывающих о чем молчат величественные ландшафты Сахары, как продолжать радоваться жизни, когда рядом нет того, кто был душой любого праздника и где проходит граница между домашним и диким, знакомым и неизведанным. Россию в конкурсе представляют сразу три фильма: «Сон №9-2380 (ИК-6)», «Инверсия» и «Дневник наблюдений за природой и трудовой деятельностью человека».

В IT-программе Let IT Dok!, созданной совместно с компанией ЛАНИТ: три бойкие российские работы о видеоиграх как креативном пространстве («Игровая независимость»), неизбежном цифровом будущем музыки («Горящие музыкой») и кино («Синематрица»); завораживающее и пугающее эссе о векторах развития био- и роботехники «AI: Искусственное бессмертие»; футуристический диджитал-артхаус о новой «норме» пандемии и самоизоляции («Портреты будущего»); док-размышление об интеграции технологий в жизнь современного человека («Будущее за нами?») и зажигательный Болливудский док об индийском парне, мечтающем стать звездой ТикТока («15 секунд жизни»).

Шесть картин из секции «Док Терапия» позволят нам глубоко порассуждать на тему душевного здоровья. Отношения детей и родителей вновь выйдут на первый план, а герои фильмов поделятся своим эмоциональным опытом в решении ментальных проблем. Кинолента «Появление» расскажет об участниках арт-терапии и о том, как отношения с искусством трансформируют их жизни. Герой российской картины «Когда цветет черемуха» попытается достичь взаимопонимания с родными и разобраться в причинах своей депрессии. «У ног моей матери» отправит зрителей в эмоциональное путешествие расстановочной терапии, а «Это не я» расскажет о противоречивых взглядах и воспоминаниях сына и матери о родительстве. В центре внимания австрийского фильма «Анамнез» – марионетка, играющая роль безжалостного убийцы. Нидерландская лента «Джейсон» – завершающая часть трилогии, посвященной подросткам, оказавшимся под опекой государства, – болезненно честная история молодого человека, пытающегося преодолеть травмы прошлого, помогая другим.

Кинофестиваль «Докер» откроется фильмом «Красная Африка» о дружбе черного континента и СССР
фото: пресс-служба фестиваля "Докер" / "Портреты будущего"

Самые юные зрители вместе со своими родителями смогут насладиться фильмами из секции Doker Kids, в рамках которой будет показано умное, меткое и своенравное документальное кино для всей семьи. В программе для самых маленьких – коллекция трогательных историй о животных, рассказанных иранским мастером документальной анималистики. «История Фики и Фидана» (6+) поведает о непростых отношениях котиков, улитки из «Медленно, но верно» (6+) отправятся в большое путешествие, а «Охотник» (6+) расскажет о любви двух ящерок и о том, на что они готовы ради семьи. Зрителей постарше наверняка заинтересуют «Удар жизни» (12+), в котором подростки Каракаса познают премудрости жизни и бокса, и «Пастушка» (12+), главная героиня которой учится сочувствию, помогая отцу на ферме.

Новая программа 2022 года – «Док Станция» – познакомит зрителей с отечественными документальными кинолентами. «Жизнь Иванны Яптунэ» – фильм, покоривший сердца синефилов всего мира, – расскажет историю ненецкой многодетной матери, а «Хой» позволит узнать поближе звезду российского рока. Богатый визуальный ряд и завораживающий саундтрек «Веры» приглашают зрителей в путешествие по духовному миру южной Сибири. В лирической музыкальной драме «Невидимое» переплетаются страхи и мечты студентов консерватории. Герои «Родины» отправляются в Киргизию в погоне за тенями прошлого, а герой «30 000 ударов» взбирается на Эльбрус, преследуя давнюю мечту.

Купить Билет на любой фильм фестиваля «Докер»

Закроется фестиваль 24 августа масштабной и завораживающей иранской картиной «Город говорящих ветров». В центре внимания – живой и дышащий древнейший город, хранящий в себе наследие ушедших времен. Голоса стихий поведают зрителям о прошлом и настоящем, о культурах и религиях, существующих здесь бок о бок, и о нависшей над городом угрозе. Режиссер фильма Алиреза Деган – член Иранской гильдии Документалистов, призер и участник мировых кинофестивалей.

Кинофестиваль «Докер» откроется фильмом «Красная Африка» о дружбе черного континента и СССР
фото: пресс-служба фестиваля "Докер" / "Ветер говорящих ветров"

Параллельно с кинопоказами, в рамках фестиваля пройдут профессиональные дискуссии о неигровом кино: мастерство операторов-документалистов и их место в современной киноиндустрии, ошибки системы обучения и нехватка талантов, будущее авторского дока и вызовы, которые стоят перед режиссерами и продюсерами, – эти и другие волнующие темы будут подняты во время открытых встреч и круглых столов.

«Программа этого года окончательно констатирует, что документальное кино — неисчерпаемый источник вдохновения жизнью как таковой. Если вдруг вам плохо, вы запутались, вам всё надоело, не знаете, куда себя приложить, — посмотрите хороший документальный фильм. Фильм, который снимался несколько лет, в котором аккумулирована энергия и переживания реальных людей, в котором нет манипуляций и сиюминутностей, — вам сразу полегчает. Наши программы, как и прежде, напоминают каждому, что он не одинок. Располагают к разговору, помогают сформулировать смыслы, проговорить травмы, подобрать слова для эмоций. В конечном счете — призывают к единению, возрождению и взаимовыручке, ведь без этого невозможны прогресс и эволюция», — говорит директор и продюсер фестиваля Ирина Шаталова.

Сразу после закрытия фестиваля в киноцентре «Октябрь» и определения победителей, с 25 по 28 августа в кинотеатрах Москино пройдут показы лучших фильмов. Кроме того, показы фильмов «Докера 2022» пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 25 сентября (Киноцентр «Дом кино») и Ярославле с 10 по 12 октября (Киномакс «Аура»).

Кинофестиваль «Докер» откроется фильмом «Красная Африка» о дружбе черного континента и СССР
фото: пресс-служба фестиваля "Докер" / "Путешествие Пати"

Фестиваль проходит при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации. Стратегический партнер фестиваля — программа «КАРО.Арт». Партнер программы Let IT dok! — ведущая в России и СНГ многопрофильная группа ИТ-компаний «ЛАНИТ». Показы израильских фильмов в рамках фестиваля проходят при поддержке Посольства Израиля.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Гран-при «ДОКера» вручили венгерской картине «Её мамы»
Как меня зовут: Что посмотреть на фестивале «ДОКер»-2021
Фестиваль «ДОКер» откроется канадским триллером «Портрет»
В Москве покажут документальные фильмы о пожилых людях
ДОКер-2020: Никогда не поздно стать счастливым!
Гран-при ДОКера получил «Хозяин оленей» Ксении Елян
Кирилл Плетнев, Илья Глинников, Тимофей Трибунцев, Таисия Вилкова впервые увидели «Россию с неба»
Как получить деньги на документальный фильм в Европе
ДОКер-2019: 5 лучших фильмов конкурсной программы
5-й Международный фестиваль ДОКер покажет Россию с неба
Поиск по меткам
ДОКер
персоны
Сергей ДворцевойДмитрий КубасовТатьяна СоболеваИрина Шаталова
фильмы
Жизнь Иванны ЯптунэХой

фотографии >>
Кинофестиваль «Докер» откроется фильмом «Красная Африка» о дружбе черного континента и СССР фотографии
Кинофестиваль «Докер» откроется фильмом «Красная Африка» о дружбе черного континента и СССР фотографии
Кинофестиваль «Докер» откроется фильмом «Красная Африка» о дружбе черного континента и СССР фотографии
Кинофестиваль «Докер» откроется фильмом «Красная Африка» о дружбе черного континента и СССР фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Мира Кольцова
1 августа ушла из жизни балетмейстер Мира Кольцова.

День рождения >>

Анастасия Груздева
Владислав Котлярский
Сергей Лосев
Фахраддин Манафов
Андрей Молотков
Денис Никифоров
Дарья Пармененкова
Елена Полякова
Леонид Тимцуник
Джэсинда Барретт
Энн Дворак
Матьё Карьер
Мирна Лой
Питер О'Тул
Сэм Уортингтон
Эдвард Фёрлонг
все родившиеся 2 августа >>

Афиша кино >>

Быстрее пули
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2022
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2019
Бойся темноты
мистический хоррор
Бельгия, Франция, 2021
Из Неаполя с любовью
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Проклятие матери: Прятки на выживание
триллер, фильм ужасов
Канада, 2021
Семейка вампиров
детский фильм, приключения, фэнтези
Франция, 2020
Убойный монтаж
комедия, фильм ужасов
Франция, Великобритания, Япония, 2022
Земля. Перезагрузка
боевик, драма, научная фантастика, фильм-катастрофа
Китай, 2021
Уховёртка
драма, экранизация
Франция, Великобритания, Бельгия, 2021
Кин-дза-дза!
комедия, научная фантастика, приключения
СССР, 1986
Охота
драма, социальная драма, триллер
Дания, Швеция, 2012
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram