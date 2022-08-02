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Светлана Ходченкова и Сергей Гилёв приступили к съемкам в драмеди Федора Бондарчука «Актрисы»

2 августа
2022 год

Новости кино >>
2 августа 2022

Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Алексей Макаров, Анна Невская и Павел Попов сыграют в драмеди «Актрисы», съемки которого стартовали в Москве. Режиссерское кресло занял Федор Бондарчук, а сценарий написала Паулина Андреева, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск.

Светлана Ходченкова и Сергей Гилёв приступили к съемкам в драмеди Федора Бондарчука «Актрисы»
фото: Пресс-служба Кинопоиска

По словам создателей, проект разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. Десять серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени.

«Актеру играть актера — наверное, одна из самых трудных задач, которая только может быть в карьере. Куда проще спрятаться за далекий от тебя образ и жить в нем. Здесь же я чувствую, что даю героине многое от себя, и мне от этого даже страшно. В этом есть своя сложность, но и работать над характером героини вдвойне интереснее», — отметила Светлана Ходченкова.

Светлана Ходченкова и Сергей Гилёв приступили к съемкам в драмеди Федора Бондарчука «Актрисы»
фото: Пресс-служба Кинопоиска

«Актрисы» — совместный проект Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и «Плюс Студии». Производством занимаются «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, а также команда первого сериала Федора Бондарчука «Псих», включая оператора-постановщика Юрия Никогосова и композитора Игоря Вдовина. Съемки проходят в Москве и Подмосковье.

Цифровая премьера «Актрис» состоится в 2023 году в онлайн-кинотеатрах Wink и Кинопоиск.
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АктрисыПсих

фотографии >>
Светлана Ходченкова и Сергей Гилёв приступили к съемкам в драмеди Федора Бондарчука «Актрисы» фотографии
Светлана Ходченкова и Сергей Гилёв приступили к съемкам в драмеди Федора Бондарчука «Актрисы» фотографии
Светлана Ходченкова и Сергей Гилёв приступили к съемкам в драмеди Федора Бондарчука «Актрисы» фотографии
Светлана Ходченкова и Сергей Гилёв приступили к съемкам в драмеди Федора Бондарчука «Актрисы» фотографии
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