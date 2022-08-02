Александру Никифорову настигнут тени прошлого в мелодраме «Затаив дыхание»

В Минске стартовали съемки восьмисерийной мелодрамы Руслана Паушу «Затаив дыхание» с Александрой Никифоровой в главной роли. Премьера запланирована на Первом канале, уточняет пресс-служба «Киностудии КИТ», заказавшей производство сериала «Продюсерскому центру Иван».
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
«Это нестандартное произведение, неклассическая мелодрама – основной сюжет строится на материнской любви. По сюжету наша главная героиня скрывается от преследующих ее теней прошлого, живет буквально затаив дыхание, каждую минуту опасаясь, что ее найдут. Элементы зрелищности, безусловно, тоже присутствуют, у нас много каскадерских сцен, есть пиротехнические трюки, все очень масштабно: пожары, взрывы, погони, драки», — рассказал режиссер Руслан Паушу.
Никифорова играет счастливую Настю Лопатину. Любимая работа, дом за городом, родные рядом: любящий муж, чудесная дочка и мудрая мама. Одна проблема — мама в инвалидном кресле и ей нужна операция. Но и это скоро решится: Лопатины почти накопили нужную сумму. В остальном жизнь Насти кажется идеальной. Только живет Настя почему-то в тревоге: постоянно волнуется за родных, никуда не отпускает от себя дочь. Как будто боится, что вся ее счастливая жизнь может рассыпаться в один момент. И однажды ее страхи начинают сбываться.
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
«Настя – очень умная девушка, смелая и отважная, но последние 8 лет она находится под гнетом лжи, заложником которой стала поневоле. В начале истории мы видим идеальную картинку хорошей счастливой семьи, но на самом деле в этом омуте много чего водится. Мне кажется, что название "Затаив дыхание" — это про мою героиню: она живет, внешне сохраняя счастье в глазах и на лице, но это дается ей нелегко, с напряжением», — поведала о своей героине Александра Никифорова.
Кастинг проходил долго и сложно, было выбрано несколько ансамблей главных героинь, чтобы актрисы попадали в типаж, но были абсолютно разными. По словам Руслана Паушу, создатели «долго пробовали разные сочетания и в итоге остановились именно на этом ансамбле. Также в нашем актерском составе Александр Пашков в главной мужской роли отца семейства и замечательные минские артисты. За визуальную составляющую отвечает наш великолепный оператор Дмитрий Трифонов – он делает нестандартное, неклассическое изображение, которое повышает динамику мелодраматического повествования».
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
Утопающий в зелени поселок под Минском был выбран в качестве места съемок за архитектурный ансамбль: в нем присутствует некоторое стилистическое разнообразие, но при этом чувствуется единая концепция застройки. Именно там удалось найти основные объекты – в выбранной локации они находятся друг напротив друга. Компанию вышеназванным актерам составят Елизавета Дмитриева, Вероника Пляшкевич, Ирина Полянская, Илья Акинтьев, Олег Каменщиков и Максим Дубовский.
«Я впервые снимаюсь в Минске. Мне очень нравится здешний ритм работы, природа потрясающая, люди доброжелательные, у нас замечательная группа. Я не впервые работаю с Русланом Паушу, и когда я узнала, что снова случится проект с ним, я была очень рада. У нас, мне кажется, хорошая творческая команда», — говорит Никифорова.
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