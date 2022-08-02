Объявлен всероссийский сценарный конкурс Драфт

анонс

Премьера проекта состоится в 2023 году

Светлана Ходченкова и Сергей Гилёв приступили к съемкам в драмеди Федора Бондарчука «Актрисы»

2 августа

Кинофестиваль «Докер» откроется фильмом «Красная Африка» о дружбе черного континента и СССР

С 15 по 24 августа в Москве покажут 65 новых документальных картин из 25 стран мира