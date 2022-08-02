Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Объявлен всероссийский сценарный конкурс Драфт

2 августа
2022 год

Новости кино >>
2 августа 2022

Кинокомпания СТВ и фестиваль Realist Web Fest проведут всероссийский сценарный конкурс Драфт. Согласно пресс-службе смотра, победитель получит возможность снять пилот своего сериала с бюджетом до четырех миллионов рублей.

Объявлен всероссийский сценарный конкурс Драфт
фото: draftweb.ru

В экспертный совет Драфта вошли продюсер Сергей Сельянов, креативный продюсер студии Lookfilm и учредитель киношколы «Студия 24» Борис Хлебников, сценарист и режиссер Наталия Мещанинова, актриса Ольга Сутулова, креативный продюсер СТВ Павел Полуйчик, учредитель компании Red Carpet Studio Антон Калинкин и продюсер «Кинокомпании 22» Андрей Рыданов.

«Понятно, что задача этого конкурса — открытие новых имен для дальнейшего сотрудничества. Мы все и всегда ищем новые таланты и новые идеи — в этом мы не оригинальны. Победитель получит возможность снять пилот своего веб-сериала. Но, конечно, мы внимательно отнесемся и к тем работам и авторам, которые попадут в первую десятку. Шансы на съемки пилота есть и у них. Тем более, что у нас есть хороший, на наш взгляд, опыт с сериалом "Экипаж 314". Который когда-то вырос из короткометражки талантливых ребят, а сейчас для платформы снимается второй сезон», — говорит Сергей Сельянов.

Объявлен всероссийский сценарный конкурс Драфт
фото: draftweb.ru

Прием заявок продлится до 25 сентября текущего года. Для участия в конкурсе принимаются пилот веб-сериала любого жанра в сценарной или снятой форме и синопсис сезона от восьми серий с хронометражем серии от 10 до 25 минут. Сценарии пилотов и синопсисы, присланные на конкурс, не рецензируются. Все материалы необходимо направить на адрес электронной почты draft.web@mail.ru. rel=nofollow В течение семи дней экспертный совет отберет лучших из лучших и 3 октября объявит шорт-лист номинантов. Итоги конкурса будут подведены 10 октября после онлайн-питчинга, а награждение победителя состоится не позднее 16 октября 2022 года. Со всеми условиями конкурса можно ознакомиться на его сайте.

Учредитель фестиваля сериалов Realist Web Fest Антон Калинкин «очень рад, что компании-лидеры отечественного кинопроизводства во главе с — не побоюсь этого слова — культовым продюсером российского кинематографа Сергеем Сельяновым, обратили внимание на формат веб-сериала. Я уверен, что среди молодых авторов, для которых первом шагом в кино стал веб-сериал, много будущих звезд. И мы это видим по нашему фестивалю, на котором рождается та новая волна кинематографа, которая должна принести новые тренды и новые смыслы».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Главный приз фестиваля веб-сериалов REALIST получил проект «Френдзона»
Наталия Мещанинова, Юлия Хлынина, Никита Волков и Сергей Мокрицкий вошли в жюри фестиваля REALIST
Веб-сериалы с Аксеновой, Лядовой и Калюжным вошли в программу фестиваля REALIST
Поиск по меткам
Realist Web Fest
персоны
Антон Калинкин (II)Наталия МещаниноваПавел ПолуйчикАндрей РыдановСергей СельяновОльга СутуловаБорис Хлебников

анонс

Скорбим

Мира Кольцова
1 августа ушла из жизни балетмейстер Мира Кольцова.

День рождения >>

Анастасия Груздева
Владислав Котлярский
Сергей Лосев
Фахраддин Манафов
Андрей Молотков
Денис Никифоров
Дарья Пармененкова
Елена Полякова
Леонид Тимцуник
Джэсинда Барретт
Энн Дворак
Матьё Карьер
Мирна Лой
Питер О'Тул
Сэм Уортингтон
Эдвард Фёрлонг
все родившиеся 2 августа >>

Афиша кино >>

Быстрее пули
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2022
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2019
Бойся темноты
мистический хоррор
Бельгия, Франция, 2021
Из Неаполя с любовью
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Проклятие матери: Прятки на выживание
триллер, фильм ужасов
Канада, 2021
Семейка вампиров
детский фильм, приключения, фэнтези
Франция, 2020
Убойный монтаж
комедия, фильм ужасов
Франция, Великобритания, Япония, 2022
Земля. Перезагрузка
боевик, драма, научная фантастика, фильм-катастрофа
Китай, 2021
Уховёртка
драма, экранизация
Франция, Великобритания, Бельгия, 2021
Кин-дза-дза!
комедия, научная фантастика, приключения
СССР, 1986
Охота
драма, социальная драма, триллер
Дания, Швеция, 2012
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram