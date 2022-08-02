Объявлен всероссийский сценарный конкурс Драфт

Кинокомпания СТВ и фестиваль Realist Web Fest проведут всероссийский сценарный конкурс Драфт
. Согласно пресс-службе смотра, победитель получит возможность снять пилот своего сериала с бюджетом до четырех миллионов рублей.
В экспертный совет Драфта вошли продюсер Сергей Сельянов
, креативный продюсер студии Lookfilm и учредитель киношколы «Студия 24» Борис Хлебников
, сценарист и режиссер Наталия Мещанинова
, актриса Ольга Сутулова
, креативный продюсер СТВ Павел Полуйчик
, учредитель компании Red Carpet Studio Антон Калинкин
и продюсер «Кинокомпании 22» Андрей Рыданов
.
«Понятно, что задача этого конкурса — открытие новых имен для дальнейшего сотрудничества. Мы все и всегда ищем новые таланты и новые идеи — в этом мы не оригинальны. Победитель получит возможность снять пилот своего веб-сериала. Но, конечно, мы внимательно отнесемся и к тем работам и авторам, которые попадут в первую десятку. Шансы на съемки пилота есть и у них. Тем более, что у нас есть хороший, на наш взгляд, опыт с сериалом "Экипаж 314". Который когда-то вырос из короткометражки талантливых ребят, а сейчас для платформы снимается второй сезон», —
говорит Сергей Сельянов.
Прием заявок продлится до 25 сентября текущего года. Для участия в конкурсе принимаются пилот веб-сериала любого жанра в сценарной или снятой форме и синопсис сезона от восьми серий с хронометражем серии от 10 до 25 минут. Сценарии пилотов и синопсисы, присланные на конкурс, не рецензируются. Все материалы необходимо направить на адрес электронной почты draft.web@mail.ru
. rel=nofollow В течение семи дней экспертный совет отберет лучших из лучших и 3 октября объявит шорт-лист номинантов. Итоги конкурса будут подведены 10 октября после онлайн-питчинга, а награждение победителя состоится не позднее 16 октября 2022 года. Со всеми условиями конкурса можно ознакомиться на его сайте
.
Учредитель фестиваля сериалов Realist Web Fest Антон Калинкин «очень рад, что компании-лидеры отечественного кинопроизводства во главе с — не побоюсь этого слова — культовым продюсером российского кинематографа Сергеем Сельяновым, обратили внимание на формат веб-сериала. Я уверен, что среди молодых авторов, для которых первом шагом в кино стал веб-сериал, много будущих звезд. И мы это видим по нашему фестивалю, на котором рождается та новая волна кинематографа, которая должна принести новые тренды и новые смыслы».
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