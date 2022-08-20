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Человек, покоривший кино, и еда, восхищающая глаз: главные новости аниме за неделю

20 августа
2022 год

Новости кино >>
20 августа 2022
Пролог к «Ведьме с Меркурия» из вселенной «Мобильного воина Гандама» приземлится в Интернете за пределами 1 сентября. «Киберпанк: Бегущие по краю» тоже определился с датой релиза: 13 сентября на Netflix. Премьера «Сделай это сам!!» доползет до зрителей 5 октября, а через два дня увидит свет «Легенда о святом мече: Легенда маны — Каплевидный кристалл» по культовой видеоигре Legend of Mana. 26 октября ожидается OVA по «Созданному в бездне», где Прушка с пятого уровня Бездны постарается порадовать приемного отца, а вот второй сезон «Клуба стрельбы из лука» мы не надеемся увидеть раньше января 2023-го (новость прилетела вместе с полнометражным фильмом, который стартовал в японском прокате вчера). В будущем же году стоит ждать второй сезон «Нулевого Эдема» от автора «Хвоста феи», а вот анонс третьего сезона «Ванпанчмена» не раскрывает ни даты, ни даже студии, которая, говорят, может снова смениться (первый и второй сезон делали разные). Эндинг весеннего хита «Эта фарфоровая кукла влюбилась» в исполнении Акари Акасэ, которая примеряет наряды главной героини, выудил 10 миллионов просмотров на YouTube, а «Ван-Пис. Красный» собрал в японском прокате более 7 миллиардов иен (52 миллиона долларов) всего за 10 дней, став самым успешным фильмом франшизы. И вряд ли это последний рекорд.

Человек, покоривший кино, и еда, восхищающая глаз: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.

Читать Канал про аниме: новости и обзоры
Печатное издание Monthly Young Magazine анонсировало аниме по манге «Ведьма и чудовище».

Человек, покоривший кино, и еда, восхищающая глаз: главные новости аниме за неделю

Дальше анонса дело не пошло, но сама новость вырисовывает в душе вензели: дебютная манга Косукэ Сатакэ прославилась своим вычурным визуалом, вдохновленным ар-деко, а издательство Kodansha рекламирует ее заявлением, что это наполовину «Стальной алхимик», а на вторую — «Ковбой Бибоп» Слишком много культовости в одном предложении, но сама себя манга не купит. Сюжет рассказывает о странной парочке, что пришла в небольшой городок. Девушка Гидо привлекает внимание дикими глазами и длинными клыками, а мужчина с вкрадчивым голосом Ашраф щеголяет пристегнутым к спине гробом. Жители поселения без ума от ведьмы, почитаемой здесь в качестве героини и защитницы. Но у Гидо с Ашрафом с колдуньей счеты, и горе тому, кто встанет у них на пути.

Читать Обзор «Гангрейва», где протагонист тоже таскал с собой гроб
Продолжая тему книгопечатания: издательство «Хлеб & Соль» готовит к выпуску кулинарную книгу Дианы Олт «Еда из аниме». В твердый переплет упакованы 70 рецептов самых разных блюд: от любимого рамена Наруто до сборки бэнто, как у Усаги Цукино из «Красавицы-воина Сейлор Мун», и меню из классических работ Хаяо Миядзаки. Пока доступен лишь предзаказ — зато можно урвать по сниженной цене.

Человек, покоривший кино, и еда, восхищающая глаз: главные новости аниме за неделю

Тем временем в США вовсю канонизируют Мамору нашего ХосодуДевочка, покорившая время», «Мирай из будущего», «Красавица и дракон»). В продажу поступил труд под названием «Человек, покоривший кино» с рисунками, скетчами, раскадровками и концепт-артами известного аниме-режиссера. Сопроводительный текст написал историк анимации Чарльза Соломона, разбавивший свои измышления интервью с коллегами Хосоды, а предисловие написал диснеевский продюссер Дон ХаннКрасавица и чудовище», «Король лев»).

Читать Рецензия на новейшее (пока) творение мастера Хосоды
Впрочем, если бы вы хотели почитать, то пошли бы в библиотеку, поэтому переходим к более подвижным изображениям. «Вечные мальчики» обзавелись датой релиза: новое творение Liden FilmsТокийские мстители», «Клуб белых воротничков») выйдет на японских стриминг-сервисах 26 сентября, а на местное ТВ доберется 10 октября.



Режиссером аниме-сериала об агентстве для 40-летних айдолов выступит товарищ migmiИстория о пареньке из деревни, расположенной перед сложнейшим подземельем»), а музыку напишет Юкари Хасимото, ранее работавшая над «Торадорой!», «У Коми проблемы с общением» и «Ежемесячным сёдзё Нодзаки». Студия обещает мягкий формат из 24-х 15-минутных эпизодов.

Читать Вся правда о японски белых воротничках и их любви к бадминтону
Японцы не только с удовольствием посмотрели полнометражный «Лагерь на свежем воздухе. Фильм», но и получили специальный трейлер — благодарность от студии C-StationМузыкальная школа звезд», «Охотник за душами»).



Гайдзинам остается только пересматривать видео и надеяться, что к ним тоже когда-нибудь завезут заморский иясикей (созерцательный жанр, известный своими целебными свойствами). Впрочем, первый сезон одноименного сериала есть на отечественных стримингах.

Читать История сёдзё «Девушка из оперы!!»
В сети появился геймплейный трейлер к файтингу мечты — Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R.



Внутри собраны 50 персонажей из вселенной «Невероятных приключений ДжоДжо» с хамоном, стандами — и даже верхом на лошади. У игроков будет возможность подкрепить рукопашными аргументами мнение о лучшем Джостаре в боях 1 на 1, 3 на 3 или в онлайн-режиме. Разумеется, для соло-геймеров, ищущих тихой жизни, предусмотрены разнообразные челленджи, а также великое множество костюмов, арен, закадровой музыки. Файтинг от Speedwagon Foundation Bandai Namco выйдет в День знаний на ПК, а на следующий — решительно на всех актуальных игровых платформах (Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PS4 и PS5).

Читать История другой культовой франшизы — о Сейлор Мун и воительницах в матросках
Ну и живописный бонус этого дайджеста — постер грядущего «Ванпанчмена» от дизайнера персонажей Тикаси Куботы. Кто забыл: слева — непобедимый Сайтама, выигрывающий любой поединок с одного удара, справа — зловредный Гаро, с детства обожавший злодеев и кайдзю, из-за чего решивший стать самым сильным монстром на Земле.

Человек, покоривший кино, и еда, восхищающая глаз: главные новости аниме за неделю
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Человек, покоривший кино, и еда, восхищающая глаз: главные новости аниме за неделю фотографии
Человек, покоривший кино, и еда, восхищающая глаз: главные новости аниме за неделю фотографии
Человек, покоривший кино, и еда, восхищающая глаз: главные новости аниме за неделю фотографии
Человек, покоривший кино, и еда, восхищающая глаз: главные новости аниме за неделю фотографии
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