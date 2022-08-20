Человек, покоривший кино, и еда, восхищающая глаз: главные новости аниме за неделю

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Дальше анонса дело не пошло, но сама новость вырисовывает в душе вензели: дебютная манга Косукэ Сатакэ прославилась своим вычурным визуалом, вдохновленным ар-деко, а издательство Kodansha рекламирует ее заявлением, что это наполовину «Стальной алхимик», а на вторую — «Ковбой Бибоп» Слишком много культовости в одном предложении, но сама себя манга не купит. Сюжет рассказывает о странной парочке, что пришла в небольшой городок. Девушка Гидо привлекает внимание дикими глазами и длинными клыками, а мужчина с вкрадчивым голосом Ашраф щеголяет пристегнутым к спине гробом. Жители поселения без ума от ведьмы, почитаемой здесь в качестве героини и защитницы. Но у Гидо с Ашрафом с колдуньей счеты, и горе тому, кто встанет у них на пути.
Режиссером аниме-сериала об агентстве для 40-летних айдолов выступит товарищ migmi («История о пареньке из деревни, расположенной перед сложнейшим подземельем»), а музыку напишет Юкари Хасимото, ранее работавшая над «Торадорой!», «У Коми проблемы с общением» и «Ежемесячным сёдзё Нодзаки». Студия обещает мягкий формат из 24-х 15-минутных эпизодов.
Гайдзинам остается только пересматривать видео и надеяться, что к ним тоже когда-нибудь завезут заморский иясикей (созерцательный жанр, известный своими целебными свойствами). Впрочем, первый сезон одноименного сериала есть на отечественных стримингах.
Внутри собраны 50 персонажей из вселенной «Невероятных приключений ДжоДжо» с хамоном, стандами — и даже верхом на лошади. У игроков будет возможность подкрепить рукопашными аргументами мнение о лучшем Джостаре в боях 1 на 1, 3 на 3 или в онлайн-режиме. Разумеется, для соло-геймеров, ищущих тихой жизни, предусмотрены разнообразные челленджи, а также великое множество костюмов, арен, закадровой музыки. Файтинг от Speedwagon Foundation Bandai Namco выйдет в День знаний на ПК, а на следующий — решительно на всех актуальных игровых платформах (Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PS4 и PS5).
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