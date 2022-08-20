Человек, покоривший кино, и еда, восхищающая глаз: главные новости аниме за неделю

Канал про аниме: новости и обзоры

Читать Канал про аниме: новости и обзоры

Обзор «Гангрейва», где протагонист тоже таскал с собой гроб

Читать Обзор «Гангрейва», где протагонист тоже таскал с собой гроб

Рецензия на новейшее (пока) творение мастера Хосоды

Читать Рецензия на новейшее (пока) творение мастера Хосоды