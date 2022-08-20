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Фестиваль короткометражного кино «Короче» поменяет формат

20 августа
2022 год

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20 августа 2022
Со следующего года на фестивале короткометражного кино «Короче» появится секция дебютных фильмов, которую будет курировать экс-программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева. Об этом стало известно на церемонии открытия десятого юбилейного смотра, который в этом году проходит в Калининграде с 19 по 21 августа.

Фестиваль короткометражного кино «Короче» поменяет формат
фото: Пресс-служба "Короче"

Также было объявлено, что с 2023-го возобновит работу попечительский совет. Его возглавит Федор Бондарчук.

После девяти лет работы на «Короче» — с момента его основания — Сергей Сельянов и Игорь Толстунов покидают посты президента и председателя жюри фестиваля.

«Кинематографистам, которым мы отказываем в прилагательном "молодой" как в несущественном, я прежде всего желаю прозвучать на десятом юбилейном смотре, а главное — шагнуть в большой кинематограф. Мы в вас очень нуждаемся. Фестиваль был создан с корыстной целью, чтобы новые режиссеры, продюсеры и сценаристы пришли в большое кино. Нам без вас скучно», — отметил Сельянов в своем обращении.
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