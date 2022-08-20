Фестиваль короткометражного кино «Короче» поменяет формат

Со следующего года на фестивале короткометражного кино «Короче» появится секция дебютных фильмов, которую будет курировать экс-программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева. Об этом стало известно на церемонии открытия десятого юбилейного смотра, который в этом году проходит в Калининграде с 19 по 21 августа.
фото: Пресс-служба "Короче"
Также было объявлено, что с 2023-го возобновит работу попечительский совет. Его возглавит Федор Бондарчук.
После девяти лет работы на «Короче» — с момента его основания — Сергей Сельянов и Игорь Толстунов покидают посты президента и председателя жюри фестиваля.
«Кинематографистам, которым мы отказываем в прилагательном "молодой" как в несущественном, я прежде всего желаю прозвучать на десятом юбилейном смотре, а главное — шагнуть в большой кинематограф. Мы в вас очень нуждаемся. Фестиваль был создан с корыстной целью, чтобы новые режиссеры, продюсеры и сценаристы пришли в большое кино. Нам без вас скучно», — отметил Сельянов в своем обращении.
обсуждение >>