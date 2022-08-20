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Ироничный детектив «На страже пляжа» с Антоном Филипенко стартует 25 августа

20 августа
2022 год

Новости кино >>
20 августа 2022
Премьера восьмисерийного ироничного детектива «На страже пляжа» с Антоном Филипенко в главной роли состоится 25 августа на Premier. После онлайн-релиза сериал будет показан на телеканале ТНТ, уточняет пресс-служба сервиса.

Ироничный детектив «На страже пляжа» с Антоном Филипенко стартует 25 августа
фото: пресс-служба видеосервиса Premier

Главный герой Денис Дубов — бывший эксперт-криминалист, потерявший работу из-за романа с женой генерала. Теперь он чистильщик и занимается уборкой мест преступлений. Зачищая очередную квартиру, Дубов понимает, что стал участником преступной схемы: его руками пытаются в прямом смысле замести чьи-то следы. Осознав, что живым из этой игры выйти сложно, Денис ставит условие следствию: он даст показания против преступников в обмен на участие в программе защиты свидетелей. Получив новые документы, мужчина переезжает в приморский город и тут же становится подозреваемым в убийстве. Чтобы не быть раскрытым, а главное — не попасть в тюрьму, герой решает провести самостоятельное расследование и доказать свою невиновность.

Компанию Филипенко составили Катерина Ковальчук и Артём Гайдуков. Режиссером «На страже пляжа» выступил Акаки Сахелашвили.
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Ироничный детектив «На страже пляжа» с Антоном Филипенко стартует 25 августа фотографии
Ироничный детектив «На страже пляжа» с Антоном Филипенко стартует 25 августа фотографии
Ироничный детектив «На страже пляжа» с Антоном Филипенко стартует 25 августа фотографии
Ироничный детектив «На страже пляжа» с Антоном Филипенко стартует 25 августа фотографии
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