Ироничный детектив «На страже пляжа» с Антоном Филипенко стартует 25 августа

анонс

На смотре появится секция дебютных фильмов, которую будет курировать Ситора Алиева

20 августа

Человек, покоривший кино, и еда, восхищающая глаз: главные новости аниме за неделю

Ведьма и чудовище, вечные мальчики и файтинг по «ДжоДжо», а также много другое