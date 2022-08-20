Евгения Дмитриева устала от диктата близких в трейлере драмеди Эдуарда Бордукова «Я буду жить»

Опубликован трейлер жизнеутверждающей комедии Эдуарда Бордукова
«Я буду жить
» с Евгенией Дмитриевой
и Анной Старшенбаум
в главных ролях. Картина выходит в широкий прокат 15 сентября.
«Я очень люблю фильм "Красота по-американски", и с ним во многом пересекается наш проект "Я буду жить", он тоже бросает вызов устоявшемуся образу жизни, запретам. В сценарии меня привлекла история женщины, живущей по чужим законам: ее окружение подталкивает к тому, что она всем должна — поддерживать детей, которые уже давно выросли, общаться с бывшими мужьями ради психологического комфорта детей, вести себя прилично и соответствовать социальному статусу. И все эти "должна" угнетают героиню как личность. И мы видим путь героини, ее внезапное прозрение и попытку изменить свою жизнь и вытекающую из этого неизбежную борьбу с окружающим миром и прежде всего с близкими», —
говорит режиссер Эдуард Бордуков.
По сюжету Алла большую часть жизни посвятила своим бывшим мужьям, сыну и дочери. Она работает репетитором, продолжая содержать своих взрослых детей и мужей. Близкие каждый день приходят к ней на обед, совершенно не интересуясь самой Аллой. В один из таких «семейных обедов» она чуть не умирает, подавившись картошкой, но близкие этого даже не замечают. Однажды ей приходит в голову план, как освободиться от диктата близких. Алла сообщает семье, что неизлечимо больна. Мужья и дети плачут слезами искреннего сочувствия, но потом задумываются о возможном наследстве. Начинается настоящая битва, прекратить которую Алла может только очень радикальным способом, преподав близким урок и заставив их наконец-то повзрослеть.
«Во время съемок я столкнулась с вопросами, на которые лучше ответить каждому зрителю: "Можем ли мы себе позволить сделать то, что действительно хотим? Где заканчивается "ответственность" родителей перед их детьми, и когда дети начинают полностью отвечать за все свои действия и решения?" Читала, что как бы ты ни воспитывал ребенка, он всегда найдет, что потом о вас рассказать психологу. Я нашла свой ответ на последний вопрос — мы все неидеальны», —
рассказала Евгения Дмитриева.
Компанию вышеназванным актрисам составили Владимир Симонов
, Сергей Ланбамин
, Андрей Мартынов
и другие. Сценарий драмеди производства онлайн-кинотеатра KION и кинокомпании Lookfilm написала Анна Козлова
, а продюсерами выступили Игорь Мишин
, Максим Филатов
, Александр Плотников
и Борис Хлебников
. За визуальную составляющую отвечают художник-постановщик Андрей Пасечников
и оператор Станислав Шарков
.
По словам Анны Старшенбаум, «так бывает, что у близких грань между любовью, чувством долга и откровенным использованием друг друга порой стирается. Моя героиня Наташа — искренняя, не желающая никому зла, инфантильная девушка. Она боится брать ответственность за свою жизнь и потому выживает за счёт других. В работе для меня главным референсом стали "Паразиты". В обоих фильмах люди не сосуществуют в симбиозе с внешним миром и окружающими, а только берут, берут и берут, тем самым теряя все. Только мы сделали не драму, а психо-сатирическую комедию. Эта картина в легкой комедийной манере обнажает и доводит до абсурда такие человеческие изъяны как жадность, лицемерие и трусость».
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