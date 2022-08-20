Наоми Уоттс, Том Холландер и Хлоя Севиньи сыграют во втором сезоне «Вражды»

Появились подробности об актерском составе восьмисерийного второго сезона «Вражды
». По данным Deadline
и Variety
, в сериале сыграют Наоми Уоттс
, Хлоя Севиньи
, Дайан Лэйн
, Том Холландер
и Калиста Флокхарт
.
В новой части антологии Райана Мёрфи
пойдет рассказ о писателе Трумэне Капоте
в исполнении Холландера и его дружбе с многочисленными представителями нью-йоркского высшего общества. Все изменилось в 1975 году после того, как он опубликовал скандальные отрывки из своего незаконченного романа «Ответ на молитвы».
Уоттс предстанет в образе светской львицы Барбары «Бэйб» Пейли, Севиньи сыграет театральную актрису, колумнистку и модельера Люси Дуглас Кокрейн, известную под именем C. Z. Guest, Лэйн досталась роль иконы моды Нэнси «Слим» Кейт, а Флокхарт станет Ли Радзивилл.
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Режиссером сезона выступит Гас Ван Сент
, сценарий написал Джон Робин Бэйц. Функции исполнительных продюсеров взяли на себя Уоттс, Мёрфи, Бэйц и Ван Сент. Съемки должны начаться в Нью-Йорке этой осенью.
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