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Наоми Уоттс, Том Холландер и Хлоя Севиньи сыграют во втором сезоне «Вражды»

20 августа
2022 год

Новости кино >>
20 августа 2022
Появились подробности об актерском составе восьмисерийного второго сезона «Вражды». По данным Deadline и Variety, в сериале сыграют Наоми Уоттс, Хлоя Севиньи, Дайан Лэйн, Том Холландер и Калиста Флокхарт.


В новой части антологии Райана Мёрфи пойдет рассказ о писателе Трумэне Капоте в исполнении Холландера и его дружбе с многочисленными представителями нью-йоркского высшего общества. Все изменилось в 1975 году после того, как он опубликовал скандальные отрывки из своего незаконченного романа «Ответ на молитвы».

Уоттс предстанет в образе светской львицы Барбары «Бэйб» Пейли, Севиньи сыграет театральную актрису, колумнистку и модельера Люси Дуглас Кокрейн, известную под именем C. Z. Guest, Лэйн досталась роль иконы моды Нэнси «Слим» Кейт, а Флокхарт станет Ли Радзивилл.

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Режиссером сезона выступит Гас Ван Сент, сценарий написал Джон Робин Бэйц. Функции исполнительных продюсеров взяли на себя Уоттс, Мёрфи, Бэйц и Ван Сент. Съемки должны начаться в Нью-Йорке этой осенью.
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