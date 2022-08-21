Московский питчинг дебютантов пройдет в конце августа

В зале № 9 столичного кинотеатра «Октябрь» с 26 по 27 августа состоится бизнес-площадка 44 Московского международного кинофестиваля. Ее ключевым событием станет Московский питчинг дебютантов с призовым фондом шесть миллионов рублей, уточняет пресс-служба мероприятия.
Для участия в питчинге было подано 620 проектов, из которых отборочная комиссия выбрала 30 работ в шести номинациях: «Полнометражное игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Документальное кино», «Игровые сериалы до 24 минут», «Игровые сериалы свыше 24 минут» и «Work-in-progress». В каждой из категорий будет вручен денежный приз в размере одного миллиона рублей, а также призы от партнеров и экспертов питчинга.
В экспертную комиссию «Московского питчинга дебютантов-2022» войдут ключевые игроки киноиндустрии, а также представители органов государственной власти. Экспертами секции неигрового кино, которой откроется питчинг 26 августа в 11:00, выступят под председательством художественного руководителя документальной программы ММКФ Сергея Мирошниченко программный директор и со-основатель Фестиваля актуального научного кино ФАНК Ирина Белых, президент Гильдии организаторов кинопроизводства Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов, советник Управления Президента России по общественным проектам Пётр Корягин, заместитель генерального продюсера мультимедийного сервиса Okko по документальному кино Татьяна Матвеева и продюсер документального кино платформы Premier Максим Никольский.
В 12:40 стартует представление проектов в номинации «Короткометражное игровое кино». Экспертами станут сценарист Андрей Золотарев в качестве председателя, главный продюсер компании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова, член отборочной комиссии ММКФ и фестиваля «Короче», главный редактор программы «Кино в деталях» Надежда Королева, режиссер, сценарист, креативный продюсер Potential Ирина Обидова, куратор курса «Сценарное мастерство» Московской школы кино Олег Сироткин и главный редактор портала «Кино-Театр.Ру», директор по развитию веб-кинотеатра CHILL Жан Просянов. В экспертную комиссию категории Work-in-progress, которая закроет первый день питчинга, вошли кинооператор, эксперт киностудии «СинеЛаб» Эдуард Гимпель, руководитель направления закупок российского кино «Кинопоиска» Дарья Горяинова, директор Санкт-Петербургского международного Контент-Форума, генеральный директор АНО «ЦКВИ "Экспоконгресс"» Дмитрий Казуто, заместитель генерального директора фонда «Кинопрайм» Николай Ларионов и главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. Председательские функции возьмет на себя председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
фото: пресс-служба питчинга
Второй день питчинга откроется в 11:00 номинация «Игровое полнометражное кино». В оценке работ под руководством председателя отборочной комиссии ММКФ, киножурналиста и продюсера Ивана Кудрявцева примут участие киноэксперт, продюсер, обозреватель «Российской газеты», программный директор фестиваля экранизаций «Читка» Сусанна Альперина, генеральный продюсер компании Versus Pictures Екатерина Кононенко, американский режиссер, продюсер Стивен Мао, продюсер компании СТВ Максим Уханов и генеральный продюсер компании Monumental Partners, глава по международным копродукциям и дистрибуции «Монументал Вижн» Полина Шлихт.
Далее экспертные комиссии оценят проекты в категориях, посвященных игровым сериалам до и свыше 24 минут. Первую возглавит продюсер Антон Калинкин, а помогут ему выбрать лучших президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский, главный редактор компании СТВ Александр Архипов, руководитель сценарной школы и агентства «Лига Кино» Олег Богатов, креативный продюсер видеохостинга RUTUBE Руслан Данилевич и заместитель генерального продюсера онлайн-сервиса OKKO Светлана Сонина. А во второй примут участие генеральный продюсер кинокомпании «К.Б.А.» Гевонд Андреасян, заместитель генерального директора по стратегическому развитию «ГПМ КИТ» Андрей Бегунов, продюсер по оригинальному контенту онлайн-сервиса OKKO Гавриил Гордеев, соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio Дмитрий Рудовский, директор департамента собственного производства IVI Originals Вадим Соколовский и генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, который назначен председателем комиссии.
В дни бизнес-площадки также пройдут образовательные программы, круглый стол «Продвижение российского кино на зарубежные площадки. Новая реальность» и панельная дискуссия «Новые возможности регионального кинематографа». Все мероприятия пройдут в очном формате, параллельно на Youtube-канале Moviestart будет проводиться онлайн-трансляция.
Круглый стол на тему «Продвижение российского кино на зарубежные площадки. Новая реальность» стартует 26 августа в 14:30. Его модератором числится исполнительный директор журнала «Кинорепортер» Алексей Говорухин, а в числе спикеров — генеральный директор компании РОСКИНО Инна Шалыто, руководитель международного департамента «ТВ-3» Анна Арутюнова, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Александр Карачевский и директор по развитию киностудии «Союзмультфильм» Екатерина Пшеницына.
Далее пройдет круглый стол «Новые возможности регионального кинематографа», чьим организатором выступит Фонд поддержки регионального кинематографа. К участию в дискуссии приглашены заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, директор Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, председатель Совета Фонда поддержки регионального кинематографа Лариса Солоницына, заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин, министр культуры Карачаево-Черкесской республики Зураб Агирбов, генеральный директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова, директор АНО «Фестивальная дирекция» Ольга Каверзина, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, Алексей Алешковский, Андрей Бегунов, Алексей Гореславский и Вадим Соколовский. Также в работе круглого стола также примут участие представители региональных отделений Союза кинематографистов России и региональных киносообществ. Модератором выступит заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин.
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