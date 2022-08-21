Джон Корбетт вернется к роли Эйдана Шоу в продолжении «Секса в большом городе»

Джон Корбетт
, сыгравший Эйдана Шоу в «Сексе в большом городе
», появится во втором сезоне сериала «И просто так
», уверяет Deadline
.
Актер должен быть засветиться еще в первых эпизодах продолжения популярного шоу, однако зрители так и не дождались его появления. Да и теперь не совсем понятно, примет ли Корбетт в сериале полноценное участие или ограничится небольшим эпизодом, поскольку официально информация пока не подтверждена.
Поклонники ожидали возвращения Корбетта также рьяно, как и в случае с исполнительницей роли Саманты Ким Кэттролл
, которая пока также отсутствует в сиквеле.
обсуждение >>