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Джон Корбетт вернется к роли Эйдана Шоу в продолжении «Секса в большом городе»

21 августа
2022 год

Новости кино >>
21 августа 2022
Джон Корбетт, сыгравший Эйдана Шоу в «Сексе в большом городе», появится во втором сезоне сериала «И просто так», уверяет Deadline.

Джон Корбетт вернется к роли Эйдана Шоу в продолжении «Секса в большом городе»
фото: nypost.com

Актер должен быть засветиться еще в первых эпизодах продолжения популярного шоу, однако зрители так и не дождались его появления. Да и теперь не совсем понятно, примет ли Корбетт в сериале полноценное участие или ограничится небольшим эпизодом, поскольку официально информация пока не подтверждена.

Поклонники ожидали возвращения Корбетта также рьяно, как и в случае с исполнительницей роли Саманты Ким Кэттролл, которая пока также отсутствует в сиквеле.
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