Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Дуэлянты»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Элайджа Вуд присоединился ко второму сезону сериала «Шершни»

21 августа
2022 год

Новости кино >>
21 августа 2022

Элайджа Вуд присоединился ко второму сезону сериала «Шершни». По данным The Wrap, актер получил роль преданного городского детектива Уолтера, который станет постоянным персонажем сезона.

Элайджа Вуд присоединился ко второму сезону сериала «Шершни»
фото: ew.com

По сюжету Уолтер «бросит вызов Мисти (Кристина Риччи) неожиданным образом». Сама героиня будет находиться в поисках Натали (Джулиет Льюис), похищенной неизвестными в финале первого сезона.

Ранее в продолжение сериала записались Лорен Эмброуз и Симона Кэссел в качестве взрослых Ван и Лотти соответственно. Лив Хьюсон и Кортни Итон, которые играют подростковые версии Ван и Лотти, также стали постоянными участниками шоу. Съемки второго сезона в Ванкувере стартуют в конце августа.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   21.08.2022 - 15:00
У Элайджа очень интересная, нетипичная внешность, всегда восхищалась его уникальным, выразительным взглядом. Надеюсь, в этой роли он себя проявит по полной. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Наследники» лидируют по числу номинаций на премию «Эмми-2022»
Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы февраля, которые уберегли нашу психику
«Власть пса» и «Дом Gucci» лидируют по количеству номинаций на премию Гильдии актеров США
персоны
Элайджа ВудКортни ИтонСимона КэсселДжулиет ЛьюисКристина РиччиЛорен Эмброуз
фильмы
Шершни

анонс

Деконструкция «Дуэлянты»

Скорбим

Николай Лебедев
21 августа ушёл из жизни актёр Николай Лебедев.

День рождения >>

Алина Алексеева (II)
Вия Артмане
Григорий Боковенко
Татьяна Коновалова
Мирослав Малич
Евгений Морозов
Риналь Мухаметов
Анаит Топчян
Ирина Чипиженко
Шарль Ванель
Лино Каполиккио
Ким Кэттролл
Лаура Моранте
Кэрри-Энн Мосс
Хейден Панеттьер
Алисия Уитт
все родившиеся 21 августа >>

Афиша кино >>

Дорз
биография, драма, исторический фильм, музыкальный фильм
США, Франция, 1991
Идеальное убийство
триллер
Латвия, США, 2021
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама, экранизация
США, 2022
Все ненавидят Йохана
комедия
Норвегия, 2022
Между нами, девочками
комедия, экранизация
Италия, 2016
Там, где раки поют
детектив, драма, мистика, экранизация
США, 2022
Барбоскины Team
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2022
Гостья из космоса
детский фильм, комедия, научная фантастика, семейное кино
Дания, 2022
Лена и Справедливость
комедия
Россия, 2022
Нет
фильм ужасов
США, 2022
Проклятый остров
фильм ужасов
Великобритания, 2020
Просточеловек
драма
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram