Элайджа Вуд
присоединился ко второму сезону сериала «Шершни
». По данным The Wrap
, актер получил роль преданного городского детектива Уолтера, который станет постоянным персонажем сезона.
По сюжету Уолтер «бросит вызов Мисти (Кристина Риччи) неожиданным образом»
. Сама героиня будет находиться в поисках Натали (Джулиет Льюис
), похищенной неизвестными в финале первого сезона.
Ранее в продолжение сериала записались Лорен Эмброуз
и Симона Кэссел
в качестве взрослых Ван и Лотти соответственно. Лив Хьюсон и Кортни Итон
, которые играют подростковые версии Ван и Лотти, также стали постоянными участниками шоу. Съемки второго сезона в Ванкувере стартуют в конце августа.
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