Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Выходной день Ферриса Бьюллера» обретет спин-офф

21 августа
2022 год

Новости кино >>
21 августа 2022
«Выходной день Ферриса Бьюллера» Джона Хьюза получит спин-офф от студии Paramount под названием «Выходной день Сэма и Виктора», сообщает Deadline.

«Выходной день Ферриса Бьюллера» обретет спин-офф

Это будет параллельная история про тот же самый день, когда развлекался Бьюллер, но из жизни парковщиков, которые взяли Ferrari на увеселительную прогулку. В оригинале безымянных персонажей играли Ричард Эдсон и Ларри Флэш Дженкинс.

Спин-офф готовят Джош Хилд, Йон Хервиц и Хэйден Шлоссберг, работавшие над сериалом «Кобра Кай». Сценарий напишет Билл Посли.

Читать Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров объединения «Братская стая»

Лента 1986 года повествует о Феррисе в исполнении Мэттью Бродерика, который однажды утром осознал, что жизнь быстро проходит. Если время от времени не останавливаться, чтобы оглядеться, то она просто пролетит. Поэтому он решил прогулять школу и сделать что-то особенное. Со своим другом Кэмероном он «одалживает» у отца приятеля Феррари, исполняет номер «твист и крики» на городском параде, выигрывает на поле Чикагского Ригли и направляется в первоклассный ресторан. Ни родители, ни учителя не понимают того, что волнует подростков. Впрочем, в жизни все так и есть. В фильме также сыграли Алан Рак, Миа Сара, Джеффри Джонс, Дженнифер Грей, Чарли Шин и Кристи Суонсон.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   21.08.2022 - 15:49
Каждому из нас порой необходимо осознать то, что время летит, и оно уже не возвратится обратно, поэтому нужно по максимуму проживать каждый день, наслаждаясь ним. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Западные фильмы о школе и вузе (1912-2017): фильмография
персоны
Мэттью БродерикДженнифер ГрейЛарри Флэш ДженкинсДжеффри ДжонсАлан РакМиа СараКристи СуонсонДжон ХьюзЧарли ШинРичард Эдсон
фильмы
Выходной день Ферриса БьюлераКобра Кай

анонс

Скорбим

Николай Лебедев
21 августа ушёл из жизни актёр Николай Лебедев.

День рождения >>

Алина Алексеева (II)
Вия Артмане
Григорий Боковенко
Татьяна Коновалова
Мирослав Малич
Евгений Морозов
Риналь Мухаметов
Анаит Топчян
Ирина Чипиженко
Шарль Ванель
Лино Каполиккио
Ким Кэттролл
Лаура Моранте
Кэрри-Энн Мосс
Хейден Панеттьер
Алисия Уитт
все родившиеся 21 августа >>

Афиша кино >>

Дорз
биография, драма, исторический фильм, музыкальный фильм
США, Франция, 1991
Идеальное убийство
триллер
Латвия, США, 2021
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама, экранизация
США, 2022
Все ненавидят Йохана
комедия
Норвегия, 2022
Между нами, девочками
комедия, экранизация
Италия, 2016
Там, где раки поют
детектив, драма, мистика, экранизация
США, 2022
Барбоскины Team
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2022
Гостья из космоса
детский фильм, комедия, научная фантастика, семейное кино
Дания, 2022
Лена и Справедливость
комедия
Россия, 2022
Нет
фильм ужасов
США, 2022
Проклятый остров
фильм ужасов
Великобритания, 2020
Просточеловек
драма
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен