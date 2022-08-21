«Выходной день Ферриса Бьюллера» обретет спин-офф

«Выходной день Ферриса Бьюллера
» Джона Хьюза
получит спин-офф от студии Paramount под названием «Выходной день Сэма и Виктора», сообщает Deadline
.
Это будет параллельная история про тот же самый день, когда развлекался Бьюллер, но из жизни парковщиков, которые взяли Ferrari на увеселительную прогулку. В оригинале безымянных персонажей играли Ричард Эдсон
и Ларри Флэш Дженкинс
.
Спин-офф готовят Джош Хилд, Йон Хервиц и Хэйден Шлоссберг, работавшие над сериалом «Кобра Кай
». Сценарий напишет Билл Посли.
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Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров объединения «Братская стая»
Лента 1986 года повествует о Феррисе в исполнении Мэттью Бродерика
, который однажды утром осознал, что жизнь быстро проходит. Если время от времени не останавливаться, чтобы оглядеться, то она просто пролетит. Поэтому он решил прогулять школу и сделать что-то особенное. Со своим другом Кэмероном он «одалживает» у отца приятеля Феррари, исполняет номер «твист и крики» на городском параде, выигрывает на поле Чикагского Ригли и направляется в первоклассный ресторан. Ни родители, ни учителя не понимают того, что волнует подростков. Впрочем, в жизни все так и есть. В фильме также сыграли Алан Рак
, Миа Сара
, Джеффри Джонс
, Дженнифер Грей
, Чарли Шин
и Кристи Суонсон
.
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