Главный приз фестиваля короткометражного кино «Короче» получила картина Софьи Райзман «Веселый понедельник»

Объявлены итоги десятого юбилейного кинофестиваля короткометражного кино «Короче», который проходил в Калининграде с 19 по 21 августа. Приз за лучший фильм получила картина Софьи Райзман «Веселый понедельник» — черно-белая лирическая комедия о маленьких подвигах во имя любви. Главную роль в ленте исполнила Мария Карпова («Год культуры»).
фото: "Слезы капали в Фо-Бо"
Наградой за лучший сценарий отметили Виталия Дудника, который поставил и написал комедию о тяжелом моральном выборе начинающего кинорежиссера «Как с Максимом х(пип)ня случилась», где сам же снялся в главной роли вместе с Константином Хабенским. Среди режиссеров лучшим стал Георгий Болдугеров, постановщик драмы «Рыбалка» с Сергеем Гилевым, чей поход с родными на рыбалку обернулся ЧП. Приз за лучшую операторскую работу достался Антону Дорушенкову за мистический триллер «Калачакра» об айтишнике, который теряет и находит себя в безлюдной глуши.
фото: "Рыбалка"
Статуэтки за лучшую анимационную работу и приза специального жюри удостоился Сергей Анфиногентов, молодой автор яркой фантастической истории об одиноком космонавте «Унесенный в звездную глубину». Специальным призом смотра отметили комедийную историю о (не)удачах театральной актрисы «Слезы капали в Фо-Бо» режиссера Сергея Филатова, получившего в прошлом году главный приз за короткометражку «Как разжечь потухший огонь». Диплом жюри достался комедийному хоррору Евгения Добророднова «Красная Заря».
обсуждение >>