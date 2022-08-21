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Главный приз фестиваля короткометражного кино «Короче» получила картина Софьи Райзман «Веселый понедельник»

21 августа
2022 год

Новости кино >>
21 августа 2022
Объявлены итоги десятого юбилейного кинофестиваля короткометражного кино «Короче», который проходил в Калининграде с 19 по 21 августа. Приз за лучший фильм получила картина Софьи Райзман «Веселый понедельник» — черно-белая лирическая комедия о маленьких подвигах во имя любви. Главную роль в ленте исполнила Мария КарповаГод культуры»).

Главный приз фестиваля короткометражного кино «Короче» получила картина Софьи Райзман «Веселый понедельник»
фото: "Слезы капали в Фо-Бо"

Наградой за лучший сценарий отметили Виталия Дудника, который поставил и написал комедию о тяжелом моральном выборе начинающего кинорежиссера «Как с Максимом х(пип)ня случилась», где сам же снялся в главной роли вместе с Константином Хабенским. Среди режиссеров лучшим стал Георгий Болдугеров, постановщик драмы «Рыбалка» с Сергеем Гилевым, чей поход с родными на рыбалку обернулся ЧП. Приз за лучшую операторскую работу достался Антону Дорушенкову за мистический триллер «Калачакра» об айтишнике, который теряет и находит себя в безлюдной глуши.

Главный приз фестиваля короткометражного кино «Короче» получила картина Софьи Райзман «Веселый понедельник»
фото: "Рыбалка"

Статуэтки за лучшую анимационную работу и приза специального жюри удостоился Сергей Анфиногентов, молодой автор яркой фантастической истории об одиноком космонавте «Унесенный в звездную глубину». Специальным призом смотра отметили комедийную историю о (не)удачах театральной актрисы «Слезы капали в Фо-Бо» режиссера Сергея Филатова, получившего в прошлом году главный приз за короткометражку «Как разжечь потухший огонь». Диплом жюри достался комедийному хоррору Евгения Добророднова «Красная Заря».
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