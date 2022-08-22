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Павел Прилучный и Ирина Розанова вернутся в Управление по распределению душ в продолжении «Предпоследней инстанции»

22 августа
2022 год

Новости кино >>
22 августа 2022
Начались съемки второго сезона оригинального сериала Okko «Предпоследняя инстанция». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, режиссером продолжения фэнтэзи-комедии вновь выступила Ольга Акатьева, а Павел Прилучный и Ирина Розанова вернулись к своим ролям.

Павел Прилучный и Ирина Розанова вернутся в Управление по распределению душ в продолжении «Предпоследней инстанции»
фото: пресс-служба Okko

По словам Прилучного, «второй сезон обещает быть горячим, ведь Максу и Валюсику теперь придется побороться за людские души с обитателями Ада».

С момента событий первого сезона прошел год. Возглавляемое ныне Максимом (Прилучный) Управление по распределению душ (УПРД) работает как часы: никаких сбоев и неучтенных душ. Но все в одночасье меняется, когда вдруг души начинают в обход УПРД отправляться в Ад, вместо Рая. Очевидно, что здесь не обошлось без Дьявола или его посредника, заключающего с людьми напрямую договоры о продажи души. Исправить ситуацию можно только одним способом – убедить человека, продавшего душу, отказаться от того, что получил от Дьявола, и разорвать договор. Чтобы помочь Максу в этой кризисной ситуации, к работе возвращается Валентина (Розанова), ведь посредник Дьявола никто иной, как возвращенный ею из Ада бывший муж Николай (Василий Кортуков).

Павел Прилучный и Ирина Розанова вернутся в Управление по распределению душ в продолжении «Предпоследней инстанции»
фото: пресс-служба Okko

«Нахожусь в предвкушении драйвовой работы. Сниматься у Ольги Акатьевой – сплошное удовольствие. По Прилучному соскучилась… давно его не била… Шучу. А если серьезно – это очень классное кино. Обожаю этот проект», — говорит Ирина Розанова.

Во втором сезоне к своим ролям вернутся также Фёдор Добронравов, Игорь Миркурбанов, Николай Фоменко, Ирина Чериченко, Дарья Мельникова, Павел Комаров, Екатерина Васильева, Денис Синявский, Яна Кошкина, Сергей Епишев и Мария Преснякова. К уже полюбившимся зрителям героям присоединятся новые персонажи в исполнении Равшаны Курковой, Юрия Шлыкова, Александра Югова, Никиты Тарасова, Олега Василькова, Кирилла Буханцева, Ивана Добронравова, Елены Морозовой, Андрея Пынзару, Эрика Панича, Ксении Чигиной, Алексея Вакулова, Зепюр Брутян, Виктории Соловьёвой, Константина Мерзликина и Екатерины Коротковой. За визуальную составляющую отвечает оператор Антон Зенкович. Съемки продлятся до начала октября и пройдут в Москве и Подмосковье. Премьера в Okko запланирована на 2023 год.

Читать рецензию «Предпоследняя инстанция»: Ирина Розанова и Павел Прилучный между раем и адом

Режиссер Ольга Акатьева «благодарна зрителям и онлайн-кинотеатру Okko за возможность продолжить нашу историю. Мы с автором Иваном Новиковым продолжаем наблюдать за жизнью полюбившихся героев в новых необычных обстоятельствах. В этот раз выясняем, за что люди готовы продать душу Дьяволу и как нашей огненной парочке Максиму и Валентине (Паше и Ирине) удается, а иногда не удается, расторгнуть договор».
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Павел Прилучный и Ирина Розанова вернутся в Управление по распределению душ в продолжении «Предпоследней инстанции» фотографии
Павел Прилучный и Ирина Розанова вернутся в Управление по распределению душ в продолжении «Предпоследней инстанции» фотографии
Павел Прилучный и Ирина Розанова вернутся в Управление по распределению душ в продолжении «Предпоследней инстанции» фотографии
Павел Прилучный и Ирина Розанова вернутся в Управление по распределению душ в продолжении «Предпоследней инстанции» фотографии
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