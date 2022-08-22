Павел Прилучный и Ирина Розанова вернутся в Управление по распределению душ в продолжении «Предпоследней инстанции»

По словам Прилучного, «второй сезон обещает быть горячим, ведь Максу и Валюсику теперь придется побороться за людские души с обитателями Ада».
С момента событий первого сезона прошел год. Возглавляемое ныне Максимом (Прилучный) Управление по распределению душ (УПРД) работает как часы: никаких сбоев и неучтенных душ. Но все в одночасье меняется, когда вдруг души начинают в обход УПРД отправляться в Ад, вместо Рая. Очевидно, что здесь не обошлось без Дьявола или его посредника, заключающего с людьми напрямую договоры о продажи души. Исправить ситуацию можно только одним способом – убедить человека, продавшего душу, отказаться от того, что получил от Дьявола, и разорвать договор. Чтобы помочь Максу в этой кризисной ситуации, к работе возвращается Валентина (Розанова), ведь посредник Дьявола никто иной, как возвращенный ею из Ада бывший муж Николай (Василий Кортуков).
фото: пресс-служба Okko
«Нахожусь в предвкушении драйвовой работы. Сниматься у Ольги Акатьевой – сплошное удовольствие. По Прилучному соскучилась… давно его не била… Шучу. А если серьезно – это очень классное кино. Обожаю этот проект», — говорит Ирина Розанова.
Режиссер Ольга Акатьева «благодарна зрителям и онлайн-кинотеатру Okko за возможность продолжить нашу историю. Мы с автором Иваном Новиковым продолжаем наблюдать за жизнью полюбившихся героев в новых необычных обстоятельствах. В этот раз выясняем, за что люди готовы продать душу Дьяволу и как нашей огненной парочке Максиму и Валентине (Паше и Ирине) удается, а иногда не удается, расторгнуть договор».
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