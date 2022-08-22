Ольга Кузьмина присоединилась к «Ивановым-Ивановым»

Стартовали съемки нового сезона ситкома «Ивановы-Ивановы». В новых сериях к команде сериала присоединилась звезда «Кухни» Ольга Кузьмина, которую зрители увидят в неожиданной роли, уточняет пресс-служба канала СТС.
фото: пресс-служба телеканала СТС
В 17-серийном продолжении истории ее героиня Анна, управляющая фермой Бори Иванова (Станислав Дужников), только поначалу кажется добродушной. Но интриг в большой семье и без того хватает. Пока одни Ивановы начинают новую жизнь в Италии, другие разбираются с личными проблемами. Лёха (Михаил Трухин) и Лида (Анна Уколова) ждут ребенка, а Нина (Светлана Колпакова) с Борей только работают над этим. Ваня (Алексей Лукин) прячется от бандитов и решает любовные дилеммы. И только Дед (Юрий Ицков) с ветеринаром Степаном (Андрей Леонов) готовы позаботиться о «кормильцах» семейства — питомцах фермы.
Исполнители главных ролей вернулись к своим персонажам спустя два года после окончания съемок пятого сезона. «Я только рад продолжить приключения нашей старой банды, казалось бы, повзрослевших мужчин, но остающихся в душе пацанами, — признался Александр Обласов. — Обратил внимание, что благодаря сериалу стал популярен среди детей, начиная от моих племянников до незнакомых детей. И в новом сезоне будет ещё больше приключений, а приключения нравятся всем, не только детям».
фото: пресс-служба телеканала СТС
По словам Михаила Трухина, вернуться к образу Лёши помогает атмосфера на площадке: «Конечно, здесь уже все родное, поэтому скучал и по группе, и по партнерам. А когда видишь родные лица, надеваешь костюмчик Лёхи, сразу все срастается обратно. Ну а он в новых сериях неизменен в своих постоянных качествах: такой же проходимец и хлюст».
В продолжении истории Ивановы поселятся в двухэтажном особняке с камином благодаря новому бизнес-статусу Бори. Главное место действия — ферму — построили на территории подмосковного конно-спортивного клуба. Художники задекорировали загоны под куриные ангары, добавили вывеску, соорудили зоны для домашних животных. Заботиться о курицах, павлинах, свиньях и других постояльцах фермы герои будут в специальных комбинезонах, халатах и жилетках с логотипом «Фермерское хозяйство Иванова».
«В прошлом сезоне мы начали историю нового деревенского мира Ивановых, так что будет еще больше природы, сельской жизни и животных. Например, сам я особенно жду сцену с быком. Этот сезон в целом очень сложнопостановочный с точки зрения трюков. Это и погони на мотоциклах и машинах, и пиротехнические взрывы, и падения, и драки», — рассказал режиссер Сергей Знаменский.
Кроме трюков, исполнителей главных ролей ожидают внешние преображения. Мама 11-летнего сына Анна Уколова снова пройдет испытание беременностью, но уже на съемочной площадке, примерив поролоновый живот, а ее коллега Станислав Дужников попрощается с сельскими рубашками и перейдет на деловой стиль. Строгие костюмы для актера, чей рост составляет 192 сантиметра, привозили из Нижнего Новгорода и Беларуси. «Задача усложнилась, так как многие бренды ушли, сейчас период отпусков, поэтому мы стали чаще обращаться в белорусские компании, где готовы взяться и за нестандартные размеры», — говорит художник по костюму Гелена Мартемьянова.
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