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Милош Бикович возьмется за перевоспитание Аглаи Тарасовой в сиквеле «Холопа» Клима Шипенко

22 августа
2022 год

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22 августа 2022
В Пушкинских горах Псковской области и расположенной неподалеку кинодеревне стартовали съемки второй части «Холопа» производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и MEM Cinema Production при участии телеканала «Россия 1», кинокомпании «Централ Партнершип» и при поддержке Фонда кино. Об этом сообщает пресс-служба дистрибьютора картины ЦПШ.

Милош Бикович возьмется за перевоспитание Аглаи Тарасовой в сиквеле «Холопа» Клима Шипенко
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

«Я думаю, что продолжение "Холопа" может дать хороший импульс для всей киноиндустрии и поможет вернуть в кинотеатры зрителей. Да и просто поднимет всем настроение. Это довольно смелая история, рассказанная понятным языком, но очень умело с точки зрения ремесла и творчества. Исправить человека не так просто, покаяние и работа над собой — длительный процесс. В конце первого фильма мы видим, что мой герой готов к переменам, но находится в начале этого сложного пути. В новой части Гриша продолжит работу над собой, помогая измениться другим», — рассказал Милош Бикович.

На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати в исполнении Аглаи Тарасовой, которая, как прежде Гриша (Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной. Мама Кати (Наталья Рогожкина) — чиновница, которой проще закрыть глаза на выходки дочери и «отмазать» ту от закона, чем взяться за ее перевоспитание.

Милош Бикович возьмется за перевоспитание Аглаи Тарасовой в сиквеле «Холопа» Клима Шипенко
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

К работе над продолжением приступила та же команда, что создавала и первый фильм. Режиссерское кресло снова занял Клим Шипенко.

Режиссер признается, что «никогда не снимал продолжений. "Холоп 2" для меня интересная сложная задача. К продолжениям успешных фильмов зрители всегда относятся с особым вниманием и повышенными требованиями. Они хотят видеть все то, что им понравилось в первой части, но и испытать что-то новое от второй. Юмор и зрелищность – главные компоненты франшизы. Но мы не забываем также о том, что это поучительное и глубокое кино, в котором сплетаются история любви и история взросления».

Читать рецензию «Холоп»: перевоспитание строптивого

В сиквеле к своим ролям также вернутся Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Софья Зайка и Олег Комаров. Вместе с ними появятся и новые персонажи. За визуальную составляющую отвечают оператор Юрий Коробейников и художник-постановщик Константин Пахотин.

По словам Охлобыстина, «это хороший фильм, без пошлости, смешной, за любовь, — то, чего не хватает сейчас. Жить без иронии и улыбки невозможно! У меня опыт воспитания небольшой, хотя детей много. Но я уверен — кроме любви, человек ничего не понимает».
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фильмы
ХолопХолоп-2

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Милош Бикович возьмется за перевоспитание Аглаи Тарасовой в сиквеле «Холопа» Клима Шипенко фотографии
Милош Бикович возьмется за перевоспитание Аглаи Тарасовой в сиквеле «Холопа» Клима Шипенко фотографии
Милош Бикович возьмется за перевоспитание Аглаи Тарасовой в сиквеле «Холопа» Клима Шипенко фотографии
Милош Бикович возьмется за перевоспитание Аглаи Тарасовой в сиквеле «Холопа» Клима Шипенко фотографии
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