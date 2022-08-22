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Евгений Дятлов и Евгений Шириков снимаются в остросюжетном детективе «Медвежий угол»

22 августа
2022 год

Новости кино >>
22 августа 2022
Евгений Дятлов и Евгений Шириков снимаются в 16-серийном остросюжетном детективе Вячеслава Кириллова «Медвежий угол», сообщает пресс-служба НТВ.

Евгений Дятлов и Евгений Шириков снимаются в остросюжетном детективе «Медвежий угол»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету капитан полиции Виктор Новиков (Шириков), сделавший предложение любимой девушке, журналистке Еве Суви (Евгения Дроботова), не ожидал получить отказ. Но оказалось, что ради семейной жизни та не готова отказаться от карьеры и прекратить свои опасные журналистские расследования. Оказывается, Ева сейчас как раз в шаге от раскрытия одного громкого дела, и бросить его она не может. Через три месяца его любимая утонула, купаясь в озере в отдаленном поселке Рыбное Псковской области. Ее смерть признана несчастным случаем, но Виктор считает, что с ней расправились фигуранты ее очередного расследования. Поскольку следствие не проводилось, он решает сам найти и наказать виновных. Капитан просит начальство о переводе в отделение полиции поселка Рыбное.

Однако на пути Новикова к цели возникает неожиданное препятствие: он вынужден подключиться к расследованию другого жестокого преступления. В окрестностях поселка совершен дерзкий налет на автомашину псковского предпринимателя Глеба Благих (Сергей Иванюк). Автомобиль доставлял в поселок крупную сумму наличных, предназначенную для расчета со строительной бригадой. Сопровождавшие ценный груз кассир и двое охранников убиты, а 15 миллионов рублей бесследно исчезли. Расследуя ограбление, Новиков понимает, что налет на кассира и гибель Евы связаны между собой. Помощником и одновременно антагонистом этого расследования становится майор Казанцев (Дятлов) — начальник местного отдела полиции. У него свои цели и задачи в этом расследовании. Он хочет найти убийцу и похитителя крупной суммы денег, но при этом сохранить хрупкий мирный баланс между жителями поселка и цыганской общиной. Ведь Казанцев местный, здесь родился и вырос, знает всех жителей лично.

Евгений Дятлов и Евгений Шириков снимаются в остросюжетном детективе «Медвежий угол»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Виктор интересен мне своей противоречивостью. Со временем его прагматичность сменяется эмоциональностью, выводя его из равновесия. Когда есть большая палитра чувств, это всегда интересно проживать. В сериале будет большое количество трюков, что очень радует: погони, стрельба, драки, падения. Все делаю сам. С Евгением Дятловым мы, можно сказать, поймали одну волну, понимаем друг друга с полуслова. На мой взгляд, у нас получается интересный дуэт. Съемки проходят в дальних уголках Вологодской области — на моей Родине, знакомые мне места. Мы с ребятами из съемочной группы ловили рыбу из реки прямо голыми руками. У нас прекрасная команда, уверен, сериал получится интересный», — говорит Евгений Шириков.

Компанию вышеназванным актерам составят Владимир Стеклов и Игорь Золотовицкий. Съемки пройдут в Череповце, Вологодской области и Подмосковье.
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Евгений Дятлов и Евгений Шириков снимаются в остросюжетном детективе «Медвежий угол» фотографии
Евгений Дятлов и Евгений Шириков снимаются в остросюжетном детективе «Медвежий угол» фотографии
Евгений Дятлов и Евгений Шириков снимаются в остросюжетном детективе «Медвежий угол» фотографии
Евгений Дятлов и Евгений Шириков снимаются в остросюжетном детективе «Медвежий угол» фотографии
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