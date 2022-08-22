Глеб Калюжный организует дуэльный клуб в трейлере драмы «Чёрная весна»

По словам Калюжного, «"Чёрная весна" — сериал о чести, о любви, о непонимании. Для меня мой герой Мел — некий современный художник-изобретатель с альтруистическими ценностями. Он абсолютный интроверт, уважающий поэзию и мечтающий о чем-то большем для себя и других».
По сюжету 17-летний Мел (Калюжный) и его друзья живут в небольшом приморском городке. Обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов: с их помощью Мел решает отстоять честь своей лучшей подруги Анжелы (Красовская), в которую с детства влюблен. Возродив старую и опасную традицию, подростки создают закрытый клуб «Черная весна», существующий по законам справедливости и чести. Каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они все больше узнают себя, друзей и семейные тайны.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Сценарий "Чёрной весны" возник из комплекса личных обстоятельств. Мы подумали, а что было бы, если конфликт в современном мире решался классическим и старомодным способом при помощи дуэли, какие последствия могли бы возникнуть? История разворачивается вокруг подростков, а в этом возрасте особенно остро ощущается конфликт с миром — в этом и есть главная эмоция сериала», — поведал Сергей Тарамаев об идее сериала.
Любовь Львова рассказывает, почему на главную роль был выбран Глеб Калюжный: «"Чёрная весна" — это история о нежелании смиряться, становиться в общий строй и предавать себя. Уже на этапе написания сценария мы представляли Глеба в главной роли и никого не видели кроме него! В Глебе романтическая энергия сочетается с дерзостью, хрупкостью и актерским магнетизмом».
обсуждение >>