Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Дуэлянты»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Глеб Калюжный организует дуэльный клуб в трейлере драмы «Чёрная весна»

22 августа
2022 год

Новости кино >>
22 августа 2022

Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию первый трейлер восьмисерийной драмы Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Чёрная весна» с Глебом Калюжным и Анастасией Красовской в главных ролях. Премьера нового оригинального сериала из молодежной линейки Start Young состоится в октябре на платформе Start.



По словам Калюжного, «"Чёрная весна" — сериал о чести, о любви, о непонимании. Для меня мой герой Мел — некий современный художник-изобретатель с альтруистическими ценностями. Он абсолютный интроверт, уважающий поэзию и мечтающий о чем-то большем для себя и других».

По сюжету 17-летний Мел (Калюжный) и его друзья живут в небольшом приморском городке. Обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов: с их помощью Мел решает отстоять честь своей лучшей подруги Анжелы (Красовская), в которую с детства влюблен. Возродив старую и опасную традицию, подростки создают закрытый клуб «Черная весна», существующий по законам справедливости и чести. Каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они все больше узнают себя, друзей и семейные тайны.

Глеб Калюжный организует дуэльный клуб в трейлере драмы «Чёрная весна»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Сценарий "Чёрной весны" возник из комплекса личных обстоятельств. Мы подумали, а что было бы, если конфликт в современном мире решался классическим и старомодным способом при помощи дуэли, какие последствия могли бы возникнуть? История разворачивается вокруг подростков, а в этом возрасте особенно остро ощущается конфликт с миром — в этом и есть главная эмоция сериала», — поведал Сергей Тарамаев об идее сериала.

В сериале, созданном совместно с компанией «Марс Медиа», также заняты Сергей Гилёв, Никита Кологривый, Николай Фоменко, Александр Яценко, Артём Кошман, Артём Ткаченко, Иван Мулин, Иван Лаврухин, Даниил Воробьёв, Олег Чугунов, Евгений Коряковский, Софья Донианц, Ольга Цирсен, Мария Шашлова, Анна Попова, Варвара Володина, Анатолий Белый, Яков Киселевич и Валентин Анциферов. За визуальную составляющую отвечают оператор Михаил Хурсевич и художник-постановщик Тимофей Рябушинский.

Глеб Калюжный организует дуэльный клуб в трейлере драмы «Чёрная весна»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Любовь Львова рассказывает, почему на главную роль был выбран Глеб Калюжный: «"Чёрная весна" — это история о нежелании смиряться, становиться в общий строй и предавать себя. Уже на этапе написания сценария мы представляли Глеба в главной роли и никого не видели кроме него! В Глебе романтическая энергия сочетается с дерзостью, хрупкостью и актерским магнетизмом».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   22.08.2022 - 15:56
Честно сказать, вообще не воспринимаю этого актера, ну, не получается у него играть правдоподобно... По-моему, это не его вид деятельности. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Проекты Мещаниновой, Волобуева и Козинского вошли в программу фестиваля онлайн-сериалов «Новый сезон»
Глеб Калюжный и Анастасия Красовская снимаются в сериале о молодежном дуэльном клубе
Поиск по меткам
STARTТрейлер
персоны
Анатолий БелыйВарвара ВолодинаДаниил ВоробьёвСергей ГилёвСофья ДонианцГлеб КалюжныйЯков КиселевичНикита КологривыйЕвгений КоряковскийАртём КошманАнастасия КрасовскаяИван ЛаврухинЛюбовь ЛьвоваИван МулинАнна ПоповаТимофей РябушинскийСергей ТарамаевАртём ТкаченкоНиколай ФоменкоМихаил ХурсевичОльга ЦирсенОлег ЧугуновМария ШашловаАлександр Яценко
фильмы
Чёрная весна

фотографии >>
Глеб Калюжный организует дуэльный клуб в трейлере драмы «Чёрная весна» фотографии
Глеб Калюжный организует дуэльный клуб в трейлере драмы «Чёрная весна» фотографии
Глеб Калюжный организует дуэльный клуб в трейлере драмы «Чёрная весна» фотографии
Глеб Калюжный организует дуэльный клуб в трейлере драмы «Чёрная весна» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Дуэлянты»

Скорбим

Марина Адашевская
21 августа ушла из жизни актриса Марина Адашевская.
Николай Лебедев
21 августа ушёл из жизни актёр Николай Лебедев.

День рождения >>

Марат Башаров
Наталья Егорова
Равшана Куркова
Ирина Леонова
Наталья Лукеичева
Эвальдас Микалюнас
Сергей Русскин
Ирина Скобцева
Ольга Сумская
Ричард Армитидж
Элизабет Бергнер
Милош Копецкий
Сильва Кошина
Мишлин Прель
Родриго Сантору
Габриэле Тинти
все родившиеся 22 августа >>

Афиша кино >>

Дорз
биография, драма, исторический фильм, музыкальный фильм
США, Франция, 1991
Идеальное убийство
триллер
Латвия, США, 2021
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама, экранизация
США, 2022
Все ненавидят Йохана
комедия
Норвегия, 2022
Между нами, девочками
комедия, экранизация
Италия, 2016
Там, где раки поют
детектив, драма, мистика, экранизация
США, 2022
Барбоскины Team
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2022
Гостья из космоса
детский фильм, комедия, научная фантастика, семейное кино
Дания, 2022
Лена и Справедливость
комедия
Россия, 2022
Нет
фильм ужасов
США, 2022
Проклятый остров
фильм ужасов
Великобритания, 2020
Просточеловек
драма
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram