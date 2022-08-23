Во сне нет границ: культовая «Паприка» станет сериалом

В США зреет новая экранизация «Паприки» Цуцуя Ясутаки
, по которой в 2006 году снял культовое аниме
легендарный Сатоси Кон
. Deadline сообщает
, что это будет сериал для Amazon, а снимет и спродюсирует его Кэти Янь
— режиссерка «Хищных птиц
», «Мертвых свиней
» и «Наследников
».
Роман Ясутаки вышел в 1993 году и рассказывал о группе японских ученых, разработавших DC Mini — девайс, позволяющий проникать в сновидения человека. Чудо инженерной мысли планировалось использовать в психотерапии, вот только три устройства оказались в руках неизвестного, но крайне деструктивно настроенного субъекта. С помощью DC Mini он открыл доступ в сознание людей, получив возможность внушить им любую фантазию. Если не вернуть приборы (и поскорее), то последствия могут быть катастрофическими: сомниум-террорист может необратимо сшить гротескный мир грёз с реальностью.
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Подкаст с подробным разбором «Паприки»
Сатоси Кон с самого начала режиссерской карьеры хотел экранизировать «Паприку» — постмодернистская и психоаналитическая проза Цуцуи оказала на него огромное влияние. В итоге проект мечты стал для режиссера прощальным — его не стало 24 августа 2010 года, работу над новым аниме он так и не завершил. Кэти Янь — первая азиатская постановщица, номинированная на престижную сериальную премию «Эмми» за эпизод «Разрушение» (Disruption) в «Наследниках». Ее дебют «Мертвые свиньи» показывали на фестивале Sundance
. Там его увидела Марго Робби
, и он так ее впечатлил, что она позвала кинематографистку китайского происхождения снимать кинокомикс «Хищные птицы». Результат этого сотрудничества оказался как
минимум любопытным
, хотя и провалился в прокате.
Производством сериала займутся Amazon Studios
и Hivemind
, однако ни одна из сторон пока не комментирует этапы развития проекта, равно как и планы на дату релиза.
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