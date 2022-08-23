Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Во сне нет границ: культовая «Паприка» станет сериалом

23 августа
2022 год

Новости кино >>
23 августа 2022
В США зреет новая экранизация «Паприки» Цуцуя Ясутаки, по которой в 2006 году снял культовое аниме легендарный Сатоси Кон. Deadline сообщает, что это будет сериал для Amazon, а снимет и спродюсирует его Кэти Янь — режиссерка «Хищных птиц», «Мертвых свиней» и «Наследников».

Во сне нет границ: культовая «Паприка» станет сериалом

Роман Ясутаки вышел в 1993 году и рассказывал о группе японских ученых, разработавших DC Mini — девайс, позволяющий проникать в сновидения человека. Чудо инженерной мысли планировалось использовать в психотерапии, вот только три устройства оказались в руках неизвестного, но крайне деструктивно настроенного субъекта. С помощью DC Mini он открыл доступ в сознание людей, получив возможность внушить им любую фантазию. Если не вернуть приборы (и поскорее), то последствия могут быть катастрофическими: сомниум-террорист может необратимо сшить гротескный мир грёз с реальностью.

Слушать Подкаст с подробным разбором «Паприки»
Сатоси Кон с самого начала режиссерской карьеры хотел экранизировать «Паприку» — постмодернистская и психоаналитическая проза Цуцуи оказала на него огромное влияние. В итоге проект мечты стал для режиссера прощальным — его не стало 24 августа 2010 года, работу над новым аниме он так и не завершил. Кэти Янь — первая азиатская постановщица, номинированная на престижную сериальную премию «Эмми» за эпизод «Разрушение» (Disruption) в «Наследниках». Ее дебют «Мертвые свиньи» показывали на фестивале Sundance. Там его увидела Марго Робби, и он так ее впечатлил, что она позвала кинематографистку китайского происхождения снимать кинокомикс «Хищные птицы». Результат этого сотрудничества оказался как
минимум любопытным, хотя и провалился в прокате.

Во сне нет границ: культовая «Паприка» станет сериалом

Производством сериала займутся Amazon Studios и Hivemind, однако ни одна из сторон пока не комментирует этапы развития проекта, равно как и планы на дату релиза.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
анимеЗарубежные сериалыЭкранизация
персоны
Сатоси КонМарго РоббиКэти Янь
фильмы
Мёртвые свиньиНаследникиПаприкаХищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

фотографии >>
Во сне нет границ: культовая «Паприка» станет сериалом фотографии
Во сне нет границ: культовая «Паприка» станет сериалом фотографии
Во сне нет границ: культовая «Паприка» станет сериалом фотографии
Во сне нет границ: культовая «Паприка» станет сериалом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Марина Адашевская
21 августа ушла из жизни актриса Марина Адашевская.
Николай Лебедев
21 августа ушёл из жизни актёр Николай Лебедев.

День рождения >>

Алла Балтер
Константин Войтенко
Римма Зюбина
Валерий Николаев
Игорь Петренко
Анна Твеленева
Алексей Федотов
Эдуард Чекмазов
Алексей Яровенко
Жак Вебер
Сюзанна Виейра
Вальтер Гиллер
Джин Келли
Шелли Лонг
Глория Пирес
Ривер Феникс
все родившиеся 23 августа >>

Афиша кино >>

Дорз
биография, драма, исторический фильм, музыкальный фильм
США, Франция, 1991
Идеальное убийство
триллер
Латвия, США, 2021
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама, экранизация
США, 2022
Все ненавидят Йохана
комедия
Норвегия, 2022
Между нами, девочками
комедия, экранизация
Италия, 2016
Там, где раки поют
детектив, драма, мистика, экранизация
США, 2022
Барбоскины Team
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2022
Гостья из космоса
детский фильм, комедия, научная фантастика, семейное кино
Дания, 2022
Лена и Справедливость
комедия
Россия, 2022
Нет
фильм ужасов
США, 2022
Проклятый остров
фильм ужасов
Великобритания, 2020
Просточеловек
драма
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram