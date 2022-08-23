Гоша Куценко и Зоя Бербер присоединились к «Гусару» с Гариком Харламовым

«Наконец-то у меня есть ответ на популярный вопрос: "Ждать ли продолжения "Гусара"? Шквал комментариев и резонанс не оставили нам со съемочной группой выбора: Рыльский возвращается! Усы и мундир снова скоро станут частью меня, мы выходим на съемочную площадку, так что ждите, ребята! А пока, в ожидании нового сезона, кто не смотрел – посмотрите первый сезон. Кто видел – пересмотрите. И готовьтесь ко второму – обещаем, будет вдвойне смешнее», — говорит Гарик Харламов.
Действие второго сезона берет начало в 1813 году, поручику Григорию Савельевичу Рыльскому приказано убедить Австрию поддержать Россию в составе антинаполеоновской коалиции. Гусар соглашается, но коварный британский шпион Монтгомери Рэтфорд похищает у него крупнейший бриллиант в мире «Слеза Сибири», предназначенный для дипломатической сделки. Миссия по спасению отчизны висит на волоске, и Рыльский решает отправиться на поиски «Слезы Сибири» назад в будущее – к Журавлевым. В будущем задача Рыльского легче не становится, у Журавлевых родился сын, но брак вот-вот даст трещину, бриллиант в руках прямого потомка Рэтфорда, а его очаровательная помощница Настя Соколова – капитан ФСБ под прикрытием. Гусару предстоит спасти семью Журавлевых, помочь ФСБ поймать международного афериста и главное ответить себе на вопрос – что важнее, любовь или судьба целой вселенной?
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