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Эмма Робертс и Томас Манн знакомятся в новогоднюю ночь в российском трейлере комедии «Ирония судьбы в Голливуде»

23 августа
2022 год

Новости кино >>
23 августа 2022
Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию российский трейлер комедии Марюса Вайсберга «Ирония судьбы в Голливуде» с Эммой Робертс, Томасом Манном и Бритт Робертсон, которая выйдет в прокат 8 сентября.



Эта романтическая комедия, представляющая собой американскую версию классического фильма Эльдара Рязанова, рассказывает о двух людях, которые верят в любовь, но никак не могут найти ее истинный смысл. В бурном круговороте событий судьба сталкивает героев в новогоднюю ночь со всеми вытекающими последствиями.

За сценарий отвечала Тиффани Полсен, известная по комедии «Пара на праздники». Со-продюсером выступил Винсент Ньюман, работавший над лентой «Мы – Миллеры».

Эмма Робертс и Томас Манн знакомятся в новогоднюю ночь в российском трейлере комедии «Ирония судьбы в Голливуде»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

«Я уверен, что зрителям будет интересно посмотреть, как наша классика существует в современной интерпретации в другом культурном коде. И самое главное — кино получилось смешное, очаровательное, современное, динамичное и очень романтичное», — говорит режиссер фильма Марюс Вайсберг.
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Ирония судьбы в ГолливудеИрония судьбы, или С лёгким паром!Мы - МиллерыПара на праздники

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Эмма Робертс и Томас Манн знакомятся в новогоднюю ночь в российском трейлере комедии «Ирония судьбы в Голливуде» фотографии
Эмма Робертс и Томас Манн знакомятся в новогоднюю ночь в российском трейлере комедии «Ирония судьбы в Голливуде» фотографии
Эмма Робертс и Томас Манн знакомятся в новогоднюю ночь в российском трейлере комедии «Ирония судьбы в Голливуде» фотографии
Эмма Робертс и Томас Манн знакомятся в новогоднюю ночь в российском трейлере комедии «Ирония судьбы в Голливуде» фотографии
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