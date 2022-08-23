Эмма Робертс и Томас Манн знакомятся в новогоднюю ночь в российском трейлере комедии «Ирония судьбы в Голливуде»

Эта романтическая комедия, представляющая собой американскую версию классического фильма Эльдара Рязанова, рассказывает о двух людях, которые верят в любовь, но никак не могут найти ее истинный смысл. В бурном круговороте событий судьба сталкивает героев в новогоднюю ночь со всеми вытекающими последствиями.
За сценарий отвечала Тиффани Полсен, известная по комедии «Пара на праздники». Со-продюсером выступил Винсент Ньюман, работавший над лентой «Мы – Миллеры».
«Я уверен, что зрителям будет интересно посмотреть, как наша классика существует в современной интерпретации в другом культурном коде. И самое главное — кино получилось смешное, очаровательное, современное, динамичное и очень романтичное», — говорит режиссер фильма Марюс Вайсберг.
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