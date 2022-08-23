Осенью ТВЦ покажет новые детективы с Ильей Носковым, Сергеем Горобченко и Дмитрием Исаевым

Канал «ТВ Центр» поделился своими планами на предстоящий телесезон.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Осенью зрителей телеканала ожидают детективные новинки и известные актеры. Илья Носков
появится в четырехсерийном мини-сериале «Семь страниц страха
», где сыграет преподавателя философии, расследующего страшные преступления, описанные в анонимном сочинении студента. Его брат Андрей Носков
– в «Провинциальном детективе
», в котором помимо него также можно будет увидеть Жанну Эппле
, Екатерину Вуличенко
, Елену Захарову
, Екатерину Дубакину
, Софью Ардову
и Марию Берсеневу
. В двухсерийной «Тете Тане» одну из ролей сыграет Сергей Горобченко
, а в мелодраме «Возраст счастья» основных персонажей воплотили Евгения Лоза
, Мария Сёмкина
, Дмитрий Фрид
и Алексей Фатеев
. Дмитрий Исаев
появится в «Слепом метод
е» и «Репейнике». В первом актер сыграет бывшего начальника следственного отдела РОВД, потерявшего зрение в ходе неудавшегося покушения, а во втором – «адвоката дьявола» с фамилией Ангел. Ольга Павловец
исполнит главную роль в «Делах житейских». Среди других новинок — «Город ромашек» с Никитой Дювбановым
и Сергеем Астаховым
, «Звоните в полицию!» с Сергеем Друзьяком
, «Кочевница», «Моя земля», «Женщина с котом и детективом
», «Ошибка памяти» и «Дуэль королев».
Героиня Ирины Рахмановой
– следователь Ульяна Соколова — появится теперь не в рамках «Детектива на миллион
», а в отдельном сериале «Соколова подозревает всех
». Выйдет на экраны и третья часть «Темной стороны света
» с Анной Банщиковой
, в которой она снова предстанет в образе следователя и майора юстиции. Готовы к выходу продолжения сериалов «Тихие воды
» с Александрой Никифоровой
, «Я иду тебя искать
», «Некрасивая подружка
» и «Я знаю твои секреты
» с Агатой Муцениеце
, Антоном Хабаровым
, Вадимом Андреевым
, Алёной Яковлевой
, Владиславом Ветровым
и Ольгой Прокофьевой
. В одном из эпизодов им компанию составит Наталья Громушкина
. Любителям «Сельского детектива
» покажут премьеру новых эпизодов «Кино по-ольховски» и «Днем с огнем». Отношения в любовном треугольнике, роли в котором исполняют Олеся Фаттахова
, Алексей Демидов
и Данила Якушев
, еще больше осложнятся. Елена Валюшкина
снова предстанет в качестве следователя Светланы Карташовой в детективах «Загадка Цезаря
» и «Загадка Пифагора
». А Елизавета Арзамасова
появится в продолжении сериала про Анну Штольман – сейчас в работе находятся сезоны «Анна и тайна ночи
», «Анна и тайна теней» и «Анна и тайна ядов».
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Среди традиционных для канала экранизаций — «Репейник», «Танго для одной» и «Забытый ангел
» Виктории Платовой
, «Дьявол кроется в мелочах» Людмилы Мартовой, где заняты Татьяна Арнтгольц
и Иван Оганесян
, и «Судьба по книге перемен
» Татьяны Устиновой
с Кристиной Бабушкиной
и Павлом Трубинером
.
В День российского кино, 27 августа, ТВЦ предлагает вспомнить премьеры прошлых лет «Вероника не хочет умирать
» с Михаилом Тарабукиным
и «Любовь вне конкурса
» с Ксенией Князевой
и Еленой Муравьёвой
.
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