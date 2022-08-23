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Осенью ТВЦ покажет новые детективы с Ильей Носковым, Сергеем Горобченко и Дмитрием Исаевым

23 августа
2022 год

Новости кино >>
23 августа 2022
Канал «ТВ Центр» поделился своими планами на предстоящий телесезон.

«Семь страниц страха»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Осенью зрителей телеканала ожидают детективные новинки и известные актеры. Илья Носков появится в четырехсерийном мини-сериале «Семь страниц страха», где сыграет преподавателя философии, расследующего страшные преступления, описанные в анонимном сочинении студента. Его брат Андрей Носков – в «Провинциальном детективе», в котором помимо него также можно будет увидеть Жанну Эппле, Екатерину Вуличенко, Елену Захарову, Екатерину Дубакину, Софью Ардову и Марию Берсеневу. В двухсерийной «Тете Тане» одну из ролей сыграет Сергей Горобченко, а в мелодраме «Возраст счастья» основных персонажей воплотили Евгения Лоза, Мария Сёмкина, Дмитрий Фрид и Алексей Фатеев. Дмитрий Исаев появится в «Слепом методе» и «Репейнике». В первом актер сыграет бывшего начальника следственного отдела РОВД, потерявшего зрение в ходе неудавшегося покушения, а во втором – «адвоката дьявола» с фамилией Ангел. Ольга Павловец исполнит главную роль в «Делах житейских». Среди других новинок — «Город ромашек» с Никитой Дювбановым и Сергеем Астаховым, «Звоните в полицию!» с Сергеем Друзьяком, «Кочевница», «Моя земля», «Женщина с котом и детективом», «Ошибка памяти» и «Дуэль королев».

Героиня Ирины Рахмановой – следователь Ульяна Соколова — появится теперь не в рамках «Детектива на миллион», а в отдельном сериале «Соколова подозревает всех». Выйдет на экраны и третья часть «Темной стороны света» с Анной Банщиковой, в которой она снова предстанет в образе следователя и майора юстиции. Готовы к выходу продолжения сериалов «Тихие воды» с Александрой Никифоровой, «Я иду тебя искать», «Некрасивая подружка» и «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце, Антоном Хабаровым, Вадимом Андреевым, Алёной Яковлевой, Владиславом Ветровым и Ольгой Прокофьевой. В одном из эпизодов им компанию составит Наталья Громушкина. Любителям «Сельского детектива» покажут премьеру новых эпизодов «Кино по-ольховски» и «Днем с огнем». Отношения в любовном треугольнике, роли в котором исполняют Олеся Фаттахова, Алексей Демидов и Данила Якушев, еще больше осложнятся. Елена Валюшкина снова предстанет в качестве следователя Светланы Карташовой в детективах «Загадка Цезаря» и «Загадка Пифагора». А Елизавета Арзамасова появится в продолжении сериала про Анну Штольман – сейчас в работе находятся сезоны «Анна и тайна ночи», «Анна и тайна теней» и «Анна и тайна ядов».

Елизавета Арзамасова в образе Анны Штольман
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Среди традиционных для канала экранизаций — «Репейник», «Танго для одной» и «Забытый ангел» Виктории Платовой, «Дьявол кроется в мелочах» Людмилы Мартовой, где заняты Татьяна Арнтгольц и Иван Оганесян, и «Судьба по книге перемен» Татьяны Устиновой с Кристиной Бабушкиной и Павлом Трубинером.

В День российского кино, 27 августа, ТВЦ предлагает вспомнить премьеры прошлых лет «Вероника не хочет умирать» с Михаилом Тарабукиным и «Любовь вне конкурса» с Ксенией Князевой и Еленой Муравьёвой.
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персоны
Вадим АндреевСофья АрдоваЕлизавета АрзамасоваТатьяна АрнтгольцСергей АстаховКристина БабушкинаАнна БанщиковаМария БерсеневаЕлена ВалюшкинаВладислав ВетровЕкатерина ВуличенкоСергей ГоробченкоНаталья ГромушкинаАлексей ДемидовСергей ДрузьякЕкатерина ДубакинаНикита ДювбановЕлена ЗахароваДмитрий ИсаевКсения КнязеваЕвгения ЛозаЕлена МуравьёваАгата МуцениецеАлександра НикифороваАндрей НосковИлья НосковИван ОганесянОльга ПавловецВиктория ПлатоваОльга ПрокофьеваИрина РахмановаМария СёмкинаМихаил ТарабукинПавел ТрубинерТатьяна УстиноваАлексей ФатеевОлеся ФаттаховаДмитрий ФридАнтон ХабаровЖанна ЭпплеАлёна ЯковлеваДанила Якушев
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Анна и тайна ночиВероника не хочет умиратьДетектив на миллионЖенщина с котом и детективомЗабытый ангелЗагадка ПифагораЗагадка ЦезаряЛюбовь вне конкурсаНекрасивая подружкаПровинциальный детективСельский детектив. Яблоня раздораСемь страниц страхаСлепой методСоколова подозревает всех. Стереть с лица землиСудьба по книге переменТёмная сторона светаТихие водыЯ знаю твои секретыЯ иду тебя искать-5Я иду тебя искать-6

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