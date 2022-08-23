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Финальный питчинг сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют» состоится 27 августа

23 августа
2022 год

Новости кино >>
23 августа 2022

В Санкт-Петербурге завершает работу сценарно-режиссерская лаборатория «Ленфильм-дебют», стартовавшая в марте текущего года. С 24 по 26 августа на киностудии «Ленфильм» пройдет заключительный цикл лекций и семинаров, а 27 августа состоится финальный питчинг проектов. Об этом сообщает пресс-служба студии.

В течение полугода участники лаборатории – авторы-дебютанты – разрабатывали свои сценарии под руководством мастеров Анны Гудковой, Александры Васнецовой и индивидуальных кураторов Бориса Хлебникова, Наталии Мещаниновой, Анны Пармас, Александра Велединского, Бакура Бакурадзе, Любови Мульменко, Андрея Прошкина, Николая Хомерики и Андрея Апостолова. На заключительном этапе пройдут лекции и семинары Натальи Дрозд, Анны Гудковой, Александры Васнецовой и Алексея Попогребского, посвященные режиссерской экспликации, взаимодействию с продюсером, правовым аспектам и подготовке к презентации. Итоговым событием станет финальный питчинг, где представят десять проектов полнометражных художественных фильмов. Это «Ноль целых» Марии Барсуковой, «В режиме полета» Александра Варенникова, «Теплица» Вероники Горбушиной, «В глубину» Никиты Грушина, «Малика» Натальи Калашниковой, «Сиделка» Юлии Калининой, «Крым наш» Владимира и Елены Копцевых, «Счастлив, когда ты нет» Игоря Марченко, «Северная станция» Сергея Овечко и «У подножья гор» Дениса Спиридонова.

Финальный питчинг сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют» состоится 27 августа
фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»

«У нас получились очень выразительные и глубоко проработанные истории, затрагивающие самый широкий спектр тем. Поэтому, конечно, мы ждем, что после питчинга проекты обретут продюсеров и в скором времени будут запущены в производство. Теперь увидеть их на экране – наш самый желанный результат», — говорит руководитель лаборатории «Ленфильм-дебют» Наталья Дрозд.

В состав жюри питчинга войдут заместитель начальника отдела производства игровых национальных фильмов Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Арина Шакун, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Фёдор Щербаков, вице-президент Гильдии продюсеров России Сергей Сельянов, основатель и соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio Фёдор Бондарчук, генеральный директор «МТС Медиа»/KION Игорь Мишин, генеральный директор компании 1-2-3 Production Иван Голомовзюк, продюсер видеосервиса Wink, директор по контентной политике «Ростелеком» Александр Косарим, главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов, генеральный продюсер студии Metrafilms Артём Васильев, продюсер кинокомпании «Марс Медиа» Василий Клепацкий, генеральный продюсер киностудии Look Film Александр Плотников, продюсер видеосервиса Start Георгий Шабанов, генеральный директор «Пан-Атлантик Студио» Екатерина Филиппова, генеральный продюсер кинокомпании «Телесто» Елена Гликман, генеральный директор кинокомпании «Друг друга» Сергей Корнихин, глава кинокомпании Vita Aktiva Юлия Мишкинене, креативный продюсер кинокомпании «Водород» Алина Тяжова и заместитель исполнительного директора фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Николай Ларионов.
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