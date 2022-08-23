Финальный питчинг сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют» состоится 27 августа

В Санкт-Петербурге завершает работу сценарно-режиссерская лаборатория «Ленфильм-дебют», стартовавшая в марте текущего года. С 24 по 26 августа на киностудии «Ленфильм» пройдет заключительный цикл лекций и семинаров, а 27 августа состоится финальный питчинг проектов. Об этом сообщает пресс-служба студии.
«У нас получились очень выразительные и глубоко проработанные истории, затрагивающие самый широкий спектр тем. Поэтому, конечно, мы ждем, что после питчинга проекты обретут продюсеров и в скором времени будут запущены в производство. Теперь увидеть их на экране – наш самый желанный результат», — говорит руководитель лаборатории «Ленфильм-дебют» Наталья Дрозд.
В состав жюри питчинга войдут заместитель начальника отдела производства игровых национальных фильмов Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Арина Шакун, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Фёдор Щербаков, вице-президент Гильдии продюсеров России Сергей Сельянов, основатель и соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio Фёдор Бондарчук, генеральный директор «МТС Медиа»/KION Игорь Мишин, генеральный директор компании 1-2-3 Production Иван Голомовзюк, продюсер видеосервиса Wink, директор по контентной политике «Ростелеком» Александр Косарим, главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов, генеральный продюсер студии Metrafilms Артём Васильев, продюсер кинокомпании «Марс Медиа» Василий Клепацкий, генеральный продюсер киностудии Look Film Александр Плотников, продюсер видеосервиса Start Георгий Шабанов, генеральный директор «Пан-Атлантик Студио» Екатерина Филиппова, генеральный продюсер кинокомпании «Телесто» Елена Гликман, генеральный директор кинокомпании «Друг друга» Сергей Корнихин, глава кинокомпании Vita Aktiva Юлия Мишкинене, креативный продюсер кинокомпании «Водород» Алина Тяжова и заместитель исполнительного директора фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Николай Ларионов.
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