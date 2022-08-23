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Александра Бортич приступила к съемкам в полнометражном режиссерском дебюте Ольги Дибцевой «Я – богиня»

23 августа
2022 год

Новости кино >>
23 августа 2022
В Санкт-Петербурге стартовали съемки комедии «Я – богиня» с Александрой Бортич в главной роли. Согласно пресс-службе ЦПШ, выступающей дистрибьютором картины производства кинокомпании Lookfilm, студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра Start, фильм является полнометражным режиссерским дебютом актрисы Ольги Дибцевой.

Александра Бортич приступила к съемкам в полнометражном режиссерском дебюте Ольги Дибцевой «Я – богиня»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

«Когда я училась в Московской школе кино на режиссерском курсе у Бориса Хлебникова и Алексея Попогребского, у нас был курс документального кино. И я делала фильм о тоталитарном женском тренинге. Мне всегда была интересна тема работы над собой: тренинги личностного роста, работа с психологом и так далее. И я узнала, что есть такой «коуч», который учит женщин быть супервумен и использовать мужчин. Для этого женщина должна перестать бояться мужчин и стать бешеной оторвой и безумной пикапершей – делать все, что обескуражит мужчину и выбьет его из колеи. Чтобы снять этот "док", я сама ходила на эти тренинги, знакомилась там с девчонками и снимала параллельно фильм. И в какой-то момент я поняла, что хочу снять художественный фильм – про девушку, которая так ищет свое счастье. Мы с моим однокурсником Александром Собичевским начали разрабатывать эту историю, почти три года писали сценарий, и в итоге у нас получилась смешная, трогательная, немного грустная, романтическая история про девушку после развода», — рассказала режиссер.

Бортич предстанет в образе школьной учительницы Лены, решившей ради обретения счастья выйти за рамки, которыми она сама себя ограничивала. То, что раньше казалось недостатком — наивность, искренность, нелепость — оказывается ее очарованием, привлекающим к ней нестандартных людей. По сюжету героиня в одночасье лишается и работы, и мужа. «Проблема точно во мне», – решает она и по совету подруги записывается перекраивать себя на тренинг «Стать богиней». Результат налицо: новый имидж и влюбленный поклонник Андрей. Вот только не понятно, получилось ли у Лены найти себя, и не потерялось ли в процессе что-то очень важное.

Александра Бортич приступила к съемкам в полнометражном режиссерском дебюте Ольги Дибцевой «Я – богиня»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

По словам Дибцевой, Саша Бортич — «абсолютная звезда! Я очень долго искала актрису, и, признаюсь, Саша не приходила мне в голову. Но когда она пришла на пробы, то просто озарила наш кастинг своим светом. Мы все начали хохотать и плакать, когда она играла сцену, и поняли, что это наша героиня. Я и сама играю в этом фильме одну из главных ролей – подруги главной героини, которая как раз приводит ее на тренинг "Я – богиня". Мне, конечно, было страшновато соглашаться. Но мой соавтор Саша Собичевский и наш продюсер Борис Хлебников убедили меня, что это абсолютно моя роль, и что у меня получится снимать и сниматься. Это трудно, но это тот опыт, о котором я даже мечтать не могла. Я безумно благодарна всем продюсерам, и особенно моему мастеру и любимому режиссеру Борису Хлебникову, что они верят и помогают, надеюсь, я не подведу и сниму классный фильм. А снимаем мы в Санкт-Петербурге и писали именно про этот город. Я здесь родилась и выросла, знаю про Петербург все и мне хочется признаться этому городу в любви и рассказать о нем так, как еще никто не делал».

Компанию исполнительнице главной роли составят Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Евгений Муравич, Степан Девонин и Александр Мосин. За визуальную составляющую отвечают оператор Иван Соломатин и художник-постановщик Евгения Илюшина.

Александра Бортич приступила к съемкам в полнометражном режиссерском дебюте Ольги Дибцевой «Я – богиня»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

«Ольга Дибцева – моя ученица, и за время учебы она сняла четыре работы, и это все были комедии. Способность к комедии вообще уникальная вещь, а у Оли обнаружился свой комедийный взгляд. Она комедию чувствует и делает ее удивительно точно узнаваемой. И в этом смысле мне очень понравился сценарий ее дебютного полного метра, и мы начали его разрабатывать. "Я – богиня" – романтическая комедия, сказка во многом, но этот сказочный ромком наполнен узнаваемыми документальными вещами», — говорит продюсер картины Борис Хлебников.
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Александра Бортич приступила к съемкам в полнометражном режиссерском дебюте Ольги Дибцевой «Я – богиня» фотографии
Александра Бортич приступила к съемкам в полнометражном режиссерском дебюте Ольги Дибцевой «Я – богиня» фотографии
Александра Бортич приступила к съемкам в полнометражном режиссерском дебюте Ольги Дибцевой «Я – богиня» фотографии
Александра Бортич приступила к съемкам в полнометражном режиссерском дебюте Ольги Дибцевой «Я – богиня» фотографии
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