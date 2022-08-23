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Сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» с Еленой Лядовой стартует 8 сентября

23 августа
2022 год

Новости кино >>
23 августа 2022

Премьера восьмисериной лирической комедии «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного», основанной на одноименном рассказе Александра Цыпкина, состоится в Okko 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.



Цыпкин «безумно рад, что этот сериал выходит, потому что, я надеюсь, нам всем вместе удалось создать лирическую историю. Несмотря на комедийное начало и то, что в первых трех сериях практически все строится на очень смешных ситуациях, постепенно раскрывается личность каждого героя и история становится лирической, в чем-то светлой, в чем-то чуть грустной, но очень доброй. Надеюсь, зрители это оценят. Мы очень хотели, чтобы фильм сделал людей добрее».

Драмеди поставил театральный режиссер Алексей Кузьмин-Тарасов, ранее уже сотрудничавший с Цыпкиным. Главные роли в сериале исполнили Елена Лядова, Агриппина Стеклова, Гоша Куценко, Антон Филипенко, Александр Робак и Макар Хлебников.

Сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» с Еленой Лядовой стартует 8 сентября
фото: пресс-служба Okko

«Мне посчастливилось поработать с творческой, классной, молодой командой. Я благодарна прекрасному режиссеру проекта Алексею Кузмину-Тарасову, с которым я работала впервые, но доверилась ему сразу, за что выбор классных партнеров в лице Гоши и Антона. На площадке было уютно и смешно, что очень важно, мы же играем, проводим много времени на площадке и нас хочется, чтобы был человеческий контакт, чтобы было душевно и весело. Редко, когда ты получаешь 100% удовольствия от всего процесса! В этом случае было именно так, за что я очень благодарна всей команде», — говорит Елена Лядова.

Зрителей ожидает комедия положений об излишне рациональной успешной москвичке, которая относится к мужчинам как к функции, постепенно переходит в теплую лирическую историю о том, почему и как наши сердце и ум выбирают нам спутников жизни. По сюжету успешный адвокат Анна (Лядова) не стесняясь говорит своей давней подруге Ларисе (Стеклова), что хочет выбрать «мужа на три месяца», так как у нее сложный проект и нужен громоотвод и постоянный секс. В финал ее отбора вышли два идеальных варианта: молодой технократ-педант (Филипенко) и возрастной бизнесмен-гуляка (Куценко). Оба успешны, оба интересны, и оба ею увлечены. Однако, неожиданно Анна узнает, что жизнь ее заиграет новыми и не факт, что яркими красками. Она станет бабушкой. Сын-оболтус (Хлебников) возвращается из Англии с невесткой-пакистанкой. А значит теперь Анна выбирает не «мужа на три месяца», а дедушку своей внучке. Создатели сериала уверены, что зрителям так же, как и героине, будет неимоверно сложно сделать окончательный выбор в пользу того или иного претендента в этом необычном кастинге.

Сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» с Еленой Лядовой стартует 8 сентября
фото: пресс-служба Okko

«Первое, что вы должны знать про сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» — это не совсем стандартная романтическая комедия. Наш проект совершенно точно поможет вам расслабиться и где-то просто посмеяться, но главной героине будет не так уж и легко найти ответ на главный вопрос. Мы рады впервые посотрудничать с Okko над таким по-настоящему зрительским сериалом и уверены, что он вызовет много улыбок, обсуждений и здоровый всплеск гормонов счастья», — рассказали продюсеры кинокомпании «Студия Видеопрокат» Сергей Бондарчук, Алексей Киселев и Анастасия Корецкая.
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обсуждение >>
№ 1
Antea13   23.08.2022 - 18:34
... А мужику оно надо? Он себе жену выбирает для создания своей семьи, а не усыновляет оптом женину семейку. Ну, и опять Филипенко. Теперь он очередной Безруков? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного

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Сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» с Еленой Лядовой стартует 8 сентября фотографии
Сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» с Еленой Лядовой стартует 8 сентября фотографии
Сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» с Еленой Лядовой стартует 8 сентября фотографии
Сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» с Еленой Лядовой стартует 8 сентября фотографии
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