Сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» с Еленой Лядовой стартует 8 сентября

анонс

Александра Бортич приступила к съемкам в полнометражном режиссерском дебюте Ольги Дибцевой «Я – богиня»

Министерство культуры дофинансирует фильмы Оксаны Бычковой, Ивана Твердовского и Эллы Манжеевой

23 августа

Финальный питчинг сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют» состоится 27 августа

На нем участники представят десять проектов полнометражных художественных фильмов