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Александр Кузнецов и Дарья Балабанова сыграют Гумилева и Ахматову

24 августа
2022 год

Новости кино >>
24 августа 2022

Александр Кузнецов и Дарья Балабанова сыграют Николая Гумилева и Анну Ахматову в исторической драме «Розы Модильяни». Проект был представлен на питчинге в Фонде кино, где свои работы презентуют компании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.

Александр Кузнецов и Дарья Балабанова сыграют Гумилева и Ахматову
фото: Пробы Дарьи Балабановой для проекта «Розы Модильяни»

Лента расскажет о любви двух молодых поэтов. Режиссером выступит Елена ХазановаНадежда»), сценарий написала Дарья Грацевич, работавшая над «Изменами» и «Холопом». Производством займется компания «Ай Ди Продакшн».

Проект «Розы Модильяни» уже был презентован в 2020 году. Тогда планировалось, что в нем примут участие Италия и Франция, но отношения с ними не удалось сохранить. Зарубежным партнером выступит венгерская компания. Часть съемок пройдет в Будапеште.

В числе референсов — «Фрида», «Мария-Антуанетта», «Ромео + Джульетта».

Бюджет ленты составит 250 млн рублей, запрашиваемая у Фонда сумма — 170 млн.
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№ 1
_elen_black_   24.08.2022 - 13:48
История полна любви и романтики, интересный и увлекательный жанр, как на первый взгляд. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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