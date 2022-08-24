Александр Кузнецов и Дарья Балабанова сыграют Гумилева и Ахматову

Александр Кузнецов и Дарья Балабанова сыграют Николая Гумилева и Анну Ахматову в исторической драме «Розы Модильяни». Проект был представлен на питчинге в Фонде кино, где свои работы презентуют компании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.
фото: Пробы Дарьи Балабановой для проекта «Розы Модильяни»
Проект «Розы Модильяни» уже был презентован в 2020 году. Тогда планировалось, что в нем примут участие Италия и Франция, но отношения с ними не удалось сохранить. Зарубежным партнером выступит венгерская компания. Часть съемок пройдет в Будапеште.
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