Никита Ефремов исполнит главную роль в фантастической комедии от авторов «Молодого человека»

Никита Ефремов сыграет главную роль в фантастической мелодраме с элементами комедии «Дорогая, я больше не перезвоню». Это новая работа авторов комедии «Молодой человек» — режиссера Александра Фомина и продюсера Екатерины Кононенко. Они представили свой проект на питчинге в Фонде кино, где свои проекты презентуют компании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.
фото: Никита Ефремов в сериале "Оффлайн"
Главный герой Даня разочарован своей серой и скучной жизнью, а сил идти к своей мечте почти не осталось. Зато теперь он может сразу попасть в рай, но, к сожалению, по предварительным результатам оценки земных заслуг Даню ждет ад. У него есть не так много времени, пока он находится в коме, чтобы исправить эту ситуацию, наделать хороших дел и изменить статистику в свою пользу. Даня очень боится летать, поэтому его загробный мир — это аэропорт, где он сидит в баре «Дорогая, я не перезвоню». Для съемок этого фантазийного мира будут использоваться виртуальные декорации — LED экраны.
По словам авторов проекта, миссия фильма в том, чтобы порассуждать на актуальную тему «отложенной жизни», помочь в преодолении страха смерти через иронию и юмор, а также актуализировать тему семьи, так как центральная линия картины — отношения сына и матери.
В качестве референсов названы «Тайна Коко» и «Холоп», поскольку это история о трансформации человека через путешествие в загробный мир. Производством займется кинокомпания «Белый Зонт».
Бюджет ленты составит 250 млн рублей, запрашиваемая у Фонда сумма – 170 млн. Премьера намечена на весну 2024 года.
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