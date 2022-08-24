Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро стали супругами в психологическом триллере «Синдром»

В Москве стартовали съемки психологического триллера с Оксаной Акиньшиной и Кириллом Кяро под рабочим названием «Синдром» . Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», которая занимается производством проекта совместно с Продюсерским центром «ГОРАД».
фото: Пресс-служба ЦПШ
По сюжету страшная авария разделяет жизнь супругов, художницы Маши и бизнесмена Кирилла, на «до» и «после». Пострадавшей сильнее мужа Маше трудно поверить, но после автокатастрофы тот очень меняется и становится пугающе идеальным. Женщине предстоит понять, это раскаяние, желание наверстать то, что чуть не упустил навсегда, или странная игра воспаленного разума.
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