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Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро стали супругами в психологическом триллере «Синдром»

24 августа
2022 год

Новости кино >>
24 августа 2022
В Москве стартовали съемки психологического триллера с Оксаной Акиньшиной и Кириллом Кяро под рабочим названием «Синдром» . Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», которая занимается производством проекта совместно с Продюсерским центром «ГОРАД».

Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро стали супругами в психологическом триллере «Синдром»
фото: Пресс-служба ЦПШ

По сюжету страшная авария разделяет жизнь супругов, художницы Маши и бизнесмена Кирилла, на «до» и «после». Пострадавшей сильнее мужа Маше трудно поверить, но после автокатастрофы тот очень меняется и становится пугающе идеальным. Женщине предстоит понять, это раскаяние, желание наверстать то, что чуть не упустил навсегда, или странная игра воспаленного разума.

На съемках компанию Акиньшиной и Кяро составят Алина Алексеева, Евгения Добровольская, Николай Мачульский и Виктор Тереля. Режиссером выступает Антон БорматовЧужая», «Подкидыш»). В числе продюсеров Екатерина Гордецкая, Андрей Радько и Вадим Верещагин.

Премьера намечена на 2023 год.
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Оксана АкиньшинаАлина Алексеева (II)Антон БорматовВадим ВерещагинЕкатерина ГордецкаяЕвгения ДобровольскаяКирилл КяроНиколай МачульскийАндрей РадькоВиктор Тереля
фильмы
ПодкидышСиндромЧужая

фотографии >>
Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро стали супругами в психологическом триллере «Синдром» фотографии
Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро стали супругами в психологическом триллере «Синдром» фотографии
Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро стали супругами в психологическом триллере «Синдром» фотографии
Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро стали супругами в психологическом триллере «Синдром» фотографии
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