Режиссер картин «Папа, сдохни
» и «Оторви и выбрось
» Кирилл Соколов
снимет фильм в Голливуде. Это будет триллер «Ультра
» для компании TriStar Pictures, сообщает Deadline
.
Детали сюжета пока держатся в секрете. Над сценарием работал Колин Бэннон
— его скрипт вошел в «черный список» лучших неснятых сценариев 2021 года. Студия TriStar Pictures в разное время выпустила такие проекты, как «Самый счастливый сезон
», «Сайлент Хилл
» и «Кадиллак Рекордс
»
«Анонс совсем ранний. Я договор только на прошлой неделе подписал. Кастинга еще не было, только начал со сценаристом работать над новой версией сценария. Пока могу сказать одно — если мы действительно сделаем этот фильм, он будет просто безумным!
» — рассказал
постановщик.
Дебютный полный метр Соколова «Папа, сдохни» был хорошо встречен зарубежной прессой, а «Оторви и выбрось» показали на фестивале South by Southwest.
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