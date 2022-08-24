Кирилл Соколов снимет фильм в Голливуде

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По сюжету после аварии муж главной героини становится пугающе идеальным

Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро стали супругами в психологическом триллере «Синдром»

24 августа

Велединский приступил к съемкам драмы «1993» с Цыгановым и Вилковой

В фильме также снимаются Робак, Лагашкин, Ребенок и Гилёв