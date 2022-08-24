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Кирилл Соколов снимет фильм в Голливуде

24 августа
2022 год

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24 августа 2022

Режиссер картин «Папа, сдохни» и «Оторви и выбрось» Кирилл Соколов снимет фильм в Голливуде. Это будет триллер «Ультра» для компании TriStar Pictures, сообщает Deadline.

Кирилл Соколов снимет фильм в Голливуде

Детали сюжета пока держатся в секрете. Над сценарием работал Колин Бэннон — его скрипт вошел в «черный список» лучших неснятых сценариев 2021 года. Студия TriStar Pictures в разное время выпустила такие проекты, как «Самый счастливый сезон», «Сайлент Хилл» и «Кадиллак Рекордс»

«Анонс совсем ранний. Я договор только на прошлой неделе подписал. Кастинга еще не было, только начал со сценаристом работать над новой версией сценария. Пока могу сказать одно — если мы действительно сделаем этот фильм, он будет просто безумным!» — рассказал постановщик.

Дебютный полный метр Соколова «Папа, сдохни» был хорошо встречен зарубежной прессой, а «Оторви и выбрось» показали на фестивале South by Southwest.
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