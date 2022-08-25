Стартовали съемки спин-оффа комедийного сериала «Зема»

анонс

Продвижением ленты занимается компания, ранее выпустившая в Поднебесной «Т-34» и «Движение вверх»

«Пальма» выйдет в китайский прокат

Кофе и пули: новый боевой трейлер «Ликорис Рекойл»

24 августа

Кирилл Соколов снимет фильм в Голливуде

Это будет триллер «Ультра» для компании TriStar Pictures