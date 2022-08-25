Стартовали съемки спин-оффа комедийного сериала «Зема»

По сюжету простой парень по прозвищу Сундук из-за любви к своей деревне Антоновка постоянно попадает в передряги. На этот раз он не смог пройти мимо проблемы незаконного загрязнения территорий мусором. Сундук, понимая, что местная власть занимает позицию «не вижу проблему – нет проблемы», берет инициативу в свои руки и устраивает чемпионат по рыбалке, чтобы привлечь внимание общественности. Соревнование становится популярным, но герой наживает врага в лице организатора свалки, который ради своих корыстных целей готов пойти на все.
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