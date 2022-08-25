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Стартовали съемки спин-оффа комедийного сериала «Зема»

25 августа
2022 год

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25 августа 2022

Стартовали съемки спин-оффа проекта «Зема» – комедийного сериала «Тяни, Сундук», где сыграют Денис Сундуков, Захар Савченко, Мария Абрамова и Полина Ряшко, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Стартовали съемки спин-оффа комедийного сериала «Зема»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

По сюжету простой парень по прозвищу Сундук из-за любви к своей деревне Антоновка постоянно попадает в передряги. На этот раз он не смог пройти мимо проблемы незаконного загрязнения территорий мусором. Сундук, понимая, что местная власть занимает позицию «не вижу проблему – нет проблемы», берет инициативу в свои руки и устраивает чемпионат по рыбалке, чтобы привлечь внимание общественности. Соревнование становится популярным, но герой наживает врага в лице организатора свалки, который ради своих корыстных целей готов пойти на все.

Режиссером проекта стал Роман Фокин, а за сценарий отвечали Семен Молоканов, Антон Николаенко, Артур Магасумов и Иван Забегаев.
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