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Кофе и пули: новый боевой трейлер «Ликорис Рекойл»

25 августа
2022 год

Новости кино >>
25 августа 2022
После восьми эпизодов студия A-1 PicturesМастера меча онлайн», «Госпожа Кагуя: В любви как на войне») порадовала зрителей еще одним трейлером сериала «Ликорис Рекойл».



Если вы вдруг пропустили этот летний хит (зря), то аниме рассказывает историю о гениальной японской реформе в области правопорядка: оказывается, чтобы успешно поддерживать безопасность в крупных городах, достаточно создать спецподразделение «Ликорис», состоящее из хорошо подготовленных агентесс, замаскированных под школьниц. Тисато Нисикиги, некогда сильнейшую специалистку, отправляют в кафе «Лико-Рико», подальше от передовой. Там она знакомится с Тиканой Иноуэ, талантливой «ликорис», сосланной на тихую работу за неповиновение приказу. По законам жанра, полные противоположности обречены не только подружится, но и знатно навести суету.

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Что касается подзаголовка про Хидэо Кодзиму, то тут вышло забавно. Гений искал для просмотра оскароносную «Лакричную пиццу», но наткнулся «Ликорис Рекойл» (на японском первые слова у тайтлов пишутся одинаково). Когда Кодзима понял свою ошибку, его уже вовсю затянуло в аниме-сети, о чем геймдизайнер поспешил августейшей рукой написать в твиттере, посмотрев доступные три эпизода. Создатели сериала не растерялись и попросили у Кодзимы комментарий на обложку грядущей ранобэ, которая расскажет о буднях сотрудниц «Лико-Рико». Новелла с иллюстрациями поступит в продажу в Японии 5 сентября, а с октября стартует одноименная манга («Ликорис Рекойл» — редкое аниме без первоисточника, то есть сюжет полностью оригинальный).

Кофе и пули: новый боевой трейлер «Ликорис Рекойл»

Выход оставшихся пяти эпизодов растянется до 24 сентября.
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№ 1
Игорь Федотов8   24.08.2022 - 22:50
Агентессы из спецподразделения Ликорис куда более умело проводят спецоперации чем у нас. девушки настоящие ниндзя. Крутой мультик. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Кофе и пули: новый боевой трейлер «Ликорис Рекойл» фотографии
Кофе и пули: новый боевой трейлер «Ликорис Рекойл» фотографии
Кофе и пули: новый боевой трейлер «Ликорис Рекойл» фотографии
Кофе и пули: новый боевой трейлер «Ликорис Рекойл» фотографии
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