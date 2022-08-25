Кофе и пули: новый боевой трейлер «Ликорис Рекойл»

После восьми эпизодов студия A-1 Pictures
(«Мастера меча онлайн
», «Госпожа Кагуя: В любви как на войне
») порадовала зрителей еще одним трейлером сериала «Ликорис Рекойл
».
Если вы вдруг пропустили этот летний хит
(зря), то аниме рассказывает историю о гениальной японской реформе в области правопорядка: оказывается, чтобы успешно поддерживать безопасность в крупных городах, достаточно создать спецподразделение «Ликорис», состоящее из хорошо подготовленных агентесс, замаскированных под школьниц. Тисато Нисикиги, некогда сильнейшую специалистку, отправляют в кафе «Лико-Рико», подальше от передовой. Там она знакомится с Тиканой Иноуэ, талантливой «ликорис», сосланной на тихую работу за неповиновение приказу. По законам жанра, полные противоположности обречены не только подружится, но и знатно навести суету.
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Все что нужно знать о «Госпоже Кагуя» — одном из самых хайповых аниме последних месяцев
Что касается подзаголовка про Хидэо Кодзиму
, то тут вышло забавно. Гений искал для просмотра оскароносную «Лакричную пиццу
», но наткнулся «Ликорис Рекойл» (на японском первые слова у тайтлов пишутся одинаково). Когда Кодзима понял свою ошибку, его уже вовсю затянуло в аниме-сети, о чем геймдизайнер поспешил августейшей рукой написать в твиттере, посмотрев доступные три эпизода. Создатели сериала не растерялись и попросили у Кодзимы комментарий на обложку грядущей ранобэ
, которая расскажет о буднях сотрудниц «Лико-Рико». Новелла с иллюстрациями поступит в продажу в Японии 5 сентября, а с октября стартует
одноименная манга («Ликорис Рекойл» — редкое аниме без первоисточника, то есть сюжет полностью оригинальный).
Выход оставшихся пяти эпизодов растянется до 24 сентября.
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