«Пальма» выйдет в китайский прокат

Фильм «Пальма
» Александра Домогарова-младшего
выйдет в прокат в Китае. Продвижением ленты занимается компания Airmita Film Group, ранее выпустившая в Поднебесной «Т-34
», «Движение вверх
», «Он – дракон
», «Снежная королева. Зазеркалье
» и «Метро
». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа», которая занималась производством «Пальмы».
«С 26 августа мы выпускаем на более чем 5000 экранах фильм «Пальма» и надеемся на очень хороший результат, успех в Китае. Хотя должен сказать, что сейчас прокатывать иностранное кино у нас не так просто, как было три года назад. Из-за пандемии и некоторых других факторов кинорынок и вкусы зрителей изменились. И сейчас для западных картин — не только русских, но и голливудских – непростое время, поскольку люди предпочитают местный кинематограф. Я верю, что «Пальма» напомнит зрителям, что русские люди умеют снимать очень хорошие трогательные фильмы. Эта картина важна и для нас, и для всех русских проектов, выходящих в Китае в будущем
», — говорит Ду Лян, директор Airmita Film Group.
Ранее «Пальма» выходила в Японии, где стала самым кассовым российским фильмом в этой стране за последние 20 лет. Картина собрала более 948 тысяч долларов, опередив предыдущего рекордсмена «Т-34». Также права на фильм проданы в 20 стран, среди которых Германия, Италия, Испания, Греция, Польша, Латинская Америка, Южная Корея и Ближний Восток.
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