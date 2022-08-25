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«Пальма» выйдет в китайский прокат

25 августа
2022 год

Новости кино >>
25 августа 2022
Фильм «Пальма» Александра Домогарова-младшего выйдет в прокат в Китае. Продвижением ленты занимается компания Airmita Film Group, ранее выпустившая в Поднебесной «Т-34», «Движение вверх», «Он – дракон», «Снежная королева. Зазеркалье» и «Метро». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа», которая занималась производством «Пальмы».

«Пальма» выйдет в китайский прокат

«С 26 августа мы выпускаем на более чем 5000 экранах фильм «Пальма» и надеемся на очень хороший результат, успех в Китае. Хотя должен сказать, что сейчас прокатывать иностранное кино у нас не так просто, как было три года назад. Из-за пандемии и некоторых других факторов кинорынок и вкусы зрителей изменились. И сейчас для западных картин — не только русских, но и голливудских – непростое время, поскольку люди предпочитают местный кинематограф. Я верю, что «Пальма» напомнит зрителям, что русские люди умеют снимать очень хорошие трогательные фильмы. Эта картина важна и для нас, и для всех русских проектов, выходящих в Китае в будущем», — говорит Ду Лян, директор Airmita Film Group.

Ранее «Пальма» выходила в Японии, где стала самым кассовым российским фильмом в этой стране за последние 20 лет. Картина собрала более 948 тысяч долларов, опередив предыдущего рекордсмена «Т-34». Также права на фильм проданы в 20 стран, среди которых Германия, Италия, Испания, Греция, Польша, Латинская Америка, Южная Корея и Ближний Восток.
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Александр Домогаров (младший)
фильмы
Движение вверхМетроОн – драконПальмаСнежная королева: ЗазеркальеТ-34

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