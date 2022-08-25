«Пальма» выйдет в китайский прокат

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Кофе и пули: новый боевой трейлер «Ликорис Рекойл»

В проекте «Тяни, Сундук» сыграют Денис Сундуков, Мария Абрамова и Полина Ряшко

24 августа

Кирилл Соколов снимет фильм в Голливуде

Это будет триллер «Ультра» для компании TriStar Pictures