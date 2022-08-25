Иван Янковский записался в поисково-спасательный отряд

Стартовали съемки восьмисерийной драмы «Плейлист волонтера» по мотивам одноименного романа участника поисково-спасательных работ Мршавко Штапича. Главную роль в проекте исполняет Иван Янковский, а режиссерское кресло занял Максим Свешников («257 причин, чтобы жить»), сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Главный герой сериала Штапич (Иван Янковский) рано обзавелся семьей и также стремительно её лишился, успел поставил крест на карьере и уже в 25 лет остался не у дел. Оказавшись в поисково-спасательном отряде, он получает возможность реализовать себя в новой профессиональной среде и приобрести не просто друзей, а единомышленников — людей, по-настоящему горящих своим делом. Очень быстро Штапич превращается в звезду отряда, но успех на профессиональном попроще не приносит желаемого счастья. Он продолжает метаться между бывшей женой, неинтересными ему боевыми подругами и девушкой по прозвищу Кукла (Мила Ершова), к которой у Штапича возникают сильные чувства.
«Я очень люблю социально-значимые сюжеты, которые зрителя не просто развлекают, а заставляют задуматься о важности и ценности существования. Мне нравится, что эта история про поиски потерянного человека, который обретает себя, друзей, цели. Сценарий мне понравился, но книга меня просто поразила», — рассказал Иван Янковский.
«Для автора важно говорить о том, что он знает. «Плейлист волонтера» – это мое высказывание о том, что я по-настоящему прожил: поиски пропавших людей. Это проект мечты, сериал, к которому я шел шесть лет. Были написаны пять пилотов с соавторами и без, проведены переговоры с десятком продюсеров. Все было тщетно. Пришлось написать книжку, навести шороху, чтобы потом попасть к Юле Мишкинене, которая нашла сопродюсеров и платформу. Я писал то, что хочу, и так, как хочу. Режиссер проекта Максим Свешников работал на мою историю, искренне ее полюбил и сам придумал массу интересного. История перестала быть моей и стала нашей, чему я рад», — отметил Артем Ляшенко (Мршавко Штапич), автор сценария «Плейлиста волонтера» и одноименного литературного источника.
Съемки сериала продлятся до конца года. Премьера в Okko запланирована на 2023 год.
обсуждение >>